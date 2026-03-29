Le visual novel, et plus généralement tous les genres basés sur la narration (comme le film interactif), sont des genres souvent décriés par les amateurs de jeu vidéo : et pourtant, force est de constater que même si certains jeux semblent tout droit sortis des entrailles d’une IA générative (comme Destino Indomable), de nombreux développeurs profitent du médium pour nous proposer des récits que seul le jeu vidéo pourrait faire exister (1000xRESIST, There Is No Game, etc.). Nous avons reçu en test l’étonnant Vampire Therapist des Berlinois de Little Bat Games, nommé aux BAFTA 2025 dans la catégorie « Game Beyond Entertainment ». Que nous donne ce jeu, disponible depuis le 17 février 2026 sur l’eShop au prix de quinze euros qui, comme le BAFTA l’a si bien nommé, « dépasse le simple divertissement » ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais (être capable de réfléchir en anglais aussi) est nécessaire pour jouer à Vampire Therapist.

Un visual novel basé sur de véritables concepts thérapeutiques

Vampire Therapist est un jeu dans lequel nous incarnons Sam, un vampire américain très cliché (et très cowboy) qui arrive en Allemagne afin de rencontrer Andromachos, le grand thérapeute vampire, dans l’espoir lui aussi de devenir thérapeute.

Nous allons donc suivre Sam pendant son apprentissage pour le moins compliqué… car les vampires, avec leur âge très avancé, traînent avec eux un nombre de traumas impressionnant !

Comment soigner un acteur shakespearien qui ne se trouve plus assez aimé par les nouvelles générations ? Comment se dépatouiller avec la muse de De Vinci qui, vivant dans un idéal artistique aux standards bien trop élevés, est incapable de prendre du plaisir dans sa vie ?

Là où Vampire Therapist se démarque des jeux dans lesquels nous rencontrons une galerie de personnages (comme Coffee Talk), c’est dans son concept. Les développeurs ont fait le choix d’utiliser le surnaturel, les vampires, pour parler du réel en exploitant les distorsions cognitives, un schéma de pensée bien connu des psychologues.

Nous avons finalement un visual novel dans son gameplay, assez classique, mais saupoudré d’une approche originale. La prise en main, comme ses mécaniques, ne surprendront pas les habitués de ce genre de jeux : nous allons, en très grande majorité, lire de nombreux dialogues.

La seule petite différence réside dans les habituels choix à prendre : dans Vampire Therapist, au lieu de prendre de grandes décisions qui impacteront le récit, nous allons devoir identifier les distorsions cognitives de nos patients pour les aider à identifier les schémas de pensée qui étouffent leur vie.

Concrètement, nous avons plusieurs schémas de pensée, comme les fausses obligations, qui amènent les gens à se donner trop de pression en rendant obligatoires certains pans de leur vie qui ne le sont pas (« il n’aurait jamais dû faire ça ») ou encore la disqualification positive, et nous devons réussir à trouver la bonne distorsion au bon moment.

Un jeu qui réconforte les maux avec des mots

Ce concept, qui a tout de même une petite forme d’« interrogation scolaire », permet de donner une interactivité bienvenue dans un genre qui peut parfois en manquer. Inconsciemment, nous suivons avec une plus grande précaution les dialogues car nous savons que le jeu va tester notre attention.

Vampire Therapist est un bon visual novel qui réussit, grâce à son écriture intelligente, à se démarquer du reste de la production. Là où d’autres aventures narratives nous vendent des expériences aux vertus thérapeutiques douteuses (pour trouver son « soi intérieur »), Vampire Therapist propose un jeu travaillé basé sur de réels concepts psychologiques.

Le jeu n’a pas la prétention de nous aider dans nos vies, mais il parvient, à travers la galerie de personnages et leurs traumas, à nous questionner sur notre propre expérience et nos distorsions cognitives. En nous présentant des vampires parfois arides mais qui cherchent désespérément à évoluer, les scénaristes arrivent à nous donner de l’espoir, pauvres mortels imparfaits.

Malgré cet aspect, comme susmentionné, parfois un peu scolaire, le visual novel a une écriture fine et bien exécutée qui nous propose une galerie de personnages matures hauts en couleur qui ne manque pas de nous faire sourire. Mention spéciale pour Meddy, cette vampire de 2000 ans devenue streameuse jeu vidéo/charme qui place très souvent Sam (et nous-mêmes) dans l’inconfort.

L’alternance entre les sessions thérapeutiques et les moments « détente » ainsi qu’entre les moments graves (parfois touchants) et comiques permet par ailleurs astucieusement de prendre du recul vis-à-vis de toutes ces personnes que nous guidons aux vies dissolues et aux comportements toxiques.

