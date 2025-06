Le duo Puyo / Tetris. Ce n’est probablement pas le jeu le plus attendu (si ?), mais les amateurs de la licence n’en restent pas moins nombreux et assez proches de leur chouchou pour rester vigilants quant à la moindre nouveauté relative à leurs blocs fétiches. Avec joie, mais sans sauter au plafond non plus, nous retrouvons Puyo Puyo Tetris 2S sur la nouvelle console de Nintendo : l’achat est-il justifié pour celles et ceux qui disposent déjà de la version Switch 1 ?

Comme nous aimons le faire : reprenons depuis le début.

Au démarrage, il y a clairement deux équipes qui se font face : les adeptes de Puyo et les inconditionnels de Tetris. À quelle catégorie appartenez-vous, vous ? Cela ne vous a pas échappé, nous adorons Tetris… quant aux Puyos, il faut bien admettre qu’ils nous semblent plus difficiles à prendre en main malgré des techniques assimilées depuis le temps. Question de personnalité probablement !

Deux univers proches, mais pas trop !

À peine le titre ouvert qu’il est possible de rejoindre son jeu favori sans tergiverser dans des menus, et encore moins dans une aventure longuette. A droite, c’est pour Tetris, à gauche, pour Puyo. Au centre, en revanche, l’ampleur du titre se dévoile. Pour toutes celles et ceux qui découvrent Puyo, le contenu reste conséquent…

Afin de commencer les choses dans l’ordre, le mode aventure est le plus disposé à entraîner le joueur à prendre en main toutes les facettes du titre. Ce mode est assez riche en surprises mais il dispose d’un inconvénient majeur : son histoire (un comble pour le mode aventure, aha !). Pourtant bien écrite, en français, avec beaucoup d’intervenants et quelques touches d’humour, diantre que c’est long, long, long, terriblement long ! L’histoire n’a que très peu d’intérêt (ou alors, elle ne nous a clairement pas séduite) : une entité mystérieuse tente de fusionner le monde de Tetris à celui de Puyo. Vous l’ignorez peut-être (et parveniez très bien à vivre malgré tout !), mais suite à un tel rassemblement, un terrible chaos s’abattrait sur le monde. Ouh là là, il faut vite y remédier et faire appel à toooooout notre cercle d’amis pour qu’ils nous prêtent main forte contre l’ennemi ! Ça en fait du monde à convaincre…

L’aventure est découpée en chapitres, eux même scindés en différents niveaux, visibles sous la forme de pastilles sur une carte agencée en tableaux. Si l’ensemble est assez lisible, le chemin emprunté par notre personnage n’était pas toujours celui escompté. Un léger manque de visibilité est donc à souligner mais rassurez vous, vous retrouverez toujours votre chemin, d’autant plus qu’une carte avec des raccourcis existe.

Chaque pastille équivaut à un combat (et à beaucoup de blablas, MAIS vous pouvez les esquiver… rien d’obligatoire néanmoins !) : son déroulement est visible en amont. Il peut en effet s’agir de jouer avec des puyos ou bien avec des tetriminos. Dans la très grande majorité des cas, il ne sera pas possible de choisir… Si vous avez une nette préférence pour l’un et un rejet pour l’autre, l’aventure risque d’être longue ! Plusieurs types de combats sont disponibles. Du plus classique (le versus), au plus original (le combat de talents), tout en passant par quelques variantes (échange, fusion, groupe, quelques défis, ou encore Big Bang). Les possibilités sont donc assez nombreuses et évitent incontestablement la redondance et l’amoncellement de niveaux sans grand chamboulement.

Les développeurs se sont montrés très (très !) bienveillants auprès des joueurs… L’aspect particulièrement prolixe des personnages peut être squeezé mais ce n’est pas le seul. En effet, tous les niveaux du mode aventure peuvent être passés malgré la défaite ! Certes, l’objectif n’est pas d’atteindre la fin du jeu sans jouer (à quoi bon ?), mais nous avons apprécié cette élégance. Les modes les moins appréciés (BigBang, veuillez nous suivre…) peuvent ainsi être rapidement évacués !

