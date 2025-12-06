Nintendo a déployé la semaine dernière une nouvelle mise à jour du firmware de la Switch 2, entraînant une série de correctifs pour les jeux rétrocompatibles issus de la Switch. Plusieurs titres ont reçu des ajustements, tandis que certains continuent de poser problème.

Jeux corrigés

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (Square Enix) : le RPG, sorti initialement en 2022 sur l’eShop, souffrait de bugs au démarrage et de quelques soucis graphiques. Depuis le 2 décembre 2025, il est désormais listé comme “supporté” et son comportement est jugé “conforme à la Switch” après mise à jour.

Mega Mall Story : le jeu de gestion a également été corrigé, les problèmes identifiés auparavant étant désormais résolus.

Crypt of the NecroDancer : bien que la page eShop n’ait pas encore été mise à jour, le studio Brace Yourself Games confirme que le titre est de nouveau fonctionnel sur Switch 2 après un patch correctif (voir ici).

: bien que la page eShop n’ait pas encore été mise à jour, le studio Brace Yourself Games confirme que le titre est de nouveau fonctionnel sur Switch 2 après un patch correctif (voir ici). NieR:Automata The End of YoRHa Edition : déjà corrigé en novembre, il fonctionne désormais sans problème sur le nouveau hardware. (voir ici).

Jeux toujours problématiques