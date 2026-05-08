La Nintendo Switch 2 a atteint 19,86 millions d’unités écoulées au 31 mars 2026, soit près de 20 millions en seulement dix mois de commercialisation. Ce chiffre, bien que légèrement inférieur à l’objectif symbolique des 20 millions, confirme une adoption rapide de la console, surpassant même les performances initiales de la PlayStation 5, qui avait mis dix-huit mois pour atteindre un volume similaire. Au cours du dernier trimestre fiscal (janvier à mars 2026), 2,49 millions d’exemplaires ont été vendus, un rythme soutenu qui a permis à la console de maintenir sa dynamique malgré un ralentissement attendu après les fêtes de fin d’année. La sortie de Pokémon Pokopia en mars 2026 a joué un rôle clé dans ce maintien, stimulant les ventes matérielles en fin d’exercice.

Pour l’exercice fiscal 2026-2027, Nintendo a cependant revu ses ambitions à la baisse, avec un objectif de 16,5 millions d’unités supplémentaires, ce qui porterait le total à 36,36 millions d’ici mars 2027. Cette révision s’explique en partie par l’annonce d’une hausse des prix prévue pour septembre 2026, où la console passera à 499,99 dollars aux États-Unis et 499,99 euros en Europe. Cette décision, justifiée par la hausse des coûts des composants et des tarifs douaniers, pourrait freiner la croissance des ventes, bien que Nintendo mise sur la solidité de son écosystème logiciel pour compenser cet impact.

En parallèle, la Nintendo Switch originale, entrée dans sa dixième année, a enregistré 550 000 ventes au dernier trimestre, portant son total à 155,92 millions d’unités. Les prévisions pour l’exercice en cours tablent sur 2 millions d’unités supplémentaires, ce qui porterait le parc installé à 157,92 millions. La répartition des ventes par modèle pour le dernier trimestre révèle une domination de la version OLED, avec 230 000 unités (41 % des ventes), suivie par la Switch standard (170 000 unités, 30 %) et la Switch Lite (160 000 unités, 29 %). Cette tendance confirme l’attrait persistant des versions premium, même en fin de cycle.

Côté logiciel, la Switch 2 a généré 48,71 millions de ventes de jeux sur l’exercice écoulé, un chiffre modeste comparé aux 136,91 millions d’unités écoulées sur la Switch originale, en baisse de 11,9 % par rapport à l’année précédente. Les titres phares de la nouvelle génération incluent Mario Kart World, qui s’est vendu à 14,7 millions d’exemplaires, dont une partie en bundle avec la console. Ce jeu, sorti simultanément avec la Switch 2, est devenu le deuxième titre le plus vendu de la franchise Mario Kart, derrière Mario Kart Wii (15,4 millions en quatre trimestres). Donkey Kong Bananza, sorti en juillet 2025, a atteint 4,52 millions d’unités en neuf mois, tandis que Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition a franchi les 3,94 millions d’unités en six mois. Pokémon Pokopia, sorti en mars 2026, a déjà dépassé les 4 millions d’unités en seulement cinq semaines, un exploit pour un spin-off de la franchise, et se classe désormais quatrième parmi les meilleures ventes de la Switch 2. Kirby Air Riders, quant à lui, a atteint 1,87 million d’unités en cinq mois, confirmant l’attrait des licences secondaires sur la nouvelle plateforme.

Sur la Switch originale, les performances restent impressionnantes, avec Mario Kart 8 Deluxe en tête à 71,08 millions d’unités, un chiffre qui, combiné à sa version Wii U, dépasse désormais les 79,54 millions, se rapprochant des 82,79 millions de Wii Sports. Animal Crossing: New Horizons a atteint 49,91 millions d’unités, représentant 61 % des ventes totales de la série, tandis que Super Smash Bros. Ultimate affiche 37,76 millions d’unités, soit 47 % des ventes de la franchise. The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom cumulent respectivement 33,84 et 22,56 millions d’unités, avec une version combinée (incluant la Wii U) dépassant les 35,54 millions pour le premier. Pokémon Écarlate & Violet et Épée & Bouclier affichent 28,28 et 27,16 millions d’unités, se classant respectivement deuxième et troisième parmi les jeux de la franchise.

Les rééditions de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille ont également dépassé les 4 millions d’unités en six semaines, démontrant l’attrait persistant des classiques remasterisés. Tomodachi Life: Living the Dream, sorti en avril 2026, a quant à lui atteint 3,8 millions d’unités en seulement deux semaines, avec près de 40 % des joueurs utilisant une Switch 2, confirmant la transition progressive des utilisateurs vers la nouvelle génération.

Les ventes numériques ont connu une croissance significative, atteignant 407,6 milliards de yens (environ 2,6 milliards d’euros) sur l’exercice, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Cette progression s’explique principalement par l’augmentation des ventes de versions téléchargeables des jeux physiques, qui représentent désormais 51,9 % des revenus numériques, un record pour Nintendo. Les jeux compatibles avec les deux générations de consoles, comme Mario Kart 8 Deluxe ou Nintendo Switch Sports, continuent de bien performer, tout comme les rééditions optimisées pour la Switch 2, à l’image de Super Mario Party Jamboree ou Animal Crossing: New Horizons.

Sur le plan financier, Nintendo a enregistré un chiffre d’affaires record de 2 313 milliards de yens (environ 14,7 milliards d’euros) pour l’exercice 2025-2026, dont 1 778,1 milliards réalisés hors du Japon (76,9 % du total). Le bénéfice d’exploitation s’élève à 360,1 milliards de yens (2,3 milliards d’euros), tandis que le bénéfice net atteint 424 milliards de yens (2,7 milliards d’euros). Malgré ces performances, les marges ont reculé, avec un ratio de profit d’exploitation passant de 24,3 % à 15,6 %, et un ratio de profit net chutant de 23,9 % à 18,3 %. Cette baisse s’explique par une hausse des coûts, notamment en recherche et développement (+23,7 milliards de yens) et en publicité (+67,1 milliards de yens), liée au lancement de la Switch 2. Les revenus liés à la propriété intellectuelle (films, mobile, merchandising) ont quant à eux reculé de 9,7 %, atteignant 73,5 milliards de yens, principalement en raison d’un déclin des revenus cinématographiques après le succès de The Super Mario Bros. Movie en 2023.

Le film The Super Mario Galaxy, sorti en avril 2026, a généré plus de 800 millions de dollars de recettes mondiales en quatre semaines, confirmant l’impact culturel des adaptations cinématographiques des licences Nintendo. Ce succès, bien que moins spectaculaire que celui de son prédécesseur, contribue à élargir l’audience de la marque au-delà du jeu vidéo, attirant de nouveaux publics vers ses produits.

Pour l’exercice en cours, Nintendo prévoit un chiffre d’affaires de 2 050 milliards de yens, un bénéfice d’exploitation de 370 milliards de yens et un bénéfice net de 310 milliards de yens. La feuille de route logicielle inclut des sorties majeures comme Yoshi and the Mysterious Book (mai 2026), Star Fox (juin 2026) et Splatoon Raiders (juillet 2026) pour la Switch 2, ainsi que Rhythm Heaven Groove (juillet 2026) pour la Switch originale. La stratégie de Nintendo repose sur une exploitation conjointe des deux plateformes, permettant aux joueurs de profiter des titres existants tout en découvrant les exclusivités de la nouvelle génération.

Les 80 jeux à plus d’un million d’exemplaires vendus sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (édités exclusivement par Nintendo)

• Pokémon Pokopia fait son entrée à la 50e place

(*) = Ventes US/EU uniquement

