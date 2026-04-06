Tribute Games vient de déployer la mise à jour 1.0.0.14130 de Scott Pilgrim EX sur Nintendo Switch et Switch 2, accompagnée d’un ensemble de corrections de bugs et d’améliorations de l’expérience de jeu.

Parmi les ajouts notables, les coûts en GP des personnages Assist sont désormais affichés dans le panneau d’inventaire, une information pratique qui manquait jusqu’ici. Le flux de déséquipement du matériel a également été revu : les objets actuellement équipés apparaissent désormais en couleur différente dans la liste et affichent leur description. Une option pour activer ou désactiver la course par double appui sur la direction fait son apparition. Les chiffres de dégâts s’affichent maintenant plus bas sur les ennemis au sol, et un nouveau message « Level Up » apparaît en boutique lors de l’achat de nourriture qui améliore les statistiques. Des bulles « Coin » et « Busy » ont également été ajoutées, respectivement au-dessus des machines à pièces et pour signaler les joueurs occupés dans les menus en multijoueur en ligne.

Sur le plan des corrections, le badge VGenerator prend désormais en compte les ennemis projetés et ceux vaincus avec des armes. Le coût des Assist Characters est correctement ajusté selon le niveau de difficulté. Plusieurs problèmes de progression ont été réglés : la sauvegarde de la progression en ligne en tant que client sans progression préalable, la non-suppression correcte d’ennemis côté client en fin d’événement, les ennemis ciblant et attaquant des joueurs fantômes, ou encore les boss ne mettant pas à jour leur cible après un KO. Des crashs potentiels dans les effets de statut sont corrigés, tout comme des saccades d’ennemis côté client après un KO. L’achievement Tag Team ne se réinitialisait pas correctement en New Game ou New Game+, problème désormais résolu. L’assist des Katayanagi Twins ne fonctionnait pas dans certaines zones en élévation. Côté achievements, « Maverick Hunter » ne comptabilisait pas correctement tous les robots, et certains succès basés sur la collection comme Badger et Walk-In Closet ne prenaient pas en compte les achats effectués en tant que client en ligne, ni ne mettaient à jour correctement leur progression sur Steam. Enfin, le marqueur de carte ne s’affichait pas correctement lors du rechargement de la progression dans la Quête 6, et des clés n’étaient pas correctement supprimées lorsqu’utilisées par des clients en multijoueur en ligne. Des améliorations de localisation, de cutscenes, d’animations, d’arrière-plans, de collisions d’armes et d’objets, ainsi que de la gestion des spawns d’ennemis complètent cette mise à jour.

Scott Pilgrim EX – Mise à jour 1.0.0.14130 disponible dès maintenant, notes de patch

Correctifs

Le badge VGenerator prend désormais en compte les ennemis projetés et ceux vaincus avec des armes

Le coût du personnage de soutien est désormais correctement ajusté en fonction du niveau de difficulté

Correction de la progression des personnages qui n’était pas correctement sauvegardée en jouant en ligne en tant que client sans progression préalable

Correction d’un problème où les ennemis ne disparaissaient pas correctement côté client après la fin de certains événements

Correction du ciblage et des attaques des ennemis contre les joueurs fantômes

Correction des boss qui ne mettaient pas à jour leur cible après qu’un joueur ait été mis KO

Correction d’un crash potentiel lié aux effets de statut

Correction des saccades des ennemis côté client après un KO d’un joueur

Correction de l’accomplissement « Tag Team » qui ne se réinitialisait pas correctement en Nouvelle Partie ou Nouvelle Partie +

Correction de certains problèmes de mouvements de caméra à la fin d’un événement

Correction du soutien des jumelles Katayanagi qui ne fonctionnait pas correctement dans certaines zones avec dénivelé

Correction de problèmes avec certains événements en multijoueur en ligne

Correction de problèmes de superposition d’arts (layering) sur certaines sorties de salles

Correction de l’accomplissement « Maverick Hunter » qui ne comptabilisait pas correctement tous les robots

Correction de certains accomplissements basés sur la collection (Badger, Walk-In Closet) qui n’enregistraient pas correctement les objets achetés en jouant en tant que client en ligne

Correction de certains accomplissements qui ne mettaient pas correctement à jour leur progression sur Steam

Correction de certains effets visuels qui ne s’affichaient pas correctement

Correction de la barre de GP qui pouvait être décalée après avoir tenté des mouvements sans remplir les prérequis de GP

Corrections et améliorations de la localisation

Correction du marqueur de carte qui ne s’affichait pas correctement lors du rechargement de la progression dans la Quête 6

Correction de certains clignotements de PNJ à la fin de certaines cinématiques

Correction d’une clé qui n’était pas correctement désactivée (despawn) lorsqu’elle était utilisée par des clients en multijoueur en ligne

Améliorations