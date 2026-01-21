En amont de la sortie de Scott Pilgrim EX prévue début 2026 sur Switch, Tribute Games a accordé une interview à GamesRadar révélant plusieurs aspects du jeu développé en collaboration avec Universal Products & Experiences et Bryan Lee O’Malley, créateur de la série.

Le titre fusionne pixel art rétro et combat coopératif chaotique à quatre joueurs dans une aventure de baston déjantée à travers un Toronto réimaginé. Contrairement aux précédents projets de Tribute Games comme TMNT: Shredder’s Revenge ou Marvel Cosmic Invasion, Scott Pilgrim EX adopte une structure plus ouverte.

« C’est conçu en fonction des besoins du gameplay et du type de jeu que nous créons », explique le narrative designer Yannick Belzil. « Ce n’est pas aussi linéaire, direct et immédiat que Shredder’s Revenge ou Marvel Cosmic Invasion. C’est davantage comme River City Ransom, où le joueur peut choisir de ne pas foncer directement dans la quête. » Bien que certaines zones soient verrouillées derrière la progression des quêtes, les joueurs peuvent explorer librement tout ce qui leur est accessible. Lorsqu’ils s’engagent dans la structure de quêtes, celle-ci s’enchaîne de manière séquentielle.

Les boss, l’histoire et les environnements ont été conçus en priorité selon les besoins du gameplay, puis une structure narrative en a été dérivée. Bryan Lee O’Malley a laissé Tribute Games tout mettre en place tandis qu’il rédige les dialogues et autres textes d’ambiance.

L’équipe rejette fermement l’idée que Scott Pilgrim EX soit une suite directe. « C’est dans le même univers, mais c’est vraiment sa propre chose », précise le producteur Rémi Lavoie. « Un peu comme les histoires de la franchise Zelda sont toutes autonomes mais font partie du même univers. C’est ainsi que nous l’envisageons pour Scott Pilgrim. Ce n’est pas une suite au premier jeu. Ce n’est pas une suite à la série animée. C’est vraiment sa propre chose, sa propre histoire, et c’est peut-être un peu plus loufoque que ce à quoi vous êtes habitués. »

Concernant la progression des personnages, contrairement à Scott Pilgrim vs. The World et TMNT: Shredder’s Revenge où monter de niveau débloquait de nouveaux mouvements, Scott Pilgrim EX déverrouille tous les coups dès le départ. « Il n’y a rien à débloquer en termes de moveset », confirme Lavoie.

Le roster de personnages jouables se démarque également. Plutôt que de se limiter au groupe de jeunes adultes chétifs du jeu précédent, EX justifie son nom en intégrant certains des ex diaboliques emblématiques de Ramona comme personnages jouables. Seuls Roxy Richter et Lucas Lee ont été révélés jusqu’à présent, considérés comme les favoris incontestés parmi les vilains de la série.

« Nous avons d’abord réfléchi en termes de quantité de personnages », explique Lavoie. « Jonathan [Lavigne], notre directeur créatif, pensait davantage en termes de gameplay, quels personnages avaient des aspects de jeu intéressants que nous pouvions apporter. » Belzil ajoute que Lavigne s’est également inspiré des archétypes de jeux de combat qu’il souhaitait inclure. Cette influence transparaît clairement : Roxy est une ninja rapide et agile rappelant Chip Zanuff de Guilty Gear, tandis que Lucas Lee correspond aux brutes lourdes comme Marisa de Street Fighter 6.

L’utilisation du terme « rivaux » plutôt qu' »ex » pour décrire le roster est intentionnellement vague selon Lavoie, permettant potentiellement d’élargir le casting au-delà des simples ex diaboliques, à l’image de l’évolution narrative de Scott Pilgrim Takes Off qui a joué avec les allégeances attendues des personnages.