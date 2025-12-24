Une année 2025 très particulière est sur le point de s’achever, toute l’équipe de Nintendo-Town en profite pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, en commençant par un bon réveillon de Noël !

Chocolat, saumon, huîtres, foie gras… à Noël, on se fait plaisir à son gout, mais on espère surtout que vous prendrez soin de vous et de vos proches, c’est aujourd’hui le plus important et pourquoi pas recevoir de beaux cadeaux (vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous avez reçu). Si vous cherchez encore des cadeaux jeux-vidéo de dernière minute, voici la sélection de jeux Nintendo Switch pour ce Noël 2025 de toute l’équipe.

On vous donne rendez-vous dès… maintenant en fait pour un retour aux news ainsi que de nouveaux tests de jeux Nintendo-Switch. L’actualité ne s’arrête jamais 😉 Joyeux Noël à tous !

L’équipe Nintendo-Town.