Une grande partie des niveaux remportés au sein de votre aventure (véritablement ou non !) permet de déverrouiller toutes sortes de choses : des musiques, des niveaux, des personnages… Les récompenses sont dès lors assez nombreuses. Puyo Puyo Tetris 2S n’est pas parfait, mais nous ne pouvons pas lui reprocher un quelconque manque de contenu !

Rappel des règles respectives

Afin d’être tous sur un même niveau d’égalité quant à la bonne compréhension de ce test, prenons quelques lignes pour rappeler brièvement les règles du jeu.

Commençons par Tetris, le plus célèbre. Des blocs, appelés tétriminos, tombent du sommet de l’écran. L’objectif est qu’ils ne le touchent plus jamais, sinon la fin de partie est déclarée. Pour y parvenir, il est nécessaire d’agencer tous ces blocs avec une stratégie simple mais terriblement efficace : ils doivent former des lignes horizontales totalement remplies. Chaque ligne ainsi constituée disparaît, et le niveau des blocs redescend. Le meilleur score s’obtient grâce à une barre (un tétriminos en forme de l) qui permet d’éliminer 4 lignes en un seul coup. Le fameux Tetris. Les tétriminos descendent plus ou moins vite, et de très nombreuses variantes existent.

Pour Puyo, le principe est sensiblement distinct. Cette fois-ci, ce sont des sortes de petits haricots colorés (ou tout autre machins un peu rondouillard de votre choix, nous ne savons pas bien qui sont ces puyos !) descendent du sommet de l’écran. Dans les faits, il ne faut toujours pas qu’ils touchent à nouveau les hauteurs de l’écran de jeu. Mais pour y parvenir, il faut cette fois-ci réaliser des combinaisons de couleurs. Au minimum 4 puyos. Les stratégies sont nombreuses pour réaliser des combos et ainsi effectuer des disparitions en chaînes de puyos : les combos sont le moyen ultime pour réaliser un meilleur score, mais aussi et surtout, pour battre votre adversaire.

En effet, que ce soit sur Tetris ou sur Puyo, il est possible (dans la majorité des variantes) d’envoyer les blocs éliminés chez le voisin. Forcément, le jeu se complique… agaçant et frustrant, mais très fun entre amis !

Pluie de Tétriminos (oui bon, et de puyos aussi…)

La principale force de Puyo Puyo Tetris 2S réside dans son florilège de modes de jeux. Ces derniers sont disponibles dans l’aventure même du titre, mais aussi en accès rapide, en local ou en multi. Afin de vous aider à bien comprendre les distinctions, nous vous les présentons rapidement. Dans tous les cas, l’objectif est souvent le même : faire un maximum de points tout en évitant de toucher le sommet de l’écran (bien que cela ne soit pas toujours synonyme d’un game over).

Le mode versus est le plus classique. Il nous rappelle nos premiers émois sur Game Boy, tandis qu’un cable Link reliait notre console à celle de notre meilleur ami. Le combat peut être mené de façon traditionnelle ou bien en équipe. Les plus endurants seront ravis de retrouver un mode endurance pour qu’ils puissent aller au bout d’eux-mêmes !

Le mode échange est assez fun dans son déroulé : le joueur alterne entre une partie de Puyo et une partie de Tetris au cours d’une même manche, soumise à un timing précis. Ainsi, il convient d’être un peu bon partout pour triompher (ou bien d’être très très bon dans l’un et extrêmement rapide pour ne faire qu’une bouchée de son adversaire sur un seul type de jeu !). L’endurance est à nouveau disponible.

Le mode Groupe (dont le nom n’est pas très bien choisi…) rajoute aux parties traditionnelles des objets afin de la rendre un peu plus « punchy ». Une idée qui fonctionne plutôt bien, mais nous avons eu des difficultés à comprendre les répercussions de tous les objets présents.

Le mode Fusion est assez insolite : comme son nom l’indique (correctement cette fois-ci !), puyos et tétriminos tombent aléatoirement et simultanément ! Le rendu est assez atypique et une petite technique est à acquérir. Les tétriminos peuvent devenir redoutables pour faire un peu de place dans tout le fatras des Puyos, mais attention à ne pas remplir un peu trop vite le cadre de jeu !

Les défis : nous étions plutôt sceptiques face à ce mode de jeu qui annonce de suite la couleur… Et pourtant, les défis cachent en leur sein pas mal de subtilités originales et intéressantes. Un mode marathon s’y cache mais d’autres surprises plus atypiques sont à découvrir : les amateurs de puyos y retrouverons notamment des mini puyos, ou encore un défilement continu de puyos (ça commence à faire trop de puyos pour nous !) ! Vous êtes plutôt tétriminos (nous vous comprenons !), en combien de temps parvenez-vous à compléter 40 lignes ? Ou encore, quel est votre meilleur score en 3 minutes ? A vous de jouer !

Le dernier mode défi que nous vous présentons se prénomme Fever Continu (BigBang dans la version contre un adversaire). Il s’agit en vérité d’un petit challenge, type énigme très rapide, au sein duquel le joueur est invité à retrouver la combinaison parfaite pour éliminer un maximum de puyos ou de tétriminos. Sur le papier, pourquoi pas… Mais une fois sur le jeu, l’intérêt devient assez vide puisque les énigmes sont toujours les mêmes, très faciles sur le thème de Tetris (probablement très accessibles aussi pour les amateurs de Puyo). Il s’agit dès lors d’une question de rapidité : ne pas se louper à bien rentrer la bonne pièce au bon endroit le plus vite possible. Nous sommes clairement à la seconde près ! Certains apprécieront… Mais nous devons admettre que nous pestions lorsque ce type de jeu est arrivé dans le mode aventure ! C’est le moment de squeezer le niveau… chuuuuuuuuuut !

Le combat de Talents est, selon nous, le mode le plus abouti, et à ce titre, le plus intéressant de Puyo Puyo Tetris 2S. Ce dernier permet de réunir une équipe de personnages, chacun avec son pouvoir, afin de battre un adversaire. Le joueur doit dès lors s’affairer entre son plateau de jeu et ses compétences, avec ses points de vie et ses points de magie. L’attaque, la défense, la récupération, et un peu de chance, sont autant de points importants. L’équipe est, en outre, amenée à se perfectionner puisque les personnages acquièrent de l’expérience et deviennent dès lors de plus en plus performants. Un véritable travail pour entraîner son équipe est indispensable… Bonus considérable, le joueur récolte des cartes de talents tout au long de ses performances. Nombreuses et variées, ces dernières permettent d’accroître certaines caractéristiques afin de maximiser les stats de l’équipe. N’oubliez pas de faire un tour dans les menus de vos équipes afin d’utiliser à bon escient toutes ces cartes : celles-ci ne se placent pas automatiquement. Vous passeriez dès lors à côté d’un sacré boost de puissance (non négligeable une fois confronté à des ennemis costauds).

Oserez-vous vous frotter aux plus grands ?

Ne nous voilons pas la face : jouer à Puyo ou à Tetris contre un ordinateur, c’est rigolo pendant 2h… mais ensuite, nous avons envie de plus !

Deux options s’offrent alors au joueur : jouer avec des amis (en ligne ou en local), ou bien chercher de nouveaux amis en ligne pour se confronter à eux.

Le mode en ligne est bien disponible sur Puyo Puyo Tetris 2S. Il dispose notamment d’une ligue dite puzzle, avec un classement à la clé : généraliste (avec des puyos et des tétriminos), ou bien des ligues plus ciblées : strictement avec Tetris, ou bien strictement avec Puyo. Les combats de talents se retrouvent aussi !

Nous avons recherché un adversaire pour fanfaronner sur Tetris. Quelques joueurs sont disponibles : aaaah, voilà qui est plus amusant ! Les parties s’enchaînent assez rapidement et le score grimpe ou dégringole en fonction des résultats. Attention tout de même… les problèmes de connexion sont pénalisés. Prenez garde à disposer d’une connexion stable avant de vous lancer !

Frottons nous désormais au raid de boss : l’union fait la force pour venir à bout des ennemis les plus féroces. A moins que… aucun salon ne soit disponible. Malgré toutes nos tentatives, aucun joueur ne s’est montré disponible pour ce mode de jeu. Ne manque donc plus que vous !

Enfin, celles et ceux qui préfèrent jouer sans stress peuvent aussi s’épanouir en ligne sans se voir attribuer de classement. Le jeu libre permet de créer ou de rejoindre un salon déjà existant afin de profiter de quelques parties sur le mode de son choix.

Que vous choisissiez l’aventure, le solo ou le multi, la grande majorité des victoires est synonyme d’un gain de crédits. Ces crédits sont à utiliser directement dans la boutique virtuelle du jeu afin d’obtenir de nouveaux puyos ou tétriminos, des voix pour vos personnages ou encore des icônes. Les crédits sont plutôt longs à obtenir, tandis que pour l’achat d’une seule voix, il est nécessaire de débourser 1 000 crédits : vous allez devoir gagner un sacré paquet de parties !

Impressions de déjà vu ?

Bien entendu.

Le titre est sorti en 2017, nous vous présentions déjà son test sur le site.

La nouvelle version dispose d’un mode inédit : le mode dit Double, disponible en Versus, Groupe et Fusion. L’idée est de faire équipe avec un autre joueur (virtuel ou réel) sur un seul et même plateau. Lorsque nous avons vu les explications de LA nouveauté du titre 2025, nous étions un peu sceptiques : à deux sur le même plateau, c’est à dire ? En vérité, deux pièces tombent simultanément. Le premier joueur en contrôle une, l’autre la seconde. Une parfaite coordination est de rigueur afin de construire un jeu cohérent et compétitif face à son adversaire. Faire cela avec une IA ? Autant marcher sur la tête en chantant du Céline Dion… Le résultat n’est pas fameux (et pourtant nous n’avons rien contre Céline !) ! En revanche, dès que la partie est portée par de véritables joueurs, c’est nettement plus fun et franchement plus efficace ! L’idée est donc assez intéressante mais avant tout avec ses amis ou de la famille. Un rajout qui a donc ses limites.

Mais alors, que penser de ce retour sur Nintendo Switch 2 ? Allons droit au but : un nouvel achat est inutile avec le premier opus déjà dans sa ludothèque.

En revanche, si tel n’est pas le cas, le titre propose un contenu assez riche, avec de très nombreux modes de jeu et une bonne accessibilité pour tous les joueurs. Nous devons admettre une sensibilité toujours très poussée du joystick gauche : nous avons de fait privilégié la croix directionnelle pour descendre fissa nos tétriminos.

Une nouveauté importante avec l’arrivé de la Nintendo Switch 2: la petite souris ! En effet, il devient possible d’utiliser un Joy Con telle une souris sur un support adapté. Soulevons qu’il s’agit de notre premier test matériel avec cette option. Bien entendu, jouer ainsi dans les transports, il vaut mieux oublier… ! Privilégier les cadres plus calmes : votre salon fera parfaitement l’affaire !

Le mode souris est fonctionnel. Est-ce parce qu’il s’agit de notre première tentative, ou bien simplement sommes-nous habitués à jouer à la manette ? Nous n’y avons pas adhéré, peu à l’aise et peu compétents armés ainsi d’une telle souris, et franchement bien plus lents ce qui est une pénalité importante ici ! Vite reprenons une manette ! La souris est probablement plus appréciable dans d’autres types de jeux… Néanmoins, Puyo Puyo Tetris 2S a l’élégance de le proposer aux joueurs afin qu’ils puissent découvrir cette fonctionnalité au cœur de leurs parties.

Puyo Puyo Tetris 2S est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 environ.

Le saviez-vous ?

Madõ Monogatari, sorti en 1993 et connu sous le nom de Sorcery Saga en Europe, est à l’origine de l’univers de Puyo Puyo ! Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un puyo pour vous ?