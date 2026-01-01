Naoki Yoshida vient de raviver les espoirs d’une sortie de Final Fantasy XIV sur les consoles Nintendo lors d’un événement du Nouvel An organisé dans le jeu sur les serveurs japonais. Interrogé sur cette possibilité, le directeur et producteur du MMORPG a répondu aux joueurs par un simple mais évocateur « Veuillez vous en réjouir », relançant les spéculations sur un portage qui semblait en suspens depuis plusieurs années.

Cette déclaration ne constitue pas une première pour Yoshida. Lors de la Gamescom 2025 en août, il avait évoqué des discussions positives en cours avec Square Enix concernant l’arrivée du jeu sur la plateforme de Nintendo. À l’époque, il avait expliqué dans une interview avec VideoGamesChronicle que son objectif restait de rendre Final Fantasy XIV accessible sur autant d’appareils que possible, tout en précisant que le concept du studio reposait sur cette multi-disponibilité.

Le timing de ces remarques s’inscrit dans une période de transition pour Final Fantasy XIV suite à la sortie de Dawntrail, qui a reçu un accueil mitigé et a été affecté par des attaques DDoS ainsi que des retards de mise à jour. Yoshida a clairement indiqué que le support de la PlayStation 4 prendra fin à terme, suggérant que Square Enix positionne le MMORPG pour les systèmes de nouvelle génération.

Dans ce contexte, une version Switch 2 s’inscrit logiquement dans une stratégie à long terme plutôt que comme une expérimentation isolée. Yoshida a notamment expliqué qu’une version portable fonctionnerait comme une plateforme auxiliaire, mieux adaptée aux activités de jeu détendues comme la collecte et l’artisanat, tandis que les contenus exigeants en performance comme les raids resteraient liés aux systèmes traditionnels. Le directeur a souligné que le format portable de la Switch 2 s’intégrerait naturellement dans les routines quotidiennes des joueurs, permettant aux vétérans du jeu de vaquer à certaines occupations en mobilité tout en réservant les activités les plus exigeantes à leur PC ou console de salon.

La Switch originale aurait probablement eu du mal à supporter un MMORPG de l’ampleur de Final Fantasy XIV, mais la Switch 2 ne devrait rencontrer aucun obstacle technique majeur. Le jeu a initialement été lancé sur PlayStation 3 et pourrait certainement fonctionner sur Switch, bien que cette plateforme ait été abandonnée depuis longtemps et que les dernières extensions soient plus exigeantes que le jeu de base. L’hypothèse la plus prudente reste que le jeu ne sera lancé que sur Switch 2, d’autant que les technologies comme le DLSS facilitent l’optimisation sur cette console.

Une version mobile de Final Fantasy XIV, intitulée Crystal World et développée par les LightSpeed Studios de Tencent, a été lancée en Chine le 19 juin 2025. Cette version donne déjà un aperçu du jeu en mobilité aux joueurs chinois, mais son absence dans les régions occidentales rend une version Switch 2 d’autant plus attrayante pour la base de joueurs mondiale. Pour de nombreux joueurs, une version Switch native semblerait plus officielle, accessible et intégrée que les solutions portables alternatives.

Le jeu vient récemment de recevoir le patch 7.4 qui a introduit de nouvelles quêtes de scénario principal, un nouveau donjon, une nouvelle épreuve, le niveau de raid Heavyweight pour la série Arcadion, une refonte du système Apparence et une nouvelle carte Frontline. La communauté reste mobilisée autour du contenu régulier, et l’ajout d’une plateforme supplémentaire pourrait considérablement élargir l’audience du titre.

L’année 2026 regorge déjà de possibilités pour la Switch 2, avec des datamines suggérant que Monster Hunter Wilds pourrait également débarquer sur la plateforme, tandis que des classifications PEGI récentes laissent entrevoir des versions Switch 2 de jeux Nintendo populaires. L’arrivée de Final Fantasy XIV viendrait renforcer le catalogue tiers de la console et démontrer sa capacité à accueillir des expériences en ligne massives.

Aucune fenêtre de sortie précise n’a été communiquée, mais le ton employé par Yoshida lors de ses différentes interventions suggère que le projet avance concrètement en coulisses. Les fans peuvent raisonnablement espérer une annonce officielle dans les mois à venir, potentiellement lors d’un Nintendo Direct ou d’un événement Square Enix dédié. En attendant, le message reste clair : les joueurs peuvent se réjouir de ce qui se prépare pour Final Fantasy XIV sur les plateformes Nintendo.