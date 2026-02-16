Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, TMNT: Shredder’s Revenge) est heureux de vous accueillir à Toronto pour des vacances mouvementées : la toute première démo jouable du jeu d’action Scott Pilgrim EX est disponible maintenant sur Steam. Cette invasion canadienne n’est pas prête de s’arrêter, puisque cette version d’essai fera également partie du prochain Steam Néo Fest, organisé du 23 février au 2 mars.

Plongez dans le monde pas si merveilleux de Scott Pilgrim et arpentez Toronto pour découvrir les deux premières quêtes de l’aventure, en solo ou entre amis. Incarnez les héros et ex emblématiques de la licence – la démo propose Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Lucas Lee et Roxy Richter, trois autres personnages sont disponibles dans le jeu final – et détruisez les robots, démons et véganes qui se dressent en travers de votre route. Chacun dispose de ses propres coups et mouvements, alors n’hésitez pas à parcourir cette démo plusieurs fois !

Avec sa toute nouvelle histoire co-écrite par Bryan Lee O’Malley et l’équipe de Tribute Games, en plus de pistes musicales exclusives signées par le spécialiste de la licence Anamanaguchi, Scott Pilgrim EX offre à la série un nouveau chapitre plein de panache, taillé pour les fans de la première heure comme pour les néophytes. Scott Pilgrim EX sortira le 3 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2.