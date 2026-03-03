En octobre de l’année dernière, le Resident Evil Generation Pack a été annoncé, constituant un bundle particulièrement avantageux pour les possesseurs de Switch 2. Pour ceux qui ne le savent pas ou ne s’en souviennent pas, ce bundle est disponible à la fois en version numérique et physique, et offre Resident Evil VII Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et Resident Evil Requiem pour 90 dollars ou 100 euros. C’est une affaire absolument exceptionnelle quand on considère que Requiem coûte 70 dollars à lui seul, ce qui signifie que les portages natifs de Resident Evil VII et Village reviennent à 10 € pièce.

Bien que cela ait été mentionné il y a quelque temps, la discussion semble remonter à nouveau avec la sortie du Resident Evil Generation Pack. Capcom a annoncé que concernant les ventes numériques, le Resident Evil Generation Pack ne sera plus proposé après le 31 mars 2026. Cela signifie qu’il reste environ un mois pour profiter de cette offre exceptionnelle. Les titres du Resident Evil Generation Pack seront toujours vendus individuellement après l’expiration du bundle, mais il faudra débourser 40 € pour RE VII, 50 € pour RE Village et 70 € pour RE Requiem, soit 160 € au total. En d’autres termes, le Resident Evil Generation Pack vaut largement son prix.

Il est également possible d’acheter le Resident Evil Generation Pack en version physique pour 90 €. Bien que les titres de cette collection soient des cartes Game-Key, il reste agréable d’avoir des boîtiers de jeu physiques pour chaque titre et une belle boîte de collection pour les ranger tous. Le seul problème avec la version physique du Resident Evil Generation Pack est qu’elle est pratiquement en rupture de stock partout et on ne sait pas si Capcom prévoit de réapprovisionner.