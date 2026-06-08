Une nouvelle série de promotions est actuellement disponible sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, marquée par une densité particulièrement élevée de réductions et par la présence de plusieurs titres affichés à leur tarif le plus bas à ce jour, notamment Spyro Reignited Trilogy proposé à 9.99 dollars au lieu de 39.99 dollars et Yakuza Kiwami désormais à 11.99 dollars contre 19.99 dollars auparavant.

Cette opération commerciale regroupe un volume conséquent de jeux couvrant un spectre très large de productions, allant des catalogues rétro aux titres indépendants en passant par des productions plus récentes ou des licences établies. Plusieurs collections et compilations bénéficient de remises significatives, à l’image de Ace Attorney Investigations Collection affiché à 23.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy à 24.99 dollars au lieu de 49.99 dollars, ou encore Atari 50: The Anniversary Celebration à 15.99 dollars contre 39.99 dollars.

Les remises les plus importantes concernent une grande quantité de titres dont le prix chute sous la barre des 10 dollars, avec des exemples notables comme Celeste à 4.99 dollars au lieu de 19.99 dollars, Disco Elysium à 11.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, Doom à 3.99 dollars contre 19.99 dollars, ou encore Crypt of the NecroDancer proposé à 3.99 dollars au lieu de 19.99 dollars. Dans la même dynamique, Darkest Dungeon passe à 3.74 dollars au lieu de 24.99 dollars tandis que Dead Cells est affiché à 12.49 dollars contre 24.99 dollars.

Les productions indépendantes occupent une place centrale dans cette sélection avec des titres comme Cocoon à 12.49 dollars au lieu de 24.99 dollars, Dredge à 9.99 dollars contre 24.99 dollars, Neon White à 9.99 dollars au lieu de 24.99 dollars, Outer Wilds à 14.99 dollars contre 24.99 dollars ou encore Kentucky Route Zero proposé à 9.99 dollars au lieu de 24.99 dollars. Plusieurs expériences narratives et expérimentales sont également présentes, notamment What Remains of Edith Finch à 4.99 dollars au lieu de 19.99 dollars, The Artful Escape à 4.99 dollars contre 19.99 dollars et Genesis Noir à 2.99 dollars au lieu de 14.99 dollars.

Le catalogue rétro et les rééditions bénéficient aussi d’une forte visibilité, avec de nombreux titres Atari Recharged comme Asteroids: Recharged, Breakout: Recharged, Centipede: Recharged ou encore Black Widow: Recharged tous proposés à 2.49 dollars au lieu de 9.99 dollars. Dans le même registre, plusieurs remasters et classiques modernisés sont inclus, tels que Blade Runner: Enhanced Edition à 2.49 dollars au lieu de 9.99 dollars, Shadow Man Remastered à 4.99 dollars contre 19.99 dollars ou encore The Thing: Remastered à 16.49 dollars au lieu de 29.99 dollars.

Les grandes licences et adaptations connues sont également représentées avec Hogwarts Legacy à 8.99 dollars au lieu de 59.99 dollars, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga à 11.99 dollars contre 59.99 dollars, LEGO Jurassic World à 3.99 dollars au lieu de 39.99 dollars ou encore LEGO Marvel Super Heroes à 5.99 dollars contre 39.99 dollars. Monster Hunter Rise est proposé à 7.99 dollars au lieu de 39.99 dollars tandis que Monster Hunter Generations Ultimate tombe à 4.99 dollars contre 39.99 dollars.

Du côté des productions japonaises, plusieurs titres sont concernés avec Fate/Samurai Remnant à 27.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, Fate/Stay Night Remastered à 20.99 dollars contre 29.99 dