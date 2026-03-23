De nouvelles promotions sont disponibles sur le Nintendo Switch eShop nord-américain. Cette sélection inclut notamment des prix historiquement bas pour Blossom Tales 2, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered et Ender Magnolia.

Parmi les premières offres mises en avant, Actraiser Renaissance est proposé à 11,99 dollars au lieu de 29,99 dollars, tandis que Alba: A Wildlife Adventure descend à 2,99 dollars contre 19,99 dollars. A Short Hike est affiché à 4,39 dollars, Astria Ascending à 7,99 dollars, et Astlibra Revision à 17,49 dollars.

La série Arkham est une nouvelle fois représentée avec Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, chacun proposé à 9,99 dollars. Dans le même temps, BlazBlue: Central Fiction Special Edition tombe à 9,99 dollars et BlazBlue: Cross Tag Battle à 3,99 dollars.

Plusieurs productions indépendantes bénéficient de réductions marquées. Hob atteint 1,99 dollar, Limbo est également proposé à 1,99 dollar, tandis que Figment et Figment 2 sont chacun affichés à 1,99 dollar. Going Under est disponible à 3,99 dollars, tout comme Toem.

Les RPG et productions japonaises occupent une place importante dans cette vague de promotions. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition est proposé à 7,99 dollars, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion à 19,99 dollars, et Final Fantasy VII à 6,39 dollars. Final Fantasy VIII Remastered est affiché à 7,99 dollars, Final Fantasy IX à 8,39 dollars, et Final Fantasy X/X-2 HD Remaster à 19,99 dollars. Final Fantasy XII: The Zodiac Age est également proposé à 19,99 dollars.

La licence Dragon Quest est largement représentée avec Dragon Quest à 2,99 dollars, Dragon Quest II à 3,89 dollars, Dragon Quest III à 7,49 dollars ainsi que Dragon Quest XI S à 19,99 dollars. Les versions remasterisées et remakes comme Dragon Quest III HD-2D Remake et Dragon Quest I & II HD-2D Remake sont également incluses à prix réduit.

Les amateurs d’action et de jeux en ligne peuvent se tourner vers Dead by Daylight à 10,49 dollars, Mortal Kombat 11 à 9,99 dollars ou encore Warhammer 40,000: Boltgun à 8,79 dollars. Hot Wheels Unleashed est affiché à 5,99 dollars, tandis que PowerWash Simulator est proposé à 12,49 dollars.

Du côté des licences occidentales et des jeux narratifs, Life is Strange: Arcadia Bay Collection est disponible à 7,99 dollars et Life is Strange: Double Exposure à 19,99 dollars. Citizen Sleeper est affiché à 5,99 dollars, accompagné de Citizen Sleeper 2 à 14,99 dollars.

Enfin, plusieurs titres récents ou marquants complètent cette sélection, avec Ender Lilies à 9,99 dollars, Ender Magnolia à 13,74 dollars, The Last Faith à 12,59 dollars et The Last Spell à 7,49 dollars. Les amateurs de stratégie peuvent également se tourner vers Triangle Strategy à 23,99 dollars et Tactics Ogre: Reborn à 19,99 dollars.

Tableau des promotions trié par pourcentage de réduction