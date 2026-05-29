Attention chers lecteurs ! Square Enix propose des promotions très brèves se terminant mardi. Si vous voulez en profiter, n’hésitez pas trop longtemps. Nous espérons aussi que vous allez bien malgré les chaleurs qui s’abattent sur notre pays.

Dragon Quest III HD-2D Remake

29,99€ au lieu de 59,99€

Le prix de ce jeu continue de baisser : Dragon Quest III HD-2D Remake est disponible sur l’eShop au prix de 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) jusqu’au 2 juin (mardi).

Avec ce remake, Square Enix continue de dépoussiérer son imposant catalogue. Ce classique du JRPG possède désormais un bel écrin pour tous les amoureux qui souhaitent découvrir / redécouvrir ce titre. Notre testeur avait mis la note de 8 sur 10 à la sortie du jeu.

Vous pouvez lire notre test ici.

Cozy Grove (Nintendo Switch 1 et 2)

6,75€ au lieu de 13,99€

Cozy Grove, disponible sur les deux Nintendo Switch, Le titre est en promotion sur l’eShop à 6,75€ au lieu de 13,99€ (-52%) jusqu’au 21 juin !

Cozy Grove est un curieux mélange entre Animal Crossing et Spiritfarer. Le jeu propose une expérience douce au rythme qui détonne dans le monde du jeu vidéo. Au lieu d’avaler le contenu d’une traite, le jeu nous amène à venir quotidiennement sur le titre pour de courtes sessions. Nous lui avions mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres

9,99€ au lieu de 39,99€

La note n’est peut-être pas flatteuse, mais il ne faut malgré tout pas louper cette promotion : Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres est sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) jusqu’au 2 juin ! (mardi aussi)

Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres est un jeu qui divise chez Nintendo-Town. Certains adorent, d’autres détestent. Ce jeu nous amène à récupérer des monstres pour les fusionner entre eux. Addictif, avec un contenu conséquent pour son prix de dix euros, c’est une offre très intéressante malgré notre test mitigé qui lui donne 6,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

GUNDAM BREAKER 4

19,79€ au lieu de 59,99€

Au milieu des promotions Square Enix, Bandai Namco tire aussi son épingle du jeu. GUNDAM BREAKER 4 est disponible sur l’eShop à 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) jusqu’au 4 juin.

Ce jeu nous propose de créer le Gundam de nos rêves pour l’envoyer au combat ! La customisation est vraiment complète, et même si le gameplay peut être répétitif à la longue, le jeu devient une belle affaire pour son prix en promotion de vingt euros. Notre testeur lui avait mis la note de 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

DRAGON QUEST TREASURES

29,99€ au lieu de 59,99€

Nous terminons avec ce beau titre, DRAGON QUEST TREASURES, qui est aussi en promotion à 29,99€ au lieu de 59,99€ sur l’eShop jusqu’à mardi (2 juin).

DRAGON QUEST TREASURES est un spin-off à la licence Monsters. Ce RPG au level design soigné, au gameplay accessible, et au contenu conséquent pourrait vous séduire très facilement. Notre testeur, à sa sortie en 2022, lui avait mis la très haute note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre (très long) test ici.