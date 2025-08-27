Frappez fort avec le très costaud Lucas Lee ou privilégiez la vitesse et la précision avec Roxie Richter à la sortie du jeu, début 2026

Le développeur et éditeur Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), en collaboration avec Universal Products & Experiences, dévoile aujourd’hui deux nouveaux personnages jouables qui arpenteront les ruelles malfamées de Toronto dans Scott Pilgrim EX. Ce jeu d’action d’inspiration rétro marque le retour aux affaires de Scott Pilgrim, plus de quinze ans après ses derniers exploits vidéoludiques, début 2026 sur PC et consoles.

Deux anciens ennemis rejoignent Scott et Ramona dans leur combat contre les gangs qui ont pris le contrôle de Toronto : le redoutable Lucas Lee et la petite terreur Roxie Richter, qui profitent tous deux du talent de Tribute Games en matière de création artistique néorétro. Lucas fait une petite pause dans sa vie de star hollywoodienne, mettant tout autant à profit ses talents de lutteurs que son skateboard pour mettre une raclée à tous les méchants qui croiseront sa route. Demi-ninja rapide et agile, Roxie enchaîne quant à elle ses très caractéristiques coups d’épée pour trancher dans la mêlée, tout en profitant de bombes fumigènes et de capacités spéciales qui la transforment en véritable blender sur le champ de bataille.

Dans Scott Pilgrim EX, les membres du groupe de musique le plus cool de Toronto, Sex Bob-omb, sont kidnappés et leurs instruments volés tandis que la ville est terrorisée par les démons, les végans et les robots. Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d’autres alliés improbables comme Lucas et Roxie vont devoir se castagner aux quatre coins de la ville, des ruelles sombres aux plages ensoleillées, voire même remonter le temps pour sauver le groupe, la ville et le monde. Un total de sept combattants jouables sera proposé : les prochains partenaires de Scott et Ramona seront dévoilés petit à petit jusqu’à la sortie de Scott Pilgrim EX.

Battez-vous à travers ce Toronto sauvage aux couleurs éclatantes, largement inspiré des jeux vidéo et constellé de références appuyées à Scott Pilgrim, pour accomplir des quêtes et dominer les gangs qui règnent sur les différents quartiers de la cité. Les ennemis peuvent être éliminés à l’aide des capacités uniques et évolutives de chaque personnage, ou grâce aux nombreux objets différents trouvés au hasard des environnements hautement interactifs du jeu, comme une batte de baseball, un bâton démoniaque, des navets et bien d’autres surprises. Avec sa toute nouvelle histoire co-écrite par Bryan Lee O’Malley et l’équipe de Tribute Games, en plus de pistes musicales exclusives signées par le spécialiste de la licence Anamanaguchi, Scott Pilgrim EX offre à la série un nouveau chapitre plein de panache, taillé pour les fans de la première heure comme pour les néophytes.