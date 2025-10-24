Après Hot Wheels Unleashed (2021), Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged (2023) et Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem (2024), un nouveau jeu de la licence de Mattel arrive sur Nintendo Switch avec Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed. Les précédents jeux vidéo dans lesquels nous pouvons conduire les petites voitures de nos enfants ont connu une réussite plutôt timide en termes de qualité. Alors, Mattel a pris un virage serré en basant leur nouveau jeu sur la série Hot Wheels de Netflix. Est-ce que cela permettra d’inciter plus d’enfants à s’offrir ce jeu ? C’est ce que nous allons voir.

Bienvenue dans l’Ultimate Garage

Comme dit précédemment, l’univers de Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed se base sur celui de la série Netflix du même nom. Cette série étant à destination des enfants, il est possible que vous ne la connaissiez pas. Mais vous vous en doutez, le fil conducteur de la série est constitué de courses de voitures, conduites par des très jeunes pilotes. Il y a également un méchant qui veut en permanence embêter nos gentils conducteurs de bolides, avec des énormes monstres généralement impressionnants. En fonction de chaque situation, les héros choisissent une voiture différente dans l’Ultimate Garage.

Et là où Mattel a été très fort, c’est que la quasi-totalité des éléments que l’on voit dans la série existe en jouet dans la réalité. La tentation est donc assez grande de faire une série presque publicitaire dans laquelle on montre un maximum de choses qui seront par la suite demandées par les enfants à leurs parents pour leur anniversaire ou Noël.

Partant de ce principe, nous nous disions qu’un jeu Hot Wheels, basé sur une série Netflix, pouvait avoir de l’intérêt afin de raconter une petite histoire sympathique. Malheureusement, nous n’avons droit à rien de tout cela. L’univers de la série est simplement repris sans préambule ni explication. Nous n’avons pas non plus droit à un mode histoire qui aurait pu avoir sa place avec un petit scénario comme il en existe dans la série. Nous sommes donc un peu déçus de ce point de vue même si, dans un jeu de voitures, ce n’est pas la priorité.

Un jeu à destination des enfants

Comme pour la série, les voitures et les éléments des circuits sont quasiment tous disponibles dans le commerce. La peur que ce jeu ne soit qu’un simple outil marketing pour vendre plus de jouets pendant les fêtes de fin d’année grandit donc en nous lorsque nous commençons à faire vrombir notre bolide, manette en main.

Si les précédents jeux Hot Wheels étaient assez difficiles pour les enfants, le dernier né vidéoludique de Mattel est quant à lui bien plus accessible à nos chers bambins. La difficulté est assez faible mais suffisante pour un enfant en bas âge. En revanche, pour un adulte, c’est très facile. De plus, des options similaires à ce qui existe dans Mario Kart sont présentes : aide à la conduite, accélération automatique et pilotage en mode volant avec détection de mouvement.

Il est possible également de paramétrer la vitesse globale des voitures pour avoir un semblant de contrôle du véhicule. Car en effet, en mode très rapide, la sensation de vitesse est bien présente mais nous avons alors tendance à beaucoup cogner sur les bords des sections de circuit.

Heureusement, ici, la sortie de piste est assez rare et si c’est le cas, nous sommes remis en piste directement. Pourtant, nous avons la possibilité de déraper dans les virages et de pousser nos adversaires concurrents mais cela ne suffit pas, parfois, pour éviter les collisions.

Du plaisir surtout en multijoueur pour les plus grands

Hot Wheels Let’s Race : Ultimate speed propose plusieurs modes de jeu : 6 coupes composées de 4 circuits chacune, un contre la montre, du jeu libre multijoueur, et un mode camp auto qui est une sorte d’énorme championnat dans lequel nous devons courir sur 12 circuits à la difficulté croissante.

Les courses contre les ordinateurs sont très accessibles aux enfants. Pour les plus grands, le plaisir pourra être présent en mode multijoueur, heureusement. La possibilité de pousser ses adversaires et parfois de mettre de l’huile sur la piste pourra être intéressante pour gêner votre partenaire de jeu. Malheureusement, le mode multijoueur (jusqu’à 4 joueurs) n’est disponible qu’en local et pas en ligne.

Comme dans les précédents jeux Hot Wheels, il est également possible de créer nos propres circuits et de piloter notre voiture dessus ensuite. Le système de création de circuit a été simplifié afin qu’un enfant puisse faire ses propres créations assez facilement. Le hic, c’est que du coup, les circuits se ressemblent tous et la personnalisation est assez faible. Nous positionnons des sections de circuit à droite et à gauche, et le jeu comble les trous en rajoutant des sections pour les relier. Nous ne maîtrisons donc pas de A à Z chaque virage de notre circuit.

Un contenu un peu artificiel

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Hot Wheels Let’s Race : Ultimate speed est prévu au prix de 40€ environ. Cela nous paraît très cher par rapport au contenu du jeu. Nous pouvons certes débloquer une vingtaine de voitures mais cela n’apporte pas grand-chose au gameplay. De plus, tous les circuits se ressemblent fortement. Nous n’avons pas l’impression, comme dans Mario Kart par exemple, de changer radicalement de circuit.

Les graphismes de Hot Wheels Let’s Race : Ultimate Speed sont fidèles à la série Netflix. Comme dans la série, c’est assez coloré et enfantin. Nous avons même parfois droit à de petites séquences que l’on peut voir dans la série pour enfants.

Concernant la bande-son, là aussi, c’est fidèle à la série. La musique électro est très adaptée et donne la pêche. Nous avons également droit à un doublage anglais de bonne facture qui permet d’avoir une meilleure immersion dans l’univers du jeu.