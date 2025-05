Et nous recommençons avec notre sélection des promotions ! Cette semaine, il y a quelques petites pépites sur l’eShop !

PlateUp!

5,99€ au lieu de 19,99€

Le jeu à l’essai est aussi en promotion ! PlateUp! est disponible sur l’eShop au prix de 5,39€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 21 mai.

PlateUp! est l’un des must have du jeu de coopération sur Nintendo Switch. Ce roguelike en cuisine nous fait gérer un restaurant qui va avoir, journée après journée, de plus en plus de clients ! C’est un jeu addictif et fun à faire avec ses amis. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Overcooked! 2

6,24€ au lieu de 24,99€

Toujours dans la cuisine, Overcooked! 2 est lui aussi à petit prix. Vous pouvez l’avoir sur l’eShop à 6,24€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 12 juin !

Si PlateUp! est un roguelike, Overcooked! 2 propose une expérience arcade chaotique. Il faut réussir les niveaux avec ses amis avec des dangers qui viennent de partout ! C’est une expérience très drôle à faire en soirée. Notre testeur lui a mis de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Little Nightmares II

9,89€ au lieu de 29,99€

Changeons d’ambiance : Little Nightmares II est disponible jusqu’au 30 mai sur l’eShop au prix de 9,89€ au lieu de 29,99€ !

Ce conte horrifique a peut-être une courte durée de vie (quatre à six heures), il offre une superbe expérience qui réussit à nous faire frissonner ! Le jeu possède une superbe direction artistique tout en possédant un très bon rythme de jeu. On ne s’ennuie pas ! Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Terror of Hemasaurus

7,34€ au lieu de 14,99€

Attention, jeu uniquement en anglais ! Terror of Hemasaurus est disponible sur l’eShop au prix de 7,34€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 6 juin.

Terror of Hemasaurus est un jeu défouloir terriblement drôle et addictif. Vous incarnez un Hemasaurus, une sorte de Godzilla, et vous devez détruire les villes que vous croiserez sur votre passage ! C’est stupide, idiot, mais pourtant nous gardons encore un très bon souvenir de ce jeu que nous avions noté à 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Firefighting Simulator – The Squad

13,99€ au lieu de 34,99€

Nous terminons avec ce simulator actuellement en promotion sur l’eShop à 13,99€ au lieu de 34,99€ jusqu’au 8 juin.

Vous rêviez d’être pompiers ? Vous vous êtes toujours demandés si vous n’aviez pas loupé votre vocation ? Firefighting Simulator – The Squad est l’expérience parfaite pour combler ce manque ! Malgré quelques graphismes au rabais, il propose une expérience complète pour seulement quatorze euros ! Notre testeuse lui avait mis la note de 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.