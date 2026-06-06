À l’occasion de la soirée d’ouverture du Summer Game Fest, Capcom, un des principaux éditeurs de jeux vidéo, a dévoilé aujourd’hui le prochain titre de la saga planétaire Resident Evil, l’extension du hit mondial Monster Hunter Wilds et les personnages de la quatrième année de Street Fighter 6 dont la célèbre Tifa de la saga Final Fantasy.

Resident Evil Veronica fait frissonner le Summer Game Fest 2026

Resident Evil Veronica, un remake du célèbre classique Resident Evil™ Code: Veronica, a été annoncé lors du Summer Game Fest et sortira en 2027 ! Ce nouvel opus de la série de survival horror Resident Evil™ marque le retour de Claire Redfield, héroïne très appréciée des fans, et sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 et PC (Steam).

Resident Evil Veronica plongera les joueurs dans une fuite désespérée, empreinte d’horreur et de folie, à travers l’île isolée de Rockfort, envahie par les zombies. Développé à l’aide du RE ENGINE, moteur propriétaire de Capcom, le jeu proposera un gameplay modernisé et un niveau de réalisme saisissant, conçu pour propulser le genre survival horror vers de nouveaux sommets.

Monster Hunter Wilds: Ascendance sortira en 2027

Monster Hunter Wilds: Ascendance, la grande extension de Monster Hunter Wilds™, a été annoncée aujourd’hui lors du Summer Game Fest. Cette prolongation du jeu d’action-RPG au retentissement international sortira dans le monde entier en 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

La présentation a donné un premier aperçu de cette extension riche en contenu, mettant en avant des monstres inédits ou de retour d’épisodes précédents, des mécanismes de jeu perfectionnés, un nouveau décor en haute altitude, et bien d’autres éléments.

Monster Hunter Wilds: Ascendance continue l’histoire des Terres interdites alors que l’aventure de l’équipe d’expédition s’envole vers un nouveau lieu situé au milieu des nuages. Dans cette extension, les chasseurs exploreront des îles dans le ciel et utiliseront de nouvelles capacités qui font évoluer le gameplay et propulsent l’action de chasse vers de nouveaux sommets. Le défi passera également à un tout autre niveau avec le retour des Dragons Anciens et du contenu de rang Maître.

Tifa, de la série FINAL FANTASY VII Remake, rejoint la liste des personnages de l’Année 4 de Street Fighter 6 aux côtés de Yasmine, Arjun et Bosch !

La quatrième année de Street Fighter 6 s’annonce riche en action, avec l’arrivée de quatre nouveaux personnages. La liste des combattants de cette quatrième année comprend Tifa, l’invitée spéciale iconique issue de la série FINAL FANTASY VII Remake, les tout nouveaux combattants Yasmine et Arjun, ainsi que le deuxième protagoniste de World Tour, Bosch !

Yasmine (été 2026), une lycéenne originaire des Philippines, se joint au combat pour retrouver son frère disparu depuis longtemps. Malgré son attitude timide et douce, Yasmine rayonne de confiance dès qu’elle virevolte à toute vitesse autour de ses adversaires.

une lycéenne originaire des Philippines, se joint au combat pour retrouver son frère disparu depuis longtemps. Malgré son attitude timide et douce, Yasmine rayonne de confiance dès qu’elle virevolte à toute vitesse autour de ses adversaires. Arjun (automne 2026) utilise une capacité pulmonaire extraordinaire combinée à une respiration yogique pour libérer une puissance explosive grâce à ses techniques uniques de « Bare-knuckle Yoga ». Alors qu’il travaillait comme policier en Inde, Arjun a été accusé d’avoir tué un collègue et vit désormais en fuite tout en recherchant le véritable coupable.

utilise une capacité pulmonaire extraordinaire combinée à une respiration yogique pour libérer une puissance explosive grâce à ses techniques uniques de « Bare-knuckle Yoga ». Alors qu’il travaillait comme policier en Inde, Arjun a été accusé d’avoir tué un collègue et vit désormais en fuite tout en recherchant le véritable coupable. Tifa (début 2027) est une pratiquante hautement qualifiée des arts martiaux Zangan-ryu et membre du groupe de résistance « Avalanche ». Au cours de son périple avec ses compagnons, elle est transportée de manière inattendue dans un autre monde où elle rencontre de nouveaux combattants avec lesquels elle tisse des liens. Tifa excelle dans le combat rapproché, combinant des techniques d’arts martiaux avec des pouvoirs uniques appelés « Abilities ».

est une pratiquante hautement qualifiée des arts martiaux Zangan-ryu et membre du groupe de résistance « Avalanche ». Au cours de son périple avec ses compagnons, elle est transportée de manière inattendue dans un autre monde où elle rencontre de nouveaux combattants avec lesquels elle tisse des liens. Tifa excelle dans le combat rapproché, combinant des techniques d’arts martiaux avec des pouvoirs uniques appelés « Abilities ». Bosch (printemps 2027) a quitté son pays natal, Nayshall, pour rechercher le véritable sens de la force et finit par remporter le tournoi sacré d’arts martiaux. Ses voyages l’ont conduit à Metro City où il s’est entraîné sous la houlette de Luke afin d’intégrer des méthodes de combat modernes aux techniques ancestrales de la foi guerrière de Nayshall.

Le Character Pass et l’Ultimate Pass de l’Année 4 sont désormais disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, et en précommande sur Nintendo Switch 2. Street Fighter 6 et Street Fighter™ 6 Years 1-2 Fighters Edition sont également respectivement en promotion à -50 % et -35 % pour une durée limitée. Le Character Pass de l’Année 4 débloque les quatre personnages à leurs sorties respectives, ainsi que les couleurs 3 à 10 du Costume 1 pour chaque personnage et 3 000 tickets Drive. L’Ultimate Pass contient tout le contenu du Character Pass, ainsi que le Costume 2 (couleurs 1 à 10) et le Costume 3 (couleurs 1 à 10) de chaque personnage, et 2 800 tickets Drive supplémentaires. Yasmine, le premier personnage de l’Année 4, devrait sortir le 3 août.