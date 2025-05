Malgré la grosse polémique autours des bugs bloquant patché dans UNE SEMAINE (voir ici) et un version Switch 2 annoncée à l’arrache sans aucune date mais avec un prix (voir ici), Level-5 dévoile discernement le trailer de lancement de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps.

Après une attente prolongée marquée par plusieurs retards, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time est désormais disponible sur Nintendo Switch. Développé par Level-5, ce nouveau chapitre de la série reprend les bases posées par Fantasy Life sur Nintendo 3DS, tout en les modernisant pour offrir une expérience plus vaste, plus riche et plus personnalisable. Cerise sur le gâteau : une version Switch 2 est également prévue pour cet été.

Un retour attendu dans l’univers de Fantasy Life

Fantasy Life i propose un mélange unique de RPG et de simulation de vie, dans lequel le joueur peut choisir entre 14 « Vies », correspondant à des métiers distincts : pêcheur, cuisinier, mage, paladin, menuisier ou encore chasseur de trésors. Chaque métier offre un style de jeu différent et peut être changé à tout moment, ce qui permet de jongler entre les activités paisibles et les combats plus intenses à mesure que l’on progresse dans le jeu.

L’aventure débute avec une mystérieuse expédition menée par l’archéologue Edward. Le joueur est rapidement entraîné dans un voyage temporel entre le présent d’une île désertée et son passé florissant vieux de 1 000 ans, où il devra lever le voile sur les raisons de sa chute. L’histoire met également en scène un dragon fossilisé et un étrange message d’une jeune fille qui demande votre aide pour « sauver le monde ».

Un monde vivant à modeler soi-même

Un des points forts du jeu réside dans la personnalisation de l’île. Grâce aux différentes Vies, on peut récolter des ressources, construire des bâtiments, tracer des routes, faire apparaître des rivières, et transformer une île vide en un véritable village vivant. Il est également possible d’aménager l’intérieur de sa maison avec des meubles et objets décoratifs, pour un confort maximal.

Exploration libre et multijoueur

Fantasy Life i introduit également un monde ouvert plus vaste que jamais pour la série, avec une liberté de mouvement accrue : on peut grimper, nager, monter à dos de créatures, et explorer des biomes variés en toute fluidité. Pour ceux qui préfèrent partager l’expérience, le titre propose du multijoueur en ligne jusqu’à quatre joueurs, ainsi qu’un mode coopération locale à deux sur une même console, parfait pour des sessions en famille.

Une version Switch 2 déjà confirmée

Si le jeu est d’ores et déjà disponible sur Switch, il a été confirmé qu’une version optimisée pour la future Switch 2 sortira plus tard cet été. Cette version devrait logiquement bénéficier d’améliorations techniques, ce qui laisse entrevoir une expérience plus fluide et encore plus immersive sur la nouvelle console de Nintendo.

Une formule toujours aussi attachante

Avec ses graphismes colorés, son ambiance détendue et sa bande-son enjouée, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time conserve l’ADN chaleureux de la série tout en enrichissant ses mécaniques. Il s’adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux amateurs de RPG en quête de profondeur et de personnalisation.