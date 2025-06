Rejoignez Scott Pilgrim, Ramona Flowers et les autres dans un tourbillon d’action à travers l’espace, le temps et les rues de Toronto

Tribute Games, en collaboration avec Universal Products & Experiences et le créateur de Scott Pilgrim Bryan Lee O’Malley, dévoile aujourd’hui Scott Pilgrim EX, un tout nouveau jeu d’action se déroulant dans l’univers de Scott Pilgrim. Fusion d’un pixel art furieusement rétro et de combats chaotiques jusqu’à quatre en coopération, le jeu vous catapulte dans une aventure à travers l’espace, le temps et une version réimaginée de Toronto. Scott Pilgrim EX est attendu sur PC et consoles début 2026. Ajoutez-le dès maintenant à votre Liste de Souhaits sur Steam !

Scott Pilgrim EX réinterprète l’univers bien connu des fans avec une approche moderniste des jeux d’action traditionnels. Incarnez Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d’autres pour cette quête épique visant à sauver la ville, envahie par les démons, les sbires végans et les robots.

Avec son style visuel explosif et ses combats qui frappent fort, Scott Pilgrim EX dynamite le beat’em up 2D pour faire rentrer le genre dans une toute nouvelle ère, mêlant action énergique et progression amusante des combattants. Les sept personnages jouables offrent chacun une panoplie complète de coups dès le départ, qu’il sera tout de même possible de faire évoluer en augmentant les stats ou en équipant des objets spéciaux pour les rendre vraiment uniques. Des combos créatifs, des armes loufoques et des synergies coopératives engageantes, le tout parfaitement rythmé par les sonorités d’Anamanaguchi : Scott Pilgrim EX, dont le scénario original est co-signé par Bryan Lee O’Malley et l’équipe de Tribute Games, est un nouveau chapitre plein d’audace pour les fans de longue date comme pour les nouveaux et nouvelles venues.

L’équipe créative réunit des talents venus de tout le multivers Scott Pilgrim et ses différentes chronologies, dont :

Bryan Lee O’Malley , le créateur de Scott Pilgrim , est très impliqué dans le projet en tant que consultant créatif. En étroite collaboration avec les équipes de Tribute Games dédiées à la narration et au design, O’Malley contribue à façonner cette nouvelle histoire qui élargit l’univers de Scott Pilgrim de manière audacieuse et inattendue. Chaque image, chaque arc de personnage et chaque twist porte la marque de son ton et de son humour caractéristiques.

, le créateur de , est très impliqué dans le projet en tant que consultant créatif. En étroite collaboration avec les équipes de Tribute Games dédiées à la narration et au design, O’Malley contribue à façonner cette nouvelle histoire qui élargit l’univers de de manière audacieuse et inattendue. Chaque image, chaque arc de personnage et chaque twist porte la marque de son ton et de son humour caractéristiques. Connu pour son mélange explosif de musique 8-bit et de rock hyper mélodique, le groupe Anamanaguchi renoue avec ses racines après avoir signé la bande originale du jeu de 2010, Scott Pilgrim vs. The World: The Game . Cette nouvelle OST comprendra de nombreux morceaux inédits spécialement conçus pour cette nouvelle aventure vidéoludique.

renoue avec ses racines après avoir signé la bande originale du jeu de 2010, . Cette nouvelle OST comprendra de nombreux morceaux inédits spécialement conçus pour cette nouvelle aventure vidéoludique. Le pixel artiste iconique Paul Robertson collabore avec le studio Tribute Games sur les animations des personnages tandis que BenDavid Grabinski, réalisateur et showrunner de Scott Pilgrim Takes Off, participe au projet en tant que consultant créatif.

« Scott Pilgrim EX est l’aboutissement de nos années d’expérience, à travailler sur des beat’em up, combinées à notre connaissance profonde de Scott Pilgrim » déclare Jonathan Lavigne, Game Director pour Tribute Games. « Nous bouclons la boucle. Les fondateurs de Tribute Games ont tous travaillé sur le premier jeu vidéo Scott Pilgrim, avant de lancer le studio en 2011. Revenir dans cet univers est donc la chose la plus naturelle qui soit. Ce jeu est une histoire d’amitié, d’amour du jeu vidéo, de la musique et du fait d’envoyer des ballons de volley dans la face des robots. Il est rempli d’histoires, de références, de clins d’œil et de passion. C’est le jeu Scott Pilgrim que les fans attendent. »

« Travailler sur un jeu comme celui-là est un rêve qui se réalise, spécialement avec cette équipe composée de vieux amis et de nouveaux collaborateurs. Les fans de Scott Pilgrim ne vont rien voir venir. EX-pect the un-EX-pected ! » ajoute le créateur de Scott Pilgrim, Bryan Lee O’Malley.

« En tant que soutiens de longue date de tout ce qui touche à Scott Pilgrim, nous sommes impatients de voir la licence revenir au jeu vidéo » indique Bill Kispert, SVP & General Manager, Games & Digital Platforms pour NBC Universal Products & Experiences. « Ces personnages hauts en couleur resplendissent sur ce format interactif, et nous sommes heureux de collaborer avec cet incroyable groupe de personnes créatives pour donner vie à ce tout nouveau chapitre de Scott Pilgrim. »