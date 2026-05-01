Depuis sa sortie de la Nintendo Switch 2 en juin 2025, les promotions s’installent doucement sur l’eShop. Nous avons pour cette semaine une sélection hybride avec quatre titres pour la première Nintendo Switch, et un autre pour la nouvelle ! En espérant que cette sélection vous plaise !

Lorelei and the Laser Eyes

11,49€ au lieu de 22,99€

Nous commençons avec une pépite très singulière : Lorelei and the Laser Eyes est disponible sur l’eShop à 11,49€ au lieu de 22,99€ (-50%). La promotion est valable jusqu’au 13 mai.

Lorelei and the Laser Eyes est une véritable œuvre d’art, une pépite qui vous déroutera autant qu’elle vous fascinera. Avec ses énigmes exigeantes et sa direction artistique singulière, le jeu arrive à captiver et à surprendre dans un milieu vidéoludique surchargé. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 8,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret

3,99€ au lieu de 14,99€

Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret est disponible sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 14,99€ (-73%) jusqu’au 22 mai.

Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret est une magnifique jeu d’aventure développée par un seul homme ! Le concept est simple ; il faudra résoudre les cent puzzles qui constituent le jeu. Au tour par tour, nous allons devoir établir une stratégie afin de vaincre les ennemis et résoudre les énigmes ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre ici (ou regarder la vidéo juste là !)

Rail Route

9,99€ au lieu de 19,99€

Rail Route nous propose une première promotion alléchante : le jeu est disponible à 9,99€ au lieu de 19,99€ sur l’eShop jusqu’au 22 mai (aussi).

Rail Route est un jeu à la maniabilité ardue sur Nintendo Switch. Cependant, si vous vous accrochez, vous découvrirez un titre intéressant qui nous emmène dans la gestion ferroviaire. Au programme, vous devrez réussir à aiguiller de nombreux réseaux en veillant à satisfaire nos clients ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

PGA TOUR 2K25 (Nintendo Switch 2)

44,99€ au lieu de 74,99€

Vous cherchez un AAA sorti en 2026 (février) qui voit son prix baisser ? PGA TOUR 2K25 est disponible sur l’eShop à 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%) jusqu’au 7 mai.

PGA TOUR 2K25 signe l’arrivée la licence iconique de golf sur Nintendo Switch 2. Malgré des temps de chargement très longs, 2K propose un portage solide de cette référence qui permet au fan de ce sport de nombreuses dizaines d’heures de jeu. Nous lui avions mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Scribblenauts Mega Pack

2,99€ au lieu de 29,99€

Le jeu est sorti en 2018, mais c’est la première fois qu’il est dans notre sélection ! Scribblenauts Mega Pack est disponible sur l’eShop à 2,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 13 mai !

Scribblenauts Mega Pack nous propose deux très bons jeux pour toute la famille. Avec son gameplay simple à prendre en main et agréable, sa durée de vie conséquente (quinze à vingt heures), vous avez un jeu très sympathique pour passer vos soirées. Notre testeur lui avait mis la note de 7,4 sur 10 à l’époque.

Vous pouvez lire notre test ici.