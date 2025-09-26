Alors qu’Hollow Knight: Silksong et Hades II réchauffent le cœur des joueurs pendant cette rentrée, nous continuons à vous proposer une sélection de cinq jeux en promotion sur l’eShop. Au programme, du jeu à très très bas prix mais aussi quelques AAA qui affichent des prix intéressants !
Moonlighter
Moonlighter 2 arrive dans un mois. En attendant, vous pouvez profiter du premier opus, Moonlighter, qui est disponible sur l’eShop à 2,45€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 21 octobre.
Moonlighter est un jeu qui mélange astucieusement les parties de gestion et d’exploration. Nous faisons des donjons, et puis nous vendons nos précieuses ressources contre quelques piécettes ! Le jeu possède une direction artistique magnifique et une bande-son réussie. Nous avions adoré le jeu à sa sortie et nous l’avions noté à 8,8 sur 10 !
EA SPORTS Madden NFL 26
C’est la promotion étonnante de la semaine : EA SPORTS Madden NFL 26, pourtant sorti en août sur Nintendo Switch 2, affiche déjà une énorme promotion. Le jeu est sur l’eShop à 39,99€ au lieu de 79,99€ jusqu’au 13 octobre.
Vous êtes fans de football américain ? Vous rêvez de devenir le prochain Tom Brady ? EA SPORTS Madden NFL 26 est (disponible uniquement sur Nintendo Switch 2) un très bon portage qui permet aux fans d’incarner nos joueurs préférés et de vivre la saison NFL. Attention cependant, la maîtrise de l’anglais est obligatoire pour bien comprendre le jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 8,6 sur 10 à sa sortie.
Make Way
Il était déjà en promotion au mois de mai, mais il vient de passer sous la barre symbolique des cinq euros ! Make Way est sur l’eShop à 4,94€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 20 octobre.
Make Way est un Ultimate Chicken Horse like. C’est un jeu de course assez particulier à faire avec vos amis où vous construisez vos propres circuits ! Vous pourez vous amuser à placer des pièges et toutes sortes d’abominations pour vous gêner et empêcher vos adversaires d’être le premier. Notre testeur avait beaucoup apprécié le jeu et il avait mis la note de 8 sur 10.
Children of Morta
Nous continuons avec la scène indépendante : Children of Morta est actuellement sur l’eShop à seulement 3,29€ au lieu de 21,99€ ! La promotion dure jusqu’au 21 octobre.
Children of Morta est un action RPG roguelike qui offre un contenu généreux avec un gameplay addictif, nerveux, et facile à prendre en main. En plus de ça, le jeu possède une histoire familiale touchante qui a réussi à chavirer le cœur de notre testeuse. Nous lui avions mis la note exceptionnelle de 9,2 sur 10 et à ce tout petit prix, il ne faut vraiment pas hésiter.
Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice
Et nous terminons avec ce classique ! Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice, est un excellent jeu qui se retrouve sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 22 octobre.
Leisure Suit Larry – Wet Dream Dry Twice est un jeu qui s’amuse avec la limite du politique correct. Avec un humour à toute épreuve, des graphismes cartoons, des énigmes logiques et à la fois loufoques, Leisure Suit Larry – Wet Dream Dry Twice est un excellent jeu pour se détendre un peu sans se prendre la tête. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.
