Lancé il y a seulement quelques jours sur Switch 2, Final Fantasy VII Remake Intergrade connaît un succès commercial retentissant qui dépasse toutes les attentes. Ce lancement marque un tournant symbolique pour les fans Nintendo, la série principale Final Fantasy étant restée absente des plateformes de la firme de Kyoto pendant une longue période. Si la Switch avait permis le retour de plusieurs épisodes classiques via des portages, FFVIIRI représente une nouvelle étape dans la reconquête du public Nintendo par Square Enix pour les futurs opus mainline de la franchise.

Les résultats de vente initiaux s’avèrent exceptionnellement positifs et laissent entrevoir un avenir prometteur pour la série sur les consoles Nintendo. Du côté physique, trouver un exemplaire du jeu relève désormais du défi. Les stocks sont épuisés en ligne chez GameStop, Target et Best Buy. Sur Amazon, le titre occupe la première place des ventes, un indicateur massif de la popularité du jeu. Ces performances sont d’autant plus remarquables que la version physique est proposée sous forme de Game-Key Card plutôt qu’en cartouche traditionnelle.

Le succès se confirme également sur le marché dématérialisé. Final Fantasy VII Remake Intergrade trône en tête du classement de l’eShop Switch 2 aux États-Unis, le meilleur démarrage possible pour le titre. Le jeu a détrôné sans difficulté Animal Crossing: New Horizons Switch 2 Edition et son Upgrade Pack, laissant présager une présence durable au sommet des charts. La question reste maintenant de savoir combien de semaines le jeu parviendra à conserver cette position dominante.

Le directeur Naoki Hamaguchi a confirmé que les copies physiques de Final Fantasy VII Remake Intergrade deviennent difficiles à trouver à l’échelle mondiale. Il a précisé que les futurs tirages du jeu n’incluront pas le pack de cartes Magic the Gathering spécial. Les joueurs désireux d’obtenir cette version avec les cartes n’auront donc qu’une seule opportunité : se procurer le premier tirage physique tant qu’il est encore disponible. Hamaguchi a remercié les joueurs pour leur soutien et encouragé les intéressés à ne pas tarder s’ils souhaitent obtenir l’édition complète avec les cartes MTG.