Des promotions, en voulez-vous, en voilà ! Dans notre sélection de la semaine, nous avons ajouté un titre Switch 2 ! En espérant que vous puissiez en tirer quelques choses de notre sélection hebdomadaire.

Persona 3 Reload (Nintendo Switch 2)

38,99€ au lieu de 59,99€

Nous commençons avec un jeu qui atteint presque la perfection. Persona 3 Reload est disponible sur l’eShop à 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%) jusqu’au 29 avril !

Persona 3 Reload est le retour du RPG iconique d’Atlus. Grâce à un travail de qualité, les développeurs apportent sur Nintendo Switch 2 un remake de qualité qui modernise intelligemment un jeu qui frôlait déjà la perfection. Notre testeur, à sa sortie, lui avait mis la note de 9,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dead Cells

12,49€ au lieu de 24,99€

Nous continuons avec un jeu français habitué des promotions, et certainement aussi une pépite ! Dead Cells est actuellement sur l’eShop au prix de 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) jusqu’au 17 mai.

Dead Cells est une pépite, un must have pour les fans de metroidvania et une référence dans l’industrie vidéoludique. Que ce soit son gameplay nerveux et exigeant, son level design de qualité, sa direction artistique maitrisée, son énorme contenu… Dead Cells est pafait et c’est pourquoi notre testeur lui avait mis la note (très haute) de 9 sur 10 à sa sortie.

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Beat Cop

1,49€ au lieu de 14,99€

Beat Cop, des développeurs de Moonlighter, est disponible sur l’eShop au prix de 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) jusqu’au 18 mai.

Vous cherchez un jeu à l’humour noir dans lequel vous allez devoir résoudre des enquêtes et mettre des PVs ? Beat Cop est peut-être pour vous ! C’est une belle aventure proposée à un tout petit prix. Notre testeur lui avait mis la note de 8,2 sur 10 à sa sortie.

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For The King

4,99€ au lieu de 24,99€

For The King est actuellement sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) jusqu’au 5 mai

For The King est RPG tactique mélangeant le jeu de plateau et le roguelike. C’est un jeu au challenge relevé, aux graphismes très réussis et jouable en coopération en ligne. Nous vous recommandons vivement For The King et nous lui avons mis la très bonne note de 8,3 sur 10 à sa sortie.

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Layers of Fear 2

2,99€ au lieu de 29,99€

Pour terminer, changeons de style avec Layers of Fear 2 qui est actuellement disponible sur l’eShop à 2,99€ au lieu de 29,99€. La promotion dure jusqu’au 7 mai.

Vous cherchez un jeu pour sentir quelques sensations fortes ? Layers of Fear 2 vous emmène dans une ambiance malsaine. Le jeu se démarque par sa très belle réalisation et son scénario mystérieux. Nous lui avions mis le note de 7,5 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.