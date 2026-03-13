Une nouvelle semaine de promotion sur l’eShop ! Pour cette sélection, nous avons volontairement omis les promotions sur de nombreux jeux Nintendo, mais vous pouvez les trouver très facilement sur la boutique en ligne. Au programme, beaucoup de titres indépendants connus (Team17) mais toujours de belles offres malgré tout !

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous commençons cette sélection avec Ori and the Blind Forest: Definitive Edition. Le jeu est sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) jusqu’au 20 mars.

Ori and the Blind Forest a peut-être maintenant dix ans, il reste l’un des jeux les plus beaux à faire sur notre console (Game Award de la meilleure direction artistique 2015 !). Pour ceux qui ne connaissent pas ce platformer (et jeu d’aventure), nous vous recommandons cette promotion pour vous laisser tenter. Notre testeuse à la sortie de la Definitive Edition sur Switch avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Worms Armageddon: Anniversary Edition

12,49€ au lieu de 24,99€

« À voir en promotion ». Ce sont les mots de notre testeur, à la sortie de Worms Armageddon: Anniversary Edition. Et ça tombe bien, car le jeu est disponible sur l’eShop à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) jusqu’au 3 avril !

Worms est peut-être l’une des licences les plus connues du monde vidéoludique. Avec cette édition anniversaire, nous retrouvons ce jeu qui a fait les joies de nombreuses soirées entre amis. Le titre est fun, jouissif, parfait à faire que l’on soit néophyte ou confirmé. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

DREDGE

9,99€ au lieu de 24,99€

DREDGE est actuellement sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) jusqu’au 3 avril.

Vous voulez découvrir l’un des jeux de l’année 2023 ? Une pépite indépendante primée et récompensée un peu partout dans le monde ? N’hésitez pas ! DREDGE est un jeu de pêche lovecraftien dans lequel nous allons explorer des poissons dans un univers très étrange et rempli de surprise. Véritable coup de cœur pour nous, nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

End of Lines

4,24€ au lieu de 16,99€

Un jeu français en promotion ! Changement de style avec cette aventure graphique disponible sur l’eShop à 4,24€ au lieu de 16,99€ (-75%) jusqu’au 17 mars.

End of Lines est une aventure narrative écologique à l’écriture soignée. Le monde a subi une crise climatique sans précédent, et nous incarnons un petit groupe de survivants qui tente de trouver une terre plus hospitalière. Le jeu est touchant, les graphismes de qualité, et nous recommandons ce jeu disponible à un prix minuscule. Notre testeur lui avait mis 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Escapists 2

4,99€ au lieu de 19,99€

On termine avec The Escapists 2 qui est sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) jusqu’au 3 avril.

The Escapists 2 est un jeu au concept simple : vous incarnez un prisonnier (ou plusieurs si vous jouez à plusieurs) qui doit réussir à s’échapper de prison ! Dans votre routine de détenu, vous devez trouver les failles qui vous permettront de retrouver la liberté. Chaque prison a plusieurs solutions ! Nous avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.