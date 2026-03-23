De nouvelles promotions sont disponibles sur le Nintendo Switch eShop nord-américain. Cette sélection inclut notamment des prix historiquement bas pour Blossom Tales 2, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered et Ender Magnolia.
Parmi les premières offres mises en avant, Actraiser Renaissance est proposé à 11,99 dollars au lieu de 29,99 dollars, tandis que Alba: A Wildlife Adventure descend à 2,99 dollars contre 19,99 dollars. A Short Hike est affiché à 4,39 dollars, Astria Ascending à 7,99 dollars, et Astlibra Revision à 17,49 dollars.
La série Arkham est une nouvelle fois représentée avec Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, chacun proposé à 9,99 dollars. Dans le même temps, BlazBlue: Central Fiction Special Edition tombe à 9,99 dollars et BlazBlue: Cross Tag Battle à 3,99 dollars.
Plusieurs productions indépendantes bénéficient de réductions marquées. Hob atteint 1,99 dollar, Limbo est également proposé à 1,99 dollar, tandis que Figment et Figment 2 sont chacun affichés à 1,99 dollar. Going Under est disponible à 3,99 dollars, tout comme Toem.
Les RPG et productions japonaises occupent une place importante dans cette vague de promotions. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition est proposé à 7,99 dollars, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion à 19,99 dollars, et Final Fantasy VII à 6,39 dollars. Final Fantasy VIII Remastered est affiché à 7,99 dollars, Final Fantasy IX à 8,39 dollars, et Final Fantasy X/X-2 HD Remaster à 19,99 dollars. Final Fantasy XII: The Zodiac Age est également proposé à 19,99 dollars.
La licence Dragon Quest est largement représentée avec Dragon Quest à 2,99 dollars, Dragon Quest II à 3,89 dollars, Dragon Quest III à 7,49 dollars ainsi que Dragon Quest XI S à 19,99 dollars. Les versions remasterisées et remakes comme Dragon Quest III HD-2D Remake et Dragon Quest I & II HD-2D Remake sont également incluses à prix réduit.
Les amateurs d’action et de jeux en ligne peuvent se tourner vers Dead by Daylight à 10,49 dollars, Mortal Kombat 11 à 9,99 dollars ou encore Warhammer 40,000: Boltgun à 8,79 dollars. Hot Wheels Unleashed est affiché à 5,99 dollars, tandis que PowerWash Simulator est proposé à 12,49 dollars.
Du côté des licences occidentales et des jeux narratifs, Life is Strange: Arcadia Bay Collection est disponible à 7,99 dollars et Life is Strange: Double Exposure à 19,99 dollars. Citizen Sleeper est affiché à 5,99 dollars, accompagné de Citizen Sleeper 2 à 14,99 dollars.
Enfin, plusieurs titres récents ou marquants complètent cette sélection, avec Ender Lilies à 9,99 dollars, Ender Magnolia à 13,74 dollars, The Last Faith à 12,59 dollars et The Last Spell à 7,49 dollars. Les amateurs de stratégie peuvent également se tourner vers Triangle Strategy à 23,99 dollars et Tactics Ogre: Reborn à 19,99 dollars.
Tableau des promotions trié par pourcentage de réduction
|Jeu
|Prix actuel
|Ancien prix
|Réduction
|Dungeon of the Endless
|$1.99
|$19.99
|–90%
|Figment
|$1.99
|$19.99
|–90%
|Splasher
|$1.99
|$14.99
|–87%
|Kill la Kill: IF
|$1.99
|$19.99
