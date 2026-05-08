Nintendo a annoncé dans ses derniers résultats financiers que Takashi Tezuka, l’un de ses développeurs les plus emblématiques, prendra sa retraite le 26 juin 2026. Âgé de 65 ans, Tezuka a rejoint l’entreprise en 1984 et a joué un rôle central dans la création de certains des titres les plus marquants de l’histoire du jeu vidéo. Son départ coïncidera avec celui de trois autres dirigeants, Takuya Yoshimura, Katsuhiro Umeyama et Keiko Akashi, tous membres du comité d’audit et de supervision, qui quitteront également leurs fonctions à la même date.

Tezuka a contribué à façonner l’identité de Nintendo à travers plus de quatre décennies de carrière. Il a travaillé sur la quasi-totalité des jeux en 2D de la franchise Mario, à l’exception de Super Mario Land, ainsi que sur tous les épisodes de Pikmin. Son influence s’étend également à des séries majeures comme The Legend of Zelda, où il a notamment dirigé A Link to the Past, Luigi’s Mansion et Yoshi’s Island. Plus récemment, il a produit Super Mario Bros. Wonder et Pikmin 4, confirmant son rôle actif jusqu’aux derniers mois de sa carrière.

Bien que moins médiatisé que Shigeru Miyamoto, avec qui il a souvent collaboré, Tezuka a laissé une empreinte indélébile sur l’industrie. Il a participé au développement de franchises comme Donkey Kong et Star Fox, tout en occupant des postes clés dans la direction de projets majeurs. La retraite de Tezuka sera effective après l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2026, où plusieurs changements de personnel seront officialisés. À 66 ans en novembre 2026, il est peu probable qu’il conserve un rôle actif au sein de l’entreprise, même s’il n’a pas été précisé s’il quittera définitivement Nintendo. Son héritage, cependant, restera intact à travers les jeux qu’il a contribué à créer et qui continuent d’influencer des générations de joueurs.