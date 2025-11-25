Bonne nouvelle pour les joueurs Switch 2 : la dernière mise à jour système 21.0.1 a réglé les soucis rencontrés par NieR: Automata sur la nouvelle console. Le titre, pourtant parfaitement fonctionnel sur Switch, ne tournait pas correctement sur Switch 2 depuis le précédent firmware, obligeant nombre de joueurs à patienter dans l’espoir d’un correctif rapide.

Nintendo a discrètement actualisé sa page d’assistance pour confirmer que NieR: Automata fonctionne désormais sans problème sur Switch 2. Un soulagement pour tous ceux qui souhaitaient (re)plonger dans l’action frénétique et la narration unique du jeu sans subir de dysfonctionnements techniques.