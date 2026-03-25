Sorti en octobre 2023 sur Nintendo Switch première du nom, Super Mario Bros. Wonder revient sur Nintendo Switch 2, mais pour le coup il nous propose un rendez-vous dans une nouvelle zone de jeu… Vous n’avez pas l’âme d’un jardinier ? Pas de soucis, ce n’est pas un prérequis, prenez un badge et retournons au Royaume des Fleurs !
L’Harmonie au Royaume des Fleurs
Alors que Super Mario Galaxy – Le Film est en passe de débarquer sur grand écran au moment où nous rédigeons ces lignes, Nintendo nous propose une version estampillée « Nintendo Switch 2 » d’un titre (réussi) sorti sur Nintendo Switch. Dans cette critique, nous n’allons pas forcément revenir sur les (grandes) qualités du jeu original et vous proposerons de relire l’avis éclairé de notre chère Cooky juste ici !
Car oui, dans les grandes lignes, l’histoire et les niveaux du jeu original n’ont pas spécialement évolué pour cette version Nintendo Switch 2… Même si, Nintendo oblige, le titre n’a pas seulement profité d’un petit coup de polish pour être encore plus beau qu’il ne l’était déjà. Outre les nombreux personnages de la bande à Mario déjà disponibles, le titre se voit ajouter au casting une recrue de choix en la personne de Harmonie. Toutefois, elle n’est pas seule et peut compter sur la présence de Luma (la petite étoile qui la suit partout). En plus de ce nouveau personnage, Nintendo propose deux nouveautés supplémentaires : la possibilité d’utiliser des doubles badges et un mode coup de pouce !
En soit, Harmonie s’apparente aux autres personnages, elle n’a pas de capacités différentes par rapport à Peach, Daisy ou les frères Mario. Cependant, c’est plutôt du côté de Luma que se trouve la nouveauté ; en effet, la petite étoile est entièrement jouable en utilisant le mode souris de la Nintendo Switch 2 et peut se balader absolument partout sur l’écran, sans risquer de se heurter à un mur. Étoile oblige, Luma est invincible et peut donner un petit coup pour envoyer valser les ennemis. On pourra également l’utiliser pour ramasser les pièces qui se trouvent dans des lieux, d’apparence, inaccessibles. Paradoxalement, le gros point fort de Luma c’est son accessibilité, il suffit de savoir utiliser une souris et de presser un bouton pour la diriger, même les moins habiles de la manette peuvent donc en profiter (à condition en revanche de jouer au minimum à deux). Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de jouer Harmonie pour profiter de Luma ; la petite étoile pouvant très bien faire équipe avec un autre des membres de la bande à Mario. On peut au choix diriger Luma pour faire le ménage avec les pièces et les adversaires qui se trouvent devant nous pour laisser la partie plateforme à l’autre joueur ou laisser l’autre joueur (moins à l’aise avec une manette) utiliser Luma pour nous aider.
C’est d’ailleurs dans cette même optique d’accessibilité que le mode coup de pouce trouve finalement tout son sens. Même s’il peut réduire l’intérêt d’un Carottin ou d’un Yoshi, il permet à tous (et même au moins doués) de profiter de ses personnages préférés et surtout, des transformations (toujours impossibles pour le dino ou le petit lapin).
Avec le mode coup de pouce, les personnages sont (presque) invincibles. Il est alors possible d’être touché sans risquer de perdre le pouvoir en cours ou d’être réduit. L’autre deuxième effet positif étant qu’il est également impossible de tomber dans le vide, dans le sens où une fleur hélico apparaitra immédiatement pour permettre à notre personnage de s’envoler dans les airs (et d’en profiter au passage pour grappiller des pièces un peu trop en hauteur). Toutefois, vous noterez que nous avons écrit « presque » invincibles… Eh oui, le mode coup de pouce ne vous protégera pas de tout ! Vous pourrez encore être écrasés par des rochers dans certains niveaux ou encore tomber dans le vide si vous abusez des fleurs hélicos. Il n’en demeure pas moins que ce mode est une aubaine pour celles et ceux qui rencontreraient quelques difficultés dans les niveaux les plus corsés composant l’aventure. Il est possible d’activer ou de désactiver cette option à loisir, permettant à tous les joueurs de profiter du jeu comme ils le souhaitent.
