Ce 5 juin 2026 marque le premier anniversaire de la Nintendo Switch 2, console hybride lancée un an plus tôt pour succéder à la Switch originale. Avec près de 20 millions d’unités écoulées en dix mois, cette nouvelle itération a confirmé le statut de Nintendo comme acteur majeur du marché des consoles.

Une adoption record

Les chiffres officiels publiés par Nintendo en mai 2026 confirment que la Switch 2 a réalisé le meilleur lancement de l’histoire de la marque, avec 19,86 millions d’unités vendues en dix mois. Ce résultat dépasse largement celui de la PS5 (10 millions en six mois) et de la Xbox Series X (8 millions en un an), plaçant la console hybride en tête des ventes mondiales.

Cependant, les analystes soulignent un ralentissement progressif des ventes après la période de lancement. Selon les données du cabinet Media Create, les ventes mensuelles sont passées de 3,2 millions en juillet 2025 à 1,8 million en avril 2026, suggérant une courbe de décroissance plus rapide que celle de la Switch originale. Cette tendance s’explique en partie par l’absence de phénomène culturel comparable à Animal Crossing: New Horizons ou Pokémon Écarlate/Violet, qui avaient dopé les ventes de la première Switch.

Un catalogue de lancement solide mais inégal

Le line-up initial de la Switch 2 s’est appuyé sur des franchises établies pour garantir un démarrage commercial réussi. Mario Kart World, sorti en même temps que la console, s’est écoulé à 14,03 millions d’exemplaires. Donkey Kong Bananza a quant à lui dépassé les 4,5 millions de ventes, tandis que Pokémon Pokopia a confirmé l’attrait durable de la licence, avec plusieurs millions d’exemplaires distribués.

Cependant, la réception critique de ces titres a été contrastée. Mario Kart World a été salué pour ses améliorations techniques, mais critiqué pour son manque d’innovation par rapport aux opus précédents. Donkey Kong Bananza a divisé les joueurs entre ceux qui ont apprécié son approche arcade et ceux qui lui ont reproché un manque de profondeur. Pokémon Pokopia a suscité des attentes élevées en raison de son statut de première production de la licence sur la nouvelle plateforme, mais n’a pas encore atteint le niveau d’engouement des précédents Pokémon. Yoshi and the Mysterious Book s’inscrit dans la lignée des jeux familiaux qui ont fait le succès de la série.

Le problème persistant des cartes SD : un frein à l’expérience utilisateur

Malgré ses améliorations techniques, la Switch 2 conserve une limitation majeure héritée de sa prédécesseure : l’espace de stockage. La console est équipée d’une mémoire interne de 256 Go, extensible uniquement via des cartes MicroSD Express, dont les prix restent prohibitifs.

Une carte MicroSD Express 256 Go coûte entre 50 et 100 euros, tandis qu’une carte 1 To dépasse les 200 euros. Les jeux récents, comme Resident Evil Requiem (50 Go) ou Pokémon Pokopia (25 Go), et surtout les deux jeux FF7 (plus de 100 Go) occupent rapidement l’espace disponible, obligeant les joueurs à supprimer régulièrement des titres ou à investir dans du stockage supplémentaire.

Une hausse de prix inévitable et ses conséquences

Le 8 mai 2026, Nintendo a officiellement annoncé une augmentation du prix de la Switch 2, passant de 449,99 euros à 499,99 euros à partir du 1er septembre 2026. Cette décision, justifiée par la hausse des coûts de production et des droits de douane, s’inscrit dans une tendance générale du secteur, où les constructeurs répercutent les augmentations des prix des composants sur les consommateurs.

Les analystes estiment que cette hausse pourrait freiner les ventes, surtout dans un contexte économique déjà tendu. Les prévisions de ventes pour l’exercice 2026-2027 ont été revues à la baisse, passant de 19,86 millions à 16,5 millions d’unités. Cette révision s’explique en partie par l’effet dissuasif du prix, mais aussi par la concurrence accrue des autres plateformes.

Les joueurs se trouvent donc face à un dilemme : acheter la console avant la hausse de prix pour économiser 50 euros, ou attendre une improbable éventuelle baisse de tarif dans les mois suivants. Les promotions, notamment lors des soldes ou du Black Friday, pourraient atténuer cet effet, mais Nintendo n’a pour l’instant pas communiqué de stratégie de réduction de prix.