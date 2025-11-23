Quand un jeu est édité par Devolver, c’est souvent gage de qualité. Entre BALL x PIT, le roguelite casse-briques, Terra Nil, le city-builder écologique, ou encore The Cosmic Wheel Sisterhood, l’expérience narrative où l’on construit son propre Tarot de Marseille, le studio américain a le nez pour dénicher les pépites indépendantes. Nous avons reçu en test Forestrike, troisième collaboration entre le développeur français Thomas Olsson et le studio japonais Skeleton Crew (Olija). Que nous donne cet étonnant mélange de roguelike et de jeu de réflexion placé dans l’univers des arts martiaux ? Voici notre test de cette expérience disponible sur l’eShop depuis le 17 novembre 2025 au prix de dix euros.

Un roguelike jeu de réflexion dans l’univers des arts martiaux

Depuis qu’un Amiral manipulateur est arrivé à la Cour de Mandai, l’Empire court à sa perte. Nous incarnons Yu, dernier élève de l’Ordre de la Préméditation. Nous sommes missionnés pour aller sauver l’Empereur et libérer le pays tout entier.

Forestrike est un étonnant jeu de combat et de réflexion saupoudré à la sauce roguelike. Notre personnage va affronter des hordes d’ennemis et des boss afin de sauver tout le pays.

Concrètement, le jeu fonctionne comme la plupart des roguelikes. Nous enchaînons les niveaux (combats) dans plusieurs mondes afin d’améliorer notre héros pour qu’il devienne de plus en plus fort au fil de notre progression.

Le gameplay repose sur la Préméditation, une mécanique assez originale qui nous permet de planifier le combat en amont. Nous allons pouvoir comprendre et anticiper les mouvements de nos adversaires pour réaliser ensuite l’affrontement parfait.

Nous possédons une attaque basique, une attaque puissante ainsi que des ressources (comme une esquive ou une parade, en fonction du style de combattant choisi). Il y a cinq styles de combat qui vont modifier radicalement notre façon de jouer.

Sans tout vous révéler, nous avons par exemple la « feuille », qui fonctionne à l’aide des esquives. Nous démarrons avec une ressource d’esquive. Avec celle-ci, nous pouvons éviter une attaque, mais avec un peu de maîtrise, nous l’utiliserons très rapidement pour forcer une réaction en chaîne qui va amener les adversaires à se frapper entre eux.

Le style « singe » (l’un de nos préférés) invite à leurrer l’adversaire avec une attaque puissante qui, d’un côté, est vraiment puissante, mais de l’autre, nous permet de nous écraser au sol et d’esquiver l’adversaire.

Chaque style possède sa propre attaque puissante. Que vous donniez un coup de pied qui projette l’ennemi ou que vous lanciez l’adversaire dans les airs, chaque style nous amène à nous adapter aux situations rencontrées.

Les combats que nous réalisons nous permettent soit de gagner de l’or, des techniques ou des feuilles de lotus. Avec l’or, nous achetons des techniques, des babioles (objets aux effets variés) ainsi que du soin et des feuilles de lotus. Les techniques, comme leur nom l’indique, sont des pouvoirs très utiles capables de renverser un combat. Nous pourrons récupérer des techniques plus ou moins rares, parfois dans un style autre que le nôtre, ce qui permet de créer des combos étonnants. Nous pourrons par exemple acquérir une nouvelle mécanique pour nous téléporter derrière un adversaire (une fois par combat) ou annuler les dégâts des armes adverses. Nous pouvons aussi améliorer nos techniques.

Un jeu frustrant à la difficulté très relevée

Finalement, les feuilles de lotus servent, une fois que nous en avons amassé assez, à gagner une vie supplémentaire à utiliser lors de situations mal embarquées. Mais attention, le lotus permet certes de recommencer un combat, mais il ne peut pas nous sauver des situations perdues d’avance !

Certains combats nous demandent juste de survivre (en tuant tous les ennemis) alors que d’autres, pour quelques récompenses facultatives, nous obligent à nous battre sans user de la Préméditation ou à envoyer un adversaire contre le mur.

Forestrike est un jeu au concept captivant mais au gameplay tout aussi frustrant qu’intéressant. La Préméditation est une idée géniale. Après tout, nous sommes des maîtres en arts martiaux, et il paraît donc logique qu’avec notre sagesse, nous voyions tous les coups arriver !

Malheureusement, cette mécanique ne se combine pas bien avec le gameplay. Nous pouvons nous entraîner, dix, vingt fois pour trouver le combat parfait, mais souvent, la moindre petite erreur, le moindre mouvement réalisé une microseconde en retard ou en avance peut transformer une situation idéale en un véritable cauchemar. Dès lors, la Préméditation, malgré tout son potentiel, devient un objet de frustration que nous évitons même sur certains combats.

Peut-être qu’un système permettant aux joueurs de répéter leur combinaison aurait été plus gratifiant. Nous avons été trop souvent énervés à la fin de nos combats parce que nous avons eu la sensation que le jeu était injuste avec nous, alors que nous acceptions de jouer selon ses règles.

