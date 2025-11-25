Bonne nouvelle pour les joueurs Switch 2 : la dernière mise à jour système 21.0.1 a réglé les soucis rencontrés par NieR: Automata sur la nouvelle console. Le titre, pourtant parfaitement fonctionnel sur Switch, ne tournait pas correctement sur Switch 2 depuis le précédent firmware, obligeant nombre de joueurs à patienter dans l’espoir d’un correctif rapide.
Nintendo a discrètement actualisé sa page d’assistance pour confirmer que NieR: Automata fonctionne désormais sans problème sur Switch 2. Un soulagement pour tous ceux qui souhaitaient (re)plonger dans l’action frénétique et la narration unique du jeu sans subir de dysfonctionnements techniques.
Laisser un commentaire