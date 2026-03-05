Le catalogue des RPG indépendants regorge de petites pépites et de titres aux mélanges audacieux, mais peu de studios osent une proposition aussi dense que celle faite par Metal Head Games. Avec Back to the Dawn, les développeurs nous proposent une plongée brutale dans l’univers carcéral, quelque part entre la profondeur de Disco Elysium, l’esthétique de Blacksad et des mécaniques à la Hitman. Quand un renard et une panthère sont en cage, voyons comment cela se passe !

Zooto-prison Break

Back to the Dawn n’est pas qu’un simple jeu d’évasion. C’est une horloge biologique et sociale qui ne cesse de tourner. Vous y incarnez un animal anthropomorphe injustement ou non jeté dans une prison de haute sécurité.

Le jeu propose deux arcs narratifs distincts, portés par deux protagonistes que tout oppose, bien qu’ils partagent le même enfer. Thomas, le renard, est un journaliste d’investigation, la figure même de l’innocent piégé.

Pour avoir approché de trop près les secrets d’un maire corrompu, il se retrouve derrière les barreaux. Son parcours est celui de l’esprit contre la force, il doit utiliser ses contacts extérieurs et sa ruse pour laver son nom avant l’élection municipale, dans un délai de 21 jours.

Bob, la panthère, est un agent policier infiltré. Son approche est plus directe et brutale. Sa mission est de démanteler un réseau criminel d’envergure nationale au sein même de la prison.

Même si d’emblée les deux histoires des protagonistes proposés respirent le déjà-vu dans des films ou séries, la force du récit et sa maturité viennent gommer ce petit manque d’originalité pour offrir un scénario prenant.

Malgré l’apparence animale des personnages, rappelant Zootopie ou Blacksad (pour les bédéphiles), les thématiques abordées sont sombres : corruption, violence, gangs, pression psychologique de l’isolement et dilemmes moraux déchirants. Le casting des 47 prisonniers n’est pas là pour faire de la figuration et chacun possède un passé détaillé que vous devrez découvrir pour progresser.

Tic-Tac Tic-Tac…

Le gameplay de Back to the Dawn est un édifice complexe reposant sur trois piliers : la gestion du temps, le développement de votre personnage et l’interaction sociale. Dès les premières minutes, le titre impose son rythme. Ici, chaque seconde consommée est une ressource que vous ne récupérerez jamais.

Tout, absolument tout, coûte du temps. Discuter avec un codétenu, fouiller dans une poubelle, travailler à la blanchisserie ou même lire un livre consomme des minutes précieuses. Vous êtes soumis à une routine carcérale stricte (appel, repas, promenade, extinction des feux).

Enfreindre cette routine est bien entendu possible – vous pourrez par exemple tenter des sorties nocturnes – mais le risque d’être pris et envoyé au mitard est réel. La cellule d’isolement n’est pas qu’une simple pause, c’est une dévastation pour votre jauge de focus (la santé mentale) et une perte sèche de 24 heures de jeu. Le risque est bien là et pèse constamment sur vous au travers de vos choix et actions.

Votre personnage est défini par quatre attributs : le charisme permet d’éviter les affrontements et d’obtenir des faveurs, l’intelligence facilite l’apprentissage de nouvelles compétences via les livres, la force est vitale pour le combat et les travaux manuels, et l’agilité est indispensable pour le vol à la tire et certaines voies d’évasion. Un véritable petit RPG en somme !

Ces statistiques influencent vos chances de succès lors de jets de dés omniprésents, inspirés du jeu de rôle sur table. Rater un jet peut être catastrophique, mais le jeu vous permet de forcer le destin en utilisant votre concentration pour relancer les dés, au risque de sombrer dans l’épuisement mental.

Il faut être assez direct sur la question : est-ce que ce système de jets de dés est injuste ? La réponse est OUI, totalement ! C’est d’ailleurs pour nous le plus gros défaut du titre, qui semble faire reposer tout son équilibrage et la réussite de vos actions sur un coup de bol. Même avec une bonne anticipation et une excellente préparation, vous pourrez avoir le sentiment de voir tous vos efforts être réduits en cendres à cause d’un malheureux lancer de dés…La dure loi de la jungle !

Une histoire sociale

Back to the Dawn c’est aussi et avant tout une véritable écologie sociale. Le jeu vous demande de nouer des liens avec vos co-détenus. Offrir les bons cadeaux, rendre des services ou simplement écouter des conversations, permet de débloquer des quêtes, des objets de contrebande ou des techniques d’évasion.

