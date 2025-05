6 /10

Moving Houses est une expérience intéressante mélangeant le jeu de simulation et le jeu d’horreur. Le gameplay est très simple mais permet de se détendre (ou d’angoisser) pendant les deux petites heures de jeu. Difficile cependant de vous recommander cette expérience très courte au prix de treize euros. Il existe des expériences plus perturbantes, plus conséquentes, plus créatives voire plus effrayantes au même tarif.