Les semaines passent et nous nous rapprochons inexorablement vers la Nintendo Switch 2. En attendant cette date fatidique, nous continuons à vous proposer les meilleures promotions, semaine après semaine, afin de ne rien louper aux plus belles offres !

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

5,09€ au lieu de 29,99€

Le jeu est désormais régulièrement en promotion, mais cela reste une superbe offre pour ceux que n’ont pas encore essayé le jeu. Dragon’s Dogma: Dark Arisen est disponible sur l’eShop jusqu’au 18 mai au prix de 5,09€ au lieu de 29,99€.

Ce action-RPG nous emmène chasser des monstres dans des combats épiques et le jeu nous offre un portage (presque) parfait sur la Nintendo Switch ! Notre testeur avait même mis la note de 9 sur 10 à Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Vous pouvez lire notre test ici.

Party Hard 2

4,99€ au lieu de 19,99€

Besoin de vous défouler ? Party Hard 2 est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion est disponible jusqu’au 7 mai.

Party Hard 2 vous met dans la peau d’un serial killer. Votre objectif est de tuer tout le monde… sans se faire remarquer ! C’est un jeu sympathique, un très très bon défouloir parfois frustrant mais qui est très réussi. Nous vous le conseillons vivement si vous cherchez à vous amuser sans trop vous prendre la tête. Nous lui avions mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Highwater

3,67€ au lieu de 18,37€

Nous voici avec le portage d’un bon jeu estampillé Netflix. Highwater est disponible sur l’eShop à 3,67€ au lieu de 18,37€ jusqu’au 16 mai.

Après sa sortie sur Nintendo Switch il y a tout juste un an, Highwater est désormais à tout petit prix. Le jeu mélange à la fois des phases d’exploration et des phases de combat au tour par tour… Cependant, Highwater ne se démarque pas forcément par son gameplay, mais surtout par son univers contemplatif, visuel et musical, qui a subjugué notre testeur. Il lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Streets of Rogue

4,99€ au lieu de 19,99€

Votre cher rédacteur adore vraiment ce jeu et est content à chaque fois qu’il est en promotion. Streets of Rogue est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 7 mai !

Ce roguelike possède un gameplay terriblement addictif. Dans ce jeu, vous incarnez un personnage qui rêve de gravir les échelons afin de devenir le prochain maire de la ville ! Chaque personnage possède son propre gameplay et ses mécaniques qui lui sont propres, ce qui lui offre une énorme rejouabilité. Nous lui avions donné l’excellente note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Cytus α

19,99€ au lieu de 49,99€

Nous concluons avec Cytus α, disponible sur l’eShop à 19,99€ au lieu de 49,99€ ! L’offre est valable jusqu’au 13 mai.

Cytus α est un jeu de rythme étonnant, avec un gameplay complet et une prise en main très accessible. Ce fut vraiment une belle surprise pour notre testeur qui a loué à sa sortie la diversité musicale du jeu, son contenu… et la qualité de la bande-son ! C’est vraiment un must have pour ceux qui aiment ce genre de jeux. Notre testeur lui avait mis la note de 7,7 sur 10, avec une note de 3 sur 10 pour le prix qui avait fait descendre la note globale. Pas besoin de dire que pour vingt euros, cela devient alors très intéressant.

Vous pouvez lire notre test ici.