Nous avons aussi apprécié toutes les références, notamment cinématographiques, disséminées astucieusement pendant notre périple. Voir un extrait de Nosferatu le vampire (1922) ou lire un remake d’une scène de The Big Lebowski (1998) ne manque pas de nous faire sourire. De plus, ces éléments sont placés assez discrètement pour que le joueur qui n’aurait pas les références puisse suivre le récit sans même ressentir que les développeurs citent d’autres œuvres.

Une écriture mature qui alterne comédie et moments plus touchants

L’écriture est très bonne mais n’est pas cependant irréprochable : malgré la qualité des personnages, il y a parfois quelques décalages dans certains dialogues, avec des patients moins captivants que d’autres et des histoires moins prenantes. Niveau gameplay, même si le jeu propose des mini-jeux, ces derniers ne sont pas exceptionnels et les passages où nous buvons du sang ne sont pas les plus intéressants qui existent.

Vampire Therapist est donc un visual novel dans le très haut du panier… que nous ne recommandons pas, du moins sur Nintendo Switch. Le portage du jeu est catastrophique et nous amène à déconseiller cette belle expérience.

Déjà, le jeu est peut-être, l’un des seuls jeux, qui n’est pas compatible avec la Nintendo Switch 2. Ceux qui ont revendu leur console première du nom ne pourront pas jouer du tout à Vampire Therapist car le jeu nous laisse sur un écran noir.

Ceux qui décident à la place de jouer sur la seule console viable risquent de ne pas être satisfaits : sur Nintendo Switch, le jeu connaît de lourds problèmes de latence ! Il y a de nombreux lags lors du défilement des dialogues, ce qui gêne parfois la lecture et nous oblige à revenir en arrière pour être sûr de n’avoir rien loupé.

Ensuite, les temps de chargement entre chaque scène sont saccadés et nous bloquent parfois pendant plus d’une trentaine de secondes (comme lorsque nous allons nous reposer dans notre cercueil). Nous sentons que les Polonais d’Ultimate Games ont bâclé leur portage.

Un portage raté sur Nintendo Switch, injouable sur Nintendo Switch 2

Le jeu n’est pas tactile, et cette absence de tactile est étonnante pour un genre qui s’y prête pourtant parfaitement. Nous avons été frustrés de ne pas pouvoir sélectionner les réponses avec nos doigts, et même si ce n’est qu’un détail, il démontre l’absence de considération de l’éditeur pour cette version Nintendo Switch (par ailleurs, pas de patch prévu pour corriger les problèmes de latence et la compatibilité Nintendo Switch 2).

Pour couronner le tout, le jeu n’est pas réfléchi pour une utilisation en mode portable. Nous recevons avant chaque patient des fiches des nouveaux clients ; cependant les textes sont bien trop petits pour un œil humain ! Est-ce qu’il y a eu des bêta-testeurs pour vérifier le jeu avant sa sortie ? Le seul point positif avec cette sortie Nintendo Switch est la présence du DLC autour de la thérapie de couple pour un prix plus avantageux que la version PC.

Notons aussi que le jeu n’est pas traduit en langue française. Or, Vampire Therapist, notamment parce que certains de ses personnages viennent d’une autre époque et utilise un vocabulaire peu usuel, mais aussi parce qu’il faut savoir réfléchir en anglais pour comprendre les subtilités de langage pour traiter nos patients, nécessite une maîtrise parfaite de la langue de Shakespeare.

Ce n’est ni un défaut ni une qualité, mais nous préférons aussi prévenir que le jeu est aussi réservé à un public adulte. Même si l’expérience n’est déconseillée qu’aux moins de seize ans, Vampire Therapist aborde des sujets matures qui ne sont pas à mettre dans toutes les mains.

Niveau graphismes, même si le style visuel n’est pas exceptionnel, et que le dessin ressemble à beaucoup de visual novels pour adultes, nous avons un univers cohérent agréable à regarder. Nous avons des personnages peu surprenants mais qui remplissent leur fonction. Notons tout de même que notre cœur de cinéphile a apprécié le passage, même très court de Nosferatu le vampire du génial F.W. Murnau, réalisateur de L’Aurore.

La durée de vie est intéressante, avec une dizaine d’heures sans compter le DLC, en fonction de votre rythme de lecture. Cependant, il faut dans ce cas accepter les difficiles conditions de jeu causées par le portage douteux d’Ultimate Games…

La bande-son est excellente, parce que contrairement à de nombreux jeux du genre, le titre est intégralement doublé ! Les comédiens de doublage font un admirable travail et saluons le travail du réalisateur qui a guidé ces derniers pour une performance de qualité, sans fausse note. Le doublage apporte clairement un plus et rend la lecture bien plus agréable et vivante.

Nous vous joignons une vidéo enregistrée par nos soins des trente premières minutes, sans commentaire pour que vous puissiez voir par vous-mêmes si le jeu peut vous plaire.