|–90%
|Limbo
|$1.99
|$12.49
|–84%
|Hob
|$1.99
|$19.99
|–90%
|Figment 2
|$1.99
|$24.99
|–92%
|Roguebook
|$1.99
|$19.99
|–90%
|Rogue Lords
|$1.99
|$19.99
|–90%
|ScourgeBringer
|$2.54
|$16.99
|–85%
|Shady Part of Me
|$2.24
|$14.99
|–85%
|They Bleed Pixels
|$2.09
|$14.99
|–86%
|West of Loathing
|$3.41
|$11.00
|–69%
|Castaway
|$3.19
|$7.99
|–60%
|Guilty Gear
|$3.19
|$9.99
|–68%
|Dragon Quest
|$2.99
|$4.99
|–40%
|LEGO Worlds
|$2.99
|$29.99
|–90%
|Alba: A Wildlife Adventure
|$2.99
|$19.99
|–85%
|Mortal Shell
|$2.99
|$29.99
|–90%
|Tiny Thor
|$3.99
|$19.99
|–80%
|Toem
|$3.99
|$19.99
|–80%
|Going Under
|$3.99
|$19.99
|–80%
|Overcooked Special Edition
|$3.99
|$19.99
|–80%
|Lunark
|$3.99
|$19.99
|–80%
|Valthirian Arc 2
|$3.99
|$19.99
|–80%
|A Short Hike
|$4.39
|$7.99
|–45%
|LEGO Marvel Super Heroes 2
|$4.49
|$29.99
|–85%
|ElecHead
|$4.49
|$9.99
|–55%
|Dragon Quest 2
|$3.89
|$6.49
|–40%
|Double Dragon Advance
|$3.49
|$6.99
|–50%
|Ghost of a Tale
|$3.74
|$24.99
|–85%
|In Other Waters
|$3.74
|$14.99
|–75%
|Guilty Gear XX AC+R
|$3.74
|$14.99
|–75%
|Star Ocean First Departure R
|$6.29
|$20.99
|–70%
|Namco Museum
|$4.79
|$29.99
|–84%
|Risk of Rain Returns
|$9.74
|$14.99
|–35%
|Batman Arkham (tous)
|$9.99
|$24.99
|–60%
|Resident Evil (tous)
|$9.99
|$19.99
|–50%
|Ender Lilies
|$9.99
|$24.99
|–60%
|Lil Gator Game
|$9.99
|$19.99
|–50%
|Melty Blood Type Lumina
|$14.99
|$49.99
|–70%
|Harvestella
|$23.99
|$59.99
|–60%
|Octopath Traveler / 2
|$23.99
|$59.99
|–60%
|NEO: The World Ends With You
|$23.99
|$59.99
|–60%
|Triangle Strategy
|$23.99
|$59.99
|–60%
|DQ Monsters: Dark Prince
|$23.99
|$39.99
|–40%
|DQ XI S
|$19.99
|$39.99
|–50%
|DQ Treasures
|$29.99
|$59.99
|–50%
|DQ 1&2 HD-2D
|$44.99
|$59.99
|–25%
|DQ 3 HD-2D
|$35.99
|$59.99
|–40%
|Final Fantasy Pixel Collection
|$48.74
|$74.99
|–35%
|Final Fantasy Tactics Ivalice
|$34.99
|$49.99
|–30%
|Final Fantasy 10/10-2
|$19.99
|$49.99
|–60%
|Final Fantasy 12
|$19.99
|$49.99
|–60%
|Final Fantasy 15 Pocket
|$11.99
|$29.99
|–60%
|World of Final Fantasy Maxima
|$15.99
|$39.99
|–60%
|Tactics Ogre Reborn
|$19.99
|$49.99
|–60%
|Star Ocean Second Story R
|$24.99
|$49.99
|–50%
|Theatrhythm Final Bar Line
|$24.99
|$49.99
|–50%
|SaGa Frontier Remastered
|$12.49
|$24.99
|–50%
|SaGa Frontier 2 Remastered
|$17.99
|$29.99
|–40%
|SaGa Scarlet Grace
|$8.99
|$29.99
|–70%
|Romancing SaGa 2
|$7.49
|$24.99
|–70%
|Romancing SaGa 3
|$8.69
|$28.99
|–70%
|Romancing SaGa Minstrel Song
|$12.49
|$24.99
|–50%
|Romancing SaGa 2 Revenge
|$29.99
|$49.99
|–40%
|Voice of Cards (tous)
|$11.99
|$29.99
|–60%
|Warhammer Boltgun
|$8.79
|$21.99
|–60%
|SnowRunner
|$15.99
|$39.99
|–60%
|PowerWash Simulator
|$12.49
|$24.99
|–50%
|Caravan SandWitch
|$14.99
|$24.99
|–40%
|Citizen Sleeper 2
|$14.99
|$24.99
|–40%
|Ender Magnolia
|$13.74
|$24.99
|–45%
|Victory Heat Rally
|$16.24
|$24.99
|–35%
|Star Overdrive
|$22.74
|$34.99
|–35%
|Until Then
|$13.99
|$19.99
|–30%
|The Last Faith
|$12.59
|$27.99
|–55%
|The Last Spell
|$7.49
|$24.99
|–70%
|The Missing
|$5.99
|$29.99
|–80%
|The Rise of the Golden Idol
|$13.99
|$19.99
|–30%
|Everybody’s Golf Hot Shots
|$29.99
|$39.99
|–25%
|MIO Memories in Orbit
|$15.99
|$19.99
|–20%
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