Sorti en octobre 2023 sur Nintendo Switch première du nom, Super Mario Bros. Wonder revient sur Nintendo Switch 2, mais pour le coup il nous propose un rendez-vous dans une nouvelle zone de jeu… Vous n’avez pas l’âme d’un jardinier ? Pas de soucis, ce n’est pas un prérequis, prenez un badge et retournons au Royaume des Fleurs !

Alors que Super Mario Galaxy – Le Film est en passe de débarquer sur grand écran au moment où nous rédigeons ces lignes, Nintendo nous propose une version estampillée « Nintendo Switch 2 » d’un titre (réussi) sorti sur Nintendo Switch. Dans cette critique, nous n’allons pas forcément revenir sur les (grandes) qualités du jeu original et vous proposerons de relire l’avis éclairé de notre chère Cooky juste ici !

Car oui, dans les grandes lignes, l’histoire et les niveaux du jeu original n’ont pas spécialement évolué pour cette version Nintendo Switch 2… Même si, Nintendo oblige, le titre n’a pas seulement profité d’un petit coup de polish pour être encore plus beau qu’il ne l’était déjà. Outre les nombreux personnages de la bande à Mario déjà disponibles, le titre se voit ajouter au casting une recrue de choix en la personne de Harmonie. Toutefois, elle n’est pas seule et peut compter sur la présence de Luma (la petite étoile qui la suit partout). En plus de ce nouveau personnage, Nintendo propose deux nouveautés supplémentaires : la possibilité d’utiliser des doubles badges et un mode coup de pouce !

En soit, Harmonie s’apparente aux autres personnages, elle n’a pas de capacités différentes par rapport à Peach, Daisy ou les frères Mario. Cependant, c’est plutôt du côté de Luma que se trouve la nouveauté ; en effet, la petite étoile est entièrement jouable en utilisant le mode souris de la Nintendo Switch 2 et peut se balader absolument partout sur l’écran, sans risquer de se heurter à un mur. Étoile oblige, Luma est invincible et peut donner un petit coup pour envoyer valser les ennemis. On pourra également l’utiliser pour ramasser les pièces qui se trouvent dans des lieux, d’apparence, inaccessibles. Paradoxalement, le gros point fort de Luma c’est son accessibilité, il suffit de savoir utiliser une souris et de presser un bouton pour la diriger, même les moins habiles de la manette peuvent donc en profiter (à condition en revanche de jouer au minimum à deux). Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de jouer Harmonie pour profiter de Luma ; la petite étoile pouvant très bien faire équipe avec un autre des membres de la bande à Mario. On peut au choix diriger Luma pour faire le ménage avec les pièces et les adversaires qui se trouvent devant nous pour laisser la partie plateforme à l’autre joueur ou laisser l’autre joueur (moins à l’aise avec une manette) utiliser Luma pour nous aider.

C’est d’ailleurs dans cette même optique d’accessibilité que le mode coup de pouce trouve finalement tout son sens. Même s’il peut réduire l’intérêt d’un Carottin ou d’un Yoshi, il permet à tous (et même au moins doués) de profiter de ses personnages préférés et surtout, des transformations (toujours impossibles pour le dino ou le petit lapin).

Avec le mode coup de pouce, les personnages sont (presque) invincibles. Il est alors possible d’être touché sans risquer de perdre le pouvoir en cours ou d’être réduit. L’autre deuxième effet positif étant qu’il est également impossible de tomber dans le vide, dans le sens où une fleur hélico apparaitra immédiatement pour permettre à notre personnage de s’envoler dans les airs (et d’en profiter au passage pour grappiller des pièces un peu trop en hauteur). Toutefois, vous noterez que nous avons écrit « presque » invincibles… Eh oui, le mode coup de pouce ne vous protégera pas de tout ! Vous pourrez encore être écrasés par des rochers dans certains niveaux ou encore tomber dans le vide si vous abusez des fleurs hélicos. Il n’en demeure pas moins que ce mode est une aubaine pour celles et ceux qui rencontreraient quelques difficultés dans les niveaux les plus corsés composant l’aventure. Il est possible d’activer ou de désactiver cette option à loisir, permettant à tous les joueurs de profiter du jeu comme ils le souhaitent.

Enfin la dernière option supplémentaire est l’apparition des doubles badges qui, comme leur nom l’indique, permettent de profiter de deux capacités offertes par les badges en même temps. Cependant, il n’est pas possible de choisir les combinaisons, mais celles offertes sont généralement assez logiques. On peut ainsi se prendre pour Spider-Mario avec le duo « Saut d’escalade et Liane grappin » ou d’un champignon gratis et d’une transformation fleur. Certains diront que cela tend à simplifier le jeu, de notre côté nous trouvons que cela le rend encore plus accessible et qu’il permet ainsi à tous les joueurs de tout niveau de profiter d’un jeu Mario de bout en bout, sans avoir à rager (parfois un peu quand même), car les habitués savent que certains niveaux d’apparence simples sont en réalité beaucoup plus retors qu’ils n’en ont l’air ! Et puis ces doubles badges ne se trouvent pas si facilement… non, non… il faut les cultiver et pour cela, il faudra faire un tour dans la nouvelle zone proposée pour la version Nintendo Switch 2 du jeu, le parc Bellabel !