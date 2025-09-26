EA SPORTS Madden NFL 26

39,99€ au lieu de 79,99€

C’est la promotion étonnante de la semaine : EA SPORTS Madden NFL 26, pourtant sorti en août sur Nintendo Switch 2, affiche déjà une énorme promotion. Le jeu est sur l’eShop à 39,99€ au lieu de 79,99€ jusqu’au 13 octobre.

Vous êtes fans de football américain ? Vous rêvez de devenir le prochain Tom Brady ? EA SPORTS Madden NFL 26 est (disponible uniquement sur Nintendo Switch 2) un très bon portage qui permet aux fans d’incarner nos joueurs préférés et de vivre la saison NFL. Attention cependant, la maîtrise de l’anglais est obligatoire pour bien comprendre le jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 8,6 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Make Way

4,94€ au lieu de 14,99€

Il était déjà en promotion au mois de mai, mais il vient de passer sous la barre symbolique des cinq euros ! Make Way est sur l’eShop à 4,94€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 20 octobre.

Make Way est un Ultimate Chicken Horse like. C’est un jeu de course assez particulier à faire avec vos amis où vous construisez vos propres circuits ! Vous pourez vous amuser à placer des pièges et toutes sortes d’abominations pour vous gêner et empêcher vos adversaires d’être le premier. Notre testeur avait beaucoup apprécié le jeu et il avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.