En plus de cette Préméditation un peu mal agencée, Forestrike est difficile. Très difficile. Les premières parties sont chaotiques. Et il faut quelques heures pour enfin comprendre un peu mieux les mécaniques inhérentes à chaque style de combat. Pour notre part, il a fallu environ trois-quatre heures pour décrocher notre premier sourire.

Si vous souhaitez vous lancer dans cette expérience, il faut prendre en compte ce pic de difficulté et ce manque de plaisir que procurent les dix – vingt premières parties. Nous voyons le potentiel manette en main, mais nous avons malgré tout cette sensation de buter sur les mêmes difficultés sans jamais comprendre la solution.

En plus des difficultés en combat, nous devons faire face aux difficultés environnementales. Nous pouvons tomber dans le vide, avoir le terrain qui se brise sous nos pieds ou avoir des caisses qui s’écrasent sur notre tête… Ces petits détails ajoutent une couche de difficulté à un jeu déjà compliqué.

À force de recommencer les parties en boucle, Forestrike devient répétitif. En réalité, même si les styles de combat diffèrent, nous avons la sensation de revoir les mêmes techniques en permanence, ce qui devient très rapidement désagréable. Plus concrètement, le nombre de techniques à apprendre n’est pas assez conséquent pour réussir à nous faire passer la frustration liée à la difficulté.

Le contenu est répétitif, mais il dépend énormément de l’aléatoire, plus que dans d’autres roguelikes. Certaines cartes et techniques obtenues peuvent rendre l’expérience beaucoup plus accessible que d’autres, où nous avons l’impression que le sort est contre nous.

Mais avec des qualités indéniables

Malgré ces défauts marqués qui pourraient rebuter et faire abandonner la lecture de notre article à de nombreux potentiels acheteurs, sachez aussi que Forestrike a aussi de belles qualités. Si la plupart du temps nous sommes frustrés, le jeu propose quelques passages très réussis, avec un vrai sentiment de satisfaction quand les étoiles s’alignent.

Les boss, même s’ils sont compliqués, restent intéressants, avec des mécaniques qui nous obligent à nous adapter en permanence sur notre route. Parfois, nous flânons avec nos techniques qui récupèrent toutes les armes sur notre chemin… mais comment réagir face à un boss qui repose sur le mouvement et non les armes ?

Même si nous perdons, même si nous sommes énervés, le jeu a tout de même un côté assez addictif, qui nous amène à recommencer une partie pour faire mieux, pour comprendre ce qui s’est passé, et surtout, pour espérer gagner.

Nous l’avons déjà susmentionné, mais tous les styles de combat sont vraiment bien pensés et apportent un contenu qui est, plus nous avançons, de moins en moins superficiel. Équiper une technique venant d’un autre style de combat peut devenir très intéressant, et il y a un vrai plaisir au moment d’en découvrir de nouvelles (comme les techniques « duos »).

Plus généralement, Forestrike devient de plus en plus agréable au fil du temps, une fois que nous maîtrisons les mécaniques et les techniques disponibles pour chaque style. À vous de voir si vous êtes prêts à souffrir plusieurs heures avant de vous amuser.

L’histoire, même si elle n’est pas exceptionnelle ou mémorable, est assez amusante, avec une galerie de personnages dans notre Ordre qui ne manque pas de faire sourire. Nous sourions par exemple de certains dialogues avec notre sensei, à la fois sage et paresseux, ou de notre rencontre avec le Singe.

La durée de vie, pour le prix, est colossale. Dix euros pour ce jeu est une superbe offre… à condition, là encore, que vous acceptiez la difficulté inhérente au titre et la frustration qu’elle peut fournir.

Le portage sur Nintendo Switch, en revanche, est défaillant. Forestrike a des arrêts forcés toutes les trente minutes (comme vous pouvez le voir à la fin de la vidéo proposée dans l’article). Ces bugs peuvent survenir à des moments-clés, comme à la fin d’un combat, ce qui nous oblige à recommencer le niveau ! Et ce n’est pas parce que nous avons réussi le combat la première fois que nous réussirons une deuxième fois…

Autre petit problème : le jeu est traduit en français… mais la police des noms des techniques n’accepte pas les accents (et les caractères spéciaux comme « œ ») ! Nous avons énormément de techniques aux noms tronqués, parfois incompréhensibles à cause de ce fâcheux détail…

Le pixel art est réussi, même si le jeu ne se démarque pas vraiment des autres productions actuelles. Les quelques cinématiques sont malgré tout assez jolies à regarder, avec des dessins de belle qualité.

La bande-son est elle aussi de qualité, même si elle ne reste pas en tête après la partie terminée. Nous nous rappelons surtout du sound design des ennemis, que ce soit la marionette qui nous hurle après ou le paysan qui se prend un coup.

Nous vous joignons une vidéo non commentée de trente minutes vous présentant un bout de gameplay. Vous verrez que notre enregistrement s’arrête après un arrêt forcé…