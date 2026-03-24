C’est désormais officiel : Marvel Rivals est en cours de développement sur Nintendo Switch 2. C’est Danny Koo, producteur exécutif chez Marvel Games, qui l’a confirmé lors d’une interview accordée à IGN en marge de la Game Developers Conference. Interrogé sur l’avancement d’une éventuelle version Switch 2, il a répondu sans ambiguïté : « Nous y travaillons, mais quand nous aurons des nouvelles, nous l’annoncerons. » Relancé une seconde fois pour s’assurer de sa réponse, il a ajouté : « Nous le ferons. »

La question d’une version Switch de Marvel Rivals est dans l’air depuis un moment. L’an dernier, le producteur Weicong Wu avait indiqué que le studio était en contact avec Nintendo et travaillait sur des kits de développement. En juillet de cette même année, le directeur du jeu Guangyun Chen évoquait encore une version Switch 2 à l’étude, tout en précisant que l’équipe n’avait pas encore de kit en main. La déclaration de Danny Koo laisse entendre que cet obstacle est désormais levé.

En revanche, une version mobile est exclue, du moins pour l’heure. Koo a été catégorique sur le sujet : « Ça ne va pas fonctionner. Si on fait un jeu mobile, ce sera un jeu complètement différent. Les retours, le tactile, les contrôles sont trop différents. »

Shooter JcJ en équipe, Marvel Rivals propose des affrontements 6 contre 6 dans des environnements inspirés de l’univers Marvel, d’Asgard au Tokyo de 2099. Les joueurs constituent des escouades parmi un large panel de super-héros et super-méchants issus des Avengers, des X-Men, des Gardiens de la Galaxie et de l’ensemble du Multivers Marvel. Le jeu mise sur des synergies dynamiques entre personnages, permettant de combiner les super-pouvoirs pour déclencher des capacités d’équipe inédites, ainsi que sur une destruction créative de l’environnement offrant un avantage stratégique. Le titre évolue au fil des saisons, chacune apportant de nouveaux personnages et nouvelles cartes — la saison 7 vient tout juste d’être lancée, ajoutant White Fox au roster.

Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée pour la version Nintendo Switch 2 de Marvel Rivals.