Le jeu propose même de choisir de rejoindre l’un des trois gangs de la prison (Big Foot, Sharp Tooth ou Black Claw), chacun offrant des avantages spécifiques pour vous aider dans votre périple, mais vous fermant les portes des rivaux au passage

Nous regretterons toutefois le traitement des personnages féminins dans le jeu. En sous nombre pour des raisons logiques (vous passez l’essentiel de votre parcours en prison avec d’autres détenus masculins), c’est surtout dans leur rôle qu’un progrès aurait été de mise. Souvent liées à un fil romantique entre les protagonistes ou pour glaner quelques informations, elles n’auront pas forcément une présence marquante dans le titre.

Plusieurs phases de gameplay et de mini-jeux différents sont à découvrir et les possibilités sont assez variées. Du combat, à la préparation de plats cuisinés, au craft d’armes ou matériel pour avancer dans votre quête, en passant par le repassage de vêtements à la blanchisserie, le cartonnage à la réserve ou même un peu de poker, bref, vous l’aurez compris, il y a de quoi s’amuser ! QTE ou non, il y en aura pour tous les goûts dans ces mini-jeux.

Mais ne vous y trompez pas, même si cela paraît accessoire, ils sont surtout prétexte au développement de votre personnage et à établir les bonnes relations pour vous permettre d’aller au bout de votre objectif.

Il vous faudra être attentif à tout et tout le monde dans cette prison mais surtout, bien maîtriser l’anglais, car malheureusement le titre ne bénéficie pas de la traduction française. Et c’est bien dommage, car l’importance des textes et la qualité de l’écriture des personnages est très bonne, mais il vous faudra vous risquer dans les murs de cette prison qu’avec un amour de la langue de Shakespeare ou, à défaut, d’un bon dictionnaire si vous espérez aller au bout de l’aventure.

Le pixel art comme on l’aime

Le jeu se présente sous l’angle du 3D pixel art magnifique, avec des personnages en 2D et des décors en 3D, offrant une profondeur visuelle qui sied parfaitement à l’étroitesse des cellules et à l’immensité des complots qui se trament dans l’ombre.

Sur Nintendo Switch 2, le jeu est d’une fluidité exemplaire. Le style pixel art est d’une finesse rare, avec des jeux de lumière qui donnent vie à la prison de Boulderton jusque dans ses moindres recoins. La représentation et les animations des personnages sont saisissantes de réussite.

Les décors sont riches en détails, des graffitis sur les murs aux ombres projetées par les grillages, l’immersion visuelle est totale. La bande-son, plus discrète, opte pour des tons jazzy et relaxants qui contrastent avec la tension permanente du chronomètre, créant une ambiance unique, presque onirique.

Dans la littérature et le comic/bande-dessinée, il y a un terme pour désigner ce type d’ambiance et de récit, il s’agit du “Hardboiled”. Même si la traduction littérale n’apportera pas grand chose, cela désigne des œuvres et des ambiances noires, dures, sans concession. Des vieux romans de détective des années 20 jusqu’à notre contemporain Frank Miller avec son Sin City, le panel est assez large pour représenter ce genre poisseux, mais dans lequel Back to the Dawn s’épanouit parfaitement !

Vous en avez pour une quinzaine d’heures avant de compléter chaque histoire, ce qui monte la durée de vie à une trentaine d’heures pour clôturer le tout. Cependant, il est pratiquement garanti que vous échouerez lors de votre première tentative ou que vous obtiendrez une « mauvaise fin ».

Et oui, le jeu est intrinsèquement conçu pour le New Game+, et il vous faudra donc faire de multiples tentatives pour tenter de dénicher la fin la plus satisfaisante, et au passage tester une multitude de combinaisons d’événements pour y parvenir. Par exemple, Thomas dispose à lui seul d’une douzaine de méthodes d’évasion (creuser un tunnel, déclencher une émeute, s’enfuir en wingsuit, etc.).

Chaque échec nourrit votre connaissance des routines de la prison, vous rendant plus efficace lors de la partie suivante. La durée de vie grimpe facilement à plus de 80 heures pour qui veut débloquer tous les secrets, toutes les compétences et toutes les fins possibles pour les deux héros.

Back to the Dawn est disponible en anglais depuis le 5 mars 2026 sur l’eShop au prix de 34.99 euros.