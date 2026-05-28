Famitsu a publié les données estimées des ventes physiques de jeux au Japon pour la semaine du 18 au 24 mai 2026. Sur cette période, Tomodachi Life: Living the Dream sur Nintendo Switch conserve la première place avec 64 899 exemplaires écoulés, portant son total à 1 206 548 unités depuis sa sortie le 16 avril 2026.

La principale nouveauté de la semaine est Yoshi and the Mysterious Box sur Nintendo Switch 2, lancé le 21 mai 2026, qui débute à la deuxième position avec 39 661 exemplaires vendus. Une autre sortie récente, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition également disponible depuis le 21 mai sur Switch 2, entre directement à la cinquième place avec 11 603 unités.

Pokemon Pokopia sur Switch 2 se maintient à la troisième position avec 22 821 ventes hebdomadaires et un cumul dépassant désormais le million d’exemplaires à 1 024 285. Mario Kart World, disponible depuis le 5 juin 2025, occupe la quatrième place avec 13 699 unités supplémentaires, pour un total de 2 952 208 exemplaires.

Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition enregistre une progression notable avec 5 706 ventes sur la semaine et un cumul de 1 128 749 unités. Dans le bas du classement, Minecraft sur Switch poursuit sa longévité avec 3 488 ventes hebdomadaires et un total de 4 211 082 exemplaires. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition atteint 123 414 unités après 3 316 ventes supplémentaires. Super Mario Party: Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV cumule 199 883 exemplaires avec 2 900 ventes hebdomadaires, tandis que Kirby Air Riders ferme le top 10 avec 2 866 unités et un total de 533 134.

Rank Jeu Console Ventes semaine Ventes cumulées 1 Tomodachi Life: Living the Dream Switch 64,899 1,206,548 2 Yoshi and the Mysterious Box Switch 2 39,661 New 3 Pokemon Pokopia Switch 2 22,821 1,024,285 4 Mario Kart World Switch 2 13,699 2,952,208 5 Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition Switch 2 11,603 New 6 Pokemon Legends: Z-A Switch 2 5,706 1,128,749 7 Minecraft Switch 3,488 4,211,082 8 Animal Crossing: New Horizons Switch 2 3,316 123,414 9 Super Mario Party: Jamboree Switch 2 2,900 199,883 10 Kirby Air Riders Switch 2 2,866 533,134

Du côté du hardware, la Switch 2 s’impose très nettement avec 247 880 unités vendues sur la semaine, portant son total à 5 833 462 unités. La famille Switch dans son ensemble enregistre 9 539 ventes, loin derrière. La PlayStation 5 totalise 8 673 unités, tandis que les Xbox Series restent marginales avec 877 unités écoulées.

Dans le détail, la PlayStation 5 Digital Edition représente la majorité des ventes Sony avec 6 049 unités, contre 1 862 pour la PS5 Pro et 762 pour le modèle standard. Côté Microsoft, la Xbox Series X Digital Edition atteint 455 unités, suivie par la Series X avec 331 unités et la Series S avec 91 unités.

Au sein de la gamme Switch, la Switch Lite réalise 4 433 ventes, la Switch classique 2 731 unités et le modèle OLED 2 375 unités. Les ventes cumulées confirment la domination historique de la plateforme avec 36 852 887 unités pour l’ensemble de la famille Switch, contre 7 574 589 pour la PlayStation 5 et 700 142 pour les Xbox Series.

Au total, 266 969 consoles ont été vendues sur la semaine, pour un cumul annuel de 2 774 008 unités, contre 1 268 715 sur la même période l’an dernier.