Cette semaine, nous avons un article totalement inédit : pour des raisons diverses et variées, notre sélection hebdomadaire ne propose que des titres jamais cités auparavant !

Chants of Sennaar

11,99€ au lieu de 19,99€

Attention, cette promotion se termine mardi, le 26 mai ! Chants of Sennaar est disponible sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%).

Chants of Sennaar est un magnifique point-and-click qui réinvente totalement le genre. Avec son ambiance prenante et sa narration mystérieuse, ce jeu français est l’une des pépites indépendantes de l’année 2023. Notre testeur lui avait mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Expeditions: A MudRunner Game

19,99€ au lieu de 49,99€

Autre style de jeu, autre promotion qui termine mardi, le 26 mai ! Expeditions: A MudRunner Game est en promotion sur l’eShop au prix de 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%).

Expeditions: A MudRunner Game nous emmène dans des expéditions scientifiques en voiture. Même si le gameplay est peu intuitif pour les néophytes, cette expérience s’en tire parfaitement sur Nintendo Switch avec une durée de vie conséquente et des graphismes réussis (malgré quelques bugs). Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Shovel Knight Dig

9,99€ au lieu de 24,99€

Cette fois-ci nous prenons deux titres de la licence Shovel Knight car ils sont très très rarement en promotion. Shovel Knight Dig est disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) jusqu’au 5 juin !

Shovel Knight Dig est un roguelike qui nous demande de creuser encore et encore ! En dirigeant sa pelle vers le bas, notre héros peut descendre, mais aussi tuer les ennemis qui se dressent sur notre route. Notre testeur avait beaucoup apprécié le titre et lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

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Shovel Knight Pocket Dungeon

7,99€ au lieu de 19,99€

Toujours dans cette licence qui se fait rare niveau promotion, Shovel Knight Pocket Dungeon est disponible sur l’eShop à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) jusqu’au 5 juin aussi.

Moins réussi que le jeu susmentionné, Shovel Knight Pocket Dungeon reste une expérience intéressante. Ce puzzle game roguelite propose une expérience limitée en termes de contenu mais accessible, agréable à faire et avec une bande-son géniale. Notre testeur lui avait mis la note de 7 sur 10.

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Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves

15,99€ au lieu de 39,99€

Les bons jeux à licence sont rares, alors autant en profiter ! Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves est disponible sur l’eShop au prix de 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) jusqu’au 8 juin !

Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves nous emmène dans un platformer très Mario réussi, idéal pour les plus petits et les plus grands. Avec de beaux graphismes et un level-design soigné, nous avons une expérience agréable notée 7,7 sur 10 dans nos colonnes.

Vous pouvez lire notre test ici.