Enfin la dernière option supplémentaire est l’apparition des doubles badges qui, comme leur nom l’indique, permettent de profiter de deux capacités offertes par les badges en même temps. Cependant, il n’est pas possible de choisir les combinaisons, mais celles offertes sont généralement assez logiques. On peut ainsi se prendre pour Spider-Mario avec le duo « Saut d’escalade et Liane grappin » ou d’un champignon gratis et d’une transformation fleur. Certains diront que cela tend à simplifier le jeu, de notre côté nous trouvons que cela le rend encore plus accessible et qu’il permet ainsi à tous les joueurs de tout niveau de profiter d’un jeu Mario de bout en bout, sans avoir à rager (parfois un peu quand même), car les habitués savent que certains niveaux d’apparence simples sont en réalité beaucoup plus retors qu’ils n’en ont l’air ! Et puis ces doubles badges ne se trouvent pas si facilement… non, non… il faut les cultiver et pour cela, il faudra faire un tour dans la nouvelle zone proposée pour la version Nintendo Switch 2 du jeu, le parc Bellabel !
L’appel du parc Bellabel !
Cette nouvelle édition de Super Mario Bros. Wonder inclut, comme son titre l’indique, une toute nouvelle aire de jeu appelée « Parc de Bellabel ». Qui dit nouvelle zone dit scénario complémentaire et nouveaux adversaires… Pour le coup, ce sont les 7 terreurs de Bowser qui viennent jouer les trouble-fêtes. Ces fripouilles se sont emparées des fleurs de Bellabel et sont parties se cacher aux quatre coins du Royaume des Fleurs, charge à Mario et ses amis de les récupérer ! Pour cela, il faudra trouver les tentes de la brigade Toad, plutôt bien intégrées à la carte originale (au point que l’on pourrait croire qu’elles ont toujours été là), pour se rendre dans un court niveau spécifique, avant un long affrontement plutôt technique contre une des terreurs.
La durée, voilà bien le seul défaut que l’on peut prêter à cette nouvelle quête… En effet, les niveaux supplémentaires se parcourent assez rapidement et n’apportent pas un très gros challenge, ce n’est pas non plus la transformation Mario Fleur qui va radicalement changer votre façon de jouer. Même si elle s’avère, fort logiquement, nécessaire pour affronter certains des nouveaux boss. Transformé en fleur, notre héros (ou héroïne) sera capable de flotter un peu dans les airs, à l’image d’un Yoshi et de lancer des fleurs uniquement en hauteur (utile contre certains ennemis qui tombent du ciel). Pour le reste, le véritable intérêt de ces niveaux sera l’affrontement contre les terreurs qui pour le coup font preuve d’une véritable inventivité et d’un bon niveau de difficulté pour certains ! Néanmoins, nous sommes assez loin d’un Bowser’s Fury ou de l’espace blanc de Shadow s’il fallait comparer.
Mais finalement, le véritable intérêt du Parc ne se trouve pas au niveau de cette quête avec les fleurs de Bellabel, mais d’avantage dans l’accessibilité à tous et le plaisir de partager l’aventure et des mini-jeux avec sa famille ou des amis ! Tel un joli bouquet coloré, le parc de Bellabel offre une vingtaine de jeux ou devrions-nous dire « attractions » à partager en multi. Bon en réalité, une partie seulement est réservée au multi en local et d’autres sont uniquement disponibles en ligne. Cela s’explique par la particularité de certains niveaux, notamment les courses qui ne sont pas jouables sur un seul écran à plusieurs, celui-ci n’étant pas splitté. Certains sont plutôt sympas, d’autres un peu moins. De notre côté nous avons bien aimé celui du « Loup fantôme » jouable en ligne et en local. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de nous prêter au mode en ligne et il faut avouer que nous en avons fait assez vite le tour, même si les amateurs de records y trouveront leur compte. En toute honnêteté, c’est en multijoueur local que l’on s’amuse le plus. La structure des mini-jeux proposés, ainsi que le choix des niveaux, rappelle un peu celle de Mario Party mais pour des affrontements plus longs. Attention, ne croyez pas que vous allez retrouver un plateau de jeu complet pour progresser. Mais sachez qu’il est possible d’enchainer plusieurs « attractions » aléatoires, avec un classement final au bout. Les attractions sont de plusieurs types, celles où il faudra jouer des coups (un peu bas sur le canapé) et des coudes pour gagner le maximum de pièces et espérer finir premier, et d’autres où c’est la coopération qui prime ! Nous y avons trouvé notre compte et cet ajout, en plus du mode multijoueur pour parcourir les niveaux, s’avère intéressant. Qui plus est, les épreuves remportées permettent de gagner de l’eau de Bellabel qu’il sera ensuite possible d’utiliser pour faire pousser des fleurs. Ces dernières pouvant être des décorations pour enjoliver le Parc ou… des fleurs double badges ! Tout est fait pour vous inciter à jouer dans parc Bellabel, même si en solo, il n’y aura guère que les épreuves (corsées) du camp d’entrainement de la brigade Toad qui vous permettront de gagner les précieuses gouttes. Somme toute, ça reste véritablement à plusieurs que l’on peut réellement profiter de cette nouvelle zone. Pour celles et ceux qui sont en vacances avec leur Switch 2 chez Mamie et Papi, sachez que le jeu propose le partage via GameShare, permettant à l’éventuel petit cousin de profiter du jeu avec vous, même s’il n’a qu’une Switch première du nom. Bien évidemment, GameShare oblige, le partage aura pour effet de réduire l’affichage à l’écran (celles et ceux qui l’ont déjà essayé voient de quoi nous parlons). Il n’en reste pas moins que cette option bienvenue permet à tous de profiter du multijoueur sans avoir à posséder la cartouche du jeu et une Nintendo Switch 2. Une possibilité appréciable quand on ne peut pas forcément brancher sa console en mode docké.
Pour finir, même si l’on attendait peut-être un peu plus d’un point de vue des niveaux en découvrant le parc Bellabel, nous avons été finalement séduits par les possibilités complémentaires apportées par les attractions proposées dans ce nouveau mode multi… C’est à plusieurs que vous apprécierez de prolonger les sessions de jeu, sans compter les heures !
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel est disponible à 79,99 euros sur l’eShop pour la version entière ou à 19,99 euros pour la mise à niveau si vous possédez déjà le jeu original.
Conclusion
Soyons clairs, si vous n’avez jamais eu l’occasion de découvrir la version originale, ce titre est juste excellent. De par son accessibilité, il s’adresse à tous les joueurs, de tous âges et de tous niveaux. Tout le monde pourra y trouver du plaisir, sans rager contre la difficulté des mondes à parcourir (même les plus corsés). Le parc Bellabel offre des possibilités multijoueurs intéressantes et s’approchant un peu des mini-jeux de Mario Party (mais en plus longs). Les niveaux supplémentaires propres aux fleurs du parc Bellabel sont un peu courts, mais offrent des combats de boss intéressants. Cependant, on reste quand même assez loin d’un Bowser’s Fury. Ici c’est plus le multi et le challenge qui priment… à voir donc pour les possesseurs de la version d’origine si cela est suffisant pour s’offrir l’extension (bon il y a Harmonie quand même, mais nous ne sommes pas objectifs avec Harmonie). En finalité, ça reste la version « définitive » du titre et nous la recommandons chaudement aux nouveaux joueurs, pour qui c’est une excellente porte d’entrée à l’univers de Mario !
LES PLUS
- Harmonie
- Luma, hyper facile à prendre en main
- L’accessibilité
- Le mode multijoueur
- Les affrontements contre les terreurs de Bowser
LES MOINS
- Le GameShare qui réduit l’écran
- Certains mini-jeux moins intéressants
- L'histoire en plus assez courte
Détail de la note
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Graphismes
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Bande-son
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Gameplay
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Accessibilité
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Contenu / Prix
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