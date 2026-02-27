Les semaines passent et le soleil commence (peut-être) enfin à revenir ! Que vous soyez casaniers comme l’auteur de cet article ou que vous utilisiez votre Nintendo Switch où que vous alliez, nous vous proposons pour cette sélection hebdomadaire une liste de jeux à très bas prix. D’un à vingt euros, voici nos cinq jeux de la semaine en promotion !

Saints Row: The Big Purple Pack Package

1,49€ au lieu de 29,99€

Nous commençons avec ce qui est certainement LA meilleure promotion du moment. Saints Row: The Big Purple Pack Package est disponible sur l‘eShop à 1,49€ au lieu de 29,99€ (-95%) jusqu’au 8 mars !

Ce qui est intéressant avec cette promotion c’est que ce pack complet comporte deux très bons jeux pour un prix ridiculement bas. Pour moins de deux euros, vous pouvez avoir Saints Row The Third et Saints Row IV: Re-Elected ! Ces deux jeux, qui sont comme des « GTA-like délirant » (attention, déconseillés aux moins de 18 ans), offre un gameplay jouissif et un ratio prix / durée de vie qui défie la plupart de nos sélections habituelles. Nos testeurs avaient mis 7,7 sur 10 au troisième opus et 8 sur 10 au quatrième !

Vous pouvez lire les tests ici et ici.

Capes

19,99€ au lieu de 39,99€

Il faut l’avouer, la promotion est peut-être moins intéressante, elle vaut cependant le coup d’œil. Le jeu est disponible sur l’eShop à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) jusqu’au 18 mars.

Capes est un jeu de stratégie au tour par tour qui s’inspire très fortement de l’univers des comics. Nous incarnons une équipe qui ressemble très fortement aux X-Men afin d’aller sauver le monde ! Facile à prendre en main, avec une durée de vie conséquente (une vingtaine d’heures), il y a de quoi s’amuser sur ce jeu indépendant ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Neva

9,99€ au lieu de 19,99€

Neva, du studio derrière l’incontournable Gris, propose Neva sur l’eShop au prix de 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) jusqu’au 4 mars !

Neva nous propose une histoire touchante autour de l’amitié entre Neva, un loup, et Alba. Cet action-platformer propose un gameplay classique mais efficace avec une direction artistique sublime qui fait de lui un des plus beaux jeux disponibles sur Nintendo Switch. Même si le jeu est court, c’est une sublime expérience que nous avions noté 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Little Noah: Scion of Paradise

2,99€ au lieu de 14,99€

Continuons avec Little Noah: Scion of Paradise. Il est disponible sur l’eShop au prix de 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%) jusqu’au 11 mars.

Little Noah: Scion of Paradise est un roguelite d’aventure parfait pour les non-initiés. Le jeu est très sympathique et propose une aventure simple à prendre en main. Il possède aussi des graphismes mignons très attrayants. Nous lui avions mis la note de 7,8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Thronefall

8,44€ au lieu de 12,99€

Nous terminons avec un titre sorti fin 2024 : Thronefall est disponible sur l’eShop à 8,44€ au lieu de 12,99€ (-35%) jusqu’au 2 mars !

Thronefall est peut-être pas connu mais il peut être une belle surprise pour vous : nous sommes dans un mélange de tower defense et de stratégie minimaliste au gameplay à la fois profond et accessible ! Si vous cherchez une expérience sympathique à petit prix, n’hésitez pas ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.