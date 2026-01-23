Nous espérons que votre mois de janvier n’est pas trop dur, et que le passage post-fêtes n’est pas trop compliqué. Dans ce long mois de janvier, voici notre sélection hebdomadaire des promotions sur l’eShop (français). Même si les titres sont moins qualitatifs que pendant la période des fêtes, nous avons tout de même trouvé quelques petites pépites pour satisfaire vos envies vidéoludiques !

Oppidum

20,99€ au lieu de 29,99€

La promotion est petite… mais le jeu est sorti il y a seulement un mois ! Oppidum est disponible sur l’eShop à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) jusqu’au 15 février !

Oppidum est un jeu de survie un peu dur d’accès mais très gratifiant à la longue. Si vous cherchez l’une des petites pépites méconnues de la fin d’année 2025, peut-être que vous devriez vous pencher sur ce titre au gameplay complet, qui propose de l’exploration, de la collecte de ressources et bien d’autres choses ! Notre testeuse lui a mis la note de 7.2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Blossom Tales II: The Minotaur Prince

6,24€ au lieu de 12,49€

Vous cherchez une expérience retro ? Blossom Tales II: The Minotaur Prince est sur l’eShop au prix de 6,24€ au lieu de 12,49€ (-50%) jusqu’au 10 février.

Blossom Tales II: The Minotaur Prince est le deuxième opus de ce jeu d’aventure. C’est un épisode très réussi pour tous les amateurs d’expérience retro de qualité. Le jeu réussit à proposer un ensemble de qualité, que ce soit par son gameplay, ses graphismes charmants ou sa bande-son. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Cathedral

4,89€ au lieu de 13,99€

On enchaîne avec Cathedral, disponible sur l’eShop à 4,89€ au lieu de 13,99€ (-65%) jusqu’au 29 janvier !

Cathedral est un metroidvania qui réussit, grâce à son gameplay diversifié et complet, à proposer une expérience d’une vingtaine d’heures à un prix, disons-le, attractif. Si vous cherchez une expérience moins connue que les mastodontes Blasphemous ou Hollow Knight, peut-être devriez-vous tenter ce titre qui a cependant comme gros défaut de ne pas avoir de traduction française. Malgré tout, notre testeur lui a mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Rogue Lords

2,99€ au lieu de 29,99€

Comme l’année dernière à la même période, Rogue Lords est disponible sur l’eShop au prix de 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) jusqu’au 31 janvier.

Ce roguelike nous propose d’incarner les méchants ! Le jeu possède de belles idées, des scènes trucculentes, et même s’il peut paraître difficile au début, cela reste une expérience à essayer pour cette somme. Notre testeur lui a mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Going Under

3,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec ce roguelite dungeon crawler ! Going Under est en promotion sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) jusqu’au 16 février.

Going Under est un roguelite dungeon crawler dans laquel nous incarnons une stagiaire dans une start-up à succès. Notre travail, en tant que stagiaire, est d’aller tuer les créatures qui se trouvent dans le sous-sol ! Le jeu, très simple à prendre en main, est un roguelite très drôle, parfait pour ceux qui veulent un titre sympathique et sans prise de tête. Notre testeur lui a mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.