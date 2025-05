Please, Touch The Artwork 2 est un étonnant « Où est Charlie ? » réalisé début 2024 à l’occasion de la présidence belge du Conseil de l’Union Européenne. Le jeu est l’œuvre du Bruxellois Thomas Waterzooi et met en valeur l’œuvre du peintre James Ensor. Sorti à l’époque en free-to-play sur Steam avec possibilité de don, il débarque sur l’eShop de la Nintendo Switch le 23 mai 2025 au prix de cinq euros.

Une sorte de musée interactif

Please, Touch The Artwork 2 est un « Où est Charlie ? » autour de l’œuvre du peintre belge James Ensor. Nous incarnons un squelette qui parcourt les peintures de l’artiste, et qui, parfois, croisera d’autres personnes. Ces derniers nous demanderont de trouver des objets spécifiques qui se sont cachés dans les tableaux.

Nous devrons par exemple trouver des mouettes, des bouts de bois, des bouteilles ou encore des fruits. Si certains objets sont cachés de façon évidente dans le décor, d’autres cachettes sont bien plus subtiles !

En plus des objets à trouver, nous devons aussi parfois réparer le tableau. Une sorte d’Arsène Lupin passe de temps en temps et découpe la toile. Pour la réparer, il faudra mettre du ruban adhésif sur des formes variées. Cependant, nous n’avons le droit que de passer qu’une seule fois sur chaque côté de la figure géométrique !

Il y a aussi quelques courts mini-jeux pour agrémenter l’aventure. Nous devrons par exemple trouver les huit différences entre deux tableaux ou encore mémoriser les notes d’une chanson un peu à la manière d’un Simon.

Please, Touch The Artwork 2 est séparé en cinq niveaux (dont le prologue et l’épilogue) et nous offre un tour complet de l’œuvre de James Ensor. Vous verrez des paysages belges, des natures mortes le tout dans un style qui traverse plusieurs mouvements picturaux (comme le symbolisme, le pointillisme ou l’expressionisme).

Le jeu propose des indices pour les joueurs qui ne trouvent pas la solution. Le jeu nous indique quand un des objets manquants se trouve dans le tableau. Et si nous ne trouvons toujours pas la solution, il est possible de la demander.

Please, Touch The Artwork 2 est un jeu peu original qui se démarque par sa direction artistique. Il existe une grande variété de jeux dans le même style (comme là ou là) au gameplay à peu près similaire.

Malgré tout, le plaisir de trouver des objets dans le décor est toujours amusant et nous avons passé un très bon moment sur le jeu. Le rythme est fluide et la difficulté (ainsi que les indices) est assez bien dosée pour ne pas avoir le temps de trop pester.

Mais c’est malgré tout assez cher pour ce contenu

L’expérience à travers l’œuvre artistique de James Ensor est intéressante et apporte une plus-value culturelle que les autres jeux n’ont pas. Le jeu est comme un petit musée interactif qui nous permet de découvrir cet artiste méconnu.

Le portage sur Nintendo Switch est bien réalisé. En portable, Please, Touch The Artwork 2 est entièrement tactile ce qui rend la console nippone parfaite pour ce genre vidéoludique.

Malheureusement, il faut parler du sujet qui fâche : le prix. Please, Touch The Artwork 2 est gratuit sur Steam avec possibilité de don entre un à trois euros. Sur Nintendo Switch, l’aventure passe de six euros (facultatifs, en cas d’achat des trois DLCs « dons ») maximum… à cinq (obligatoires) !

Pour un jeu qui se termine en une heure montre en main, le prix de cinq euros paraît vraiment excessif. À ce rythme-là, nous ne pouvons que recommander le jeu sur PC et de faire un don au développeur si vous vous êtes amusés.

Il est impossible pour nous de juger la bande-son tant celle-ci est en retrait pendant l’aventure. Hormis un peu de sound design et quelques musiques très discrètes, il n’y a pas grand-chose à dire dessus, hormis que le tout crée un univers cohérent.

Les graphismes, en revanche, sont captivants. Bien qu’à titre personnels ces œuvres ne nous touchent pas grandement (nous préférons la peinture baroque de Rembrandt), cela reste un choix graphique singulier (un peu comme les jeux de Joe Richardson) qui est un vrai plaisir pour les amateurs d’art.

Nous vous joignons juste en-dessous une vidéo de vingt minutes afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.