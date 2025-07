La Comic-Con de San Diego a accueilli un véritable feu d’artifice d’action et de discussions enflammées avec une table ronde réunissant le créateur de Scott Pilgrim Bryan Lee O’Malley, le développeur et éditeur Tribute Games, Limited Run Games et Universal Products & Experiences. Le sujet ? Scott Pilgrim EX bien sûr ! Le brawler survitaminé s’est d’ailleurs illustré par le biais un nouveau teaser de gameplay dévoilant le début de cette nouvelle aventure, mais aussi avec l’annonce de versions boîtes pour le jeu, disponibles en précommande jusqu’au 21 septembre chez Limited Run Games.

Animée par le présentateur du Blank Check Podcast Griffin Newman, la table ronde a donc réunit Bryan Lee O’Malley, le Président et le Narrative Designer de Tribute Games Jean-Francois Major et Yannick Belzil, le CEO de Limited Run Games Josh Fairhurst ainsi que John Melchior, Executive Producer pour Universal Products & Experiences. Cette discussion a entre autres permis de clarifier la place du jeu dans cet univers en constante évolution, mais aussi d’en découvrir plus sur la création de sa bande originale, à laquelle participe le groupe de rock Anamanaguchi. Son leader, Peter Berkman, a même fait une apparition surprise lors de l’événement pour lancer un extrait d’une toute nouvelle piste, créée spécialement pour Scott Pilgrim EX.

Le nouvel aperçu vidéo du gameplay du jeu a été l’occasion de dévoiler les premiers pas de Scott et Ramona à Toronto. Les instruments de Sex Bob Omb ont été volés, poussant le duo à arpenter les bas-fonds et même les plages de la ville (Toronto est particulièrement réputée pour ça, non ?) pour les retrouver, quitte à remonter le temps pour se débarrasser des gangs et des ex maléfiques de Ramona qui reviennent à la charge et menacent le monde.

Découvrez le teaser de gameplay de Scott Pilgrim EX, diffusé à l’occasion de la table ronde dédiée au jeu lors de la Comic-Con de San Diego :

Limited Run Games a profité de l’occasion pour dévoiler trois éditions différentes de Scott Pilgrim EX, au format physique, disponible dès maintenant à la précommande :

La Standard Edition de Scott Pilgrim EX (34,99€) inclut :

Un boîtier arborant un artwork avec effet métallisé exclusif aux précommandes Limited Run Games

Une jaquette réversible avec un artwork signé Crisppyboat

Le disque ou la cartouche de jeu

La Deluxe Adventure Edition de Scott Pilgrim EX (55,99€) inclut :

Un boîtier arborant un artwork avec effet métallisé exclusif aux précommandes Limited Run Games

Une jaquette réversible avec un artwork signé Crisppyboat

Le disque ou la cartouche de jeu

Bande dessinée signée Bryan Lee O’Malley

CD de la bande originale

Une boîte Deluxe avec une jaquette réversible créée par l’illustrateur Matias Bergara

La Ultimate Adventure Edition de Scott Pilgrim EX (149,99€) inclut :

Un boîtier arborant un artwork avec effet métallisé exclusif aux précommandes Limited Run Games

Une jaquette réversible avec un artwork signé Crisppyboat

Le disque ou la cartouche de jeu

Une réplique de la Game Goose de Scott Pilgrim EX

Un poster réversible avec des illustrations de Bryan Lee O’Malley et Matias Bergara

Un artbook et guide stratégique à couverture rigide

Un diorama en acrylique avec les figurines de Scott et Ramona

Une pièce de monnaie commémorative pixélisée

À propos de Scott Pilgrim EX

Scott Pilgrim EX réimagine et modernise les grands classiques du beat’em up 2D en mixant de l’action survitaminée, un système de progression fun et de la coopération jusqu’à quatre. Personnalisez votre roster de sept personnages jouables pour rendre unique chaque affrontement : incarnez Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d’autres membres de cette équipe de choc pour affronter une variété d’ennemis dans cette version déformée et magnifiquement pixélisée de Toronto. Envahie par des démons, des sbires véganes et des robots, la ville est le cadre parfait pour cette quête épique et inédite coécrite par Bryan Lee O’Malley et l’équipe de Tribute Games, sur des musiques inédites signées Anamanaguchi. Scott Pilgrim EX est un nouveau chapitre plein de panache aussi passionnant pour les fans de la première heure que pour les nouveaux et nouvelles venues.