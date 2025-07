C’est officiel : Scott Pilgrim EX, le nouveau beat’em up issu de l’univers culte de Bryan Lee O’Malley, arrivera en édition physique sur Nintendo Switch grâce à Limited Run Games. Les fans peuvent dès maintenant précommander l’une des trois éditions proposées, chacune regorgeant de contenus exclusifs et de clins d’œil à la franchise. En parallèle, un nouveau trailer de gameplay a été diffusé, dévoilant les premières minutes de l’aventure aux côtés de Scott et Ramona dans un Toronto pixelisé revisité.

Présenté lors d’un panel à San Diego en présence de l’auteur Bryan Lee O’Malley, du développeur Tribute Games et de l’éditeur Limited Run Games, Scott Pilgrim EX a été présenté comme une nouvelle aventure inédite, se déroulant dans un univers en expansion, riche en références et en combats nerveux. Une démo jouable a permis de découvrir les premières étapes du jeu, où Scott et Ramona doivent récupérer les instruments volés de leur groupe, Sex Bob Omb, en affrontant de nouveaux gangs et, évidemment, les ex maléfiques toujours plus coriaces de Ramona.

Cette nouvelle version propose un mélange entre combat 2D classique, personnalisation de personnages et progression RPG, avec un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs. Le jeu comprend sept personnages jouables, un scénario inédit coécrit par Bryan Lee O’Malley et Tribute Games, ainsi qu’une toute nouvelle bande-son composée par le groupe culte Anamanaguchi, déjà responsable de la musique du jeu précédent.

Côté physique, les collectionneurs ont de quoi se réjouir : trois éditions sont proposées. L’édition standard comprend la cartouche du jeu avec une jaquette exclusive en édition limitée, illustrée par Crisppyboat. L’édition Deluxe Adventure, plus complète, ajoute une bande dessinée exclusive de Bryan Lee O’Malley, une boîte deluxe illustrée par Matias Begara, ainsi que la bande originale du jeu au format CD. Enfin, l’édition Ultimate Deluxe Adventure pousse la nostalgie et le fan service à son paroxysme, avec une réplique de boîte Game Goose, un livre d’art relié faisant aussi office de guide stratégique, un diorama acrylique avec figurines de Scott et Ramona, un poster réversible, et même une pièce commémorative pixelisée à deux faces.

Cette nouvelle incarnation de Scott Pilgrim ne se contente pas de surfer sur la vague du rétro : elle apporte un nouveau souffle à la licence, avec une direction artistique retravaillée en pixel art moderne, des combats plus techniques, une narration rafraîchie et un système de progression amélioré. Toronto, une fois de plus envahie par des démons, robots, gangsters vegans et autres ennemis farfelus, sert de décor à cette quête explosive aux multiples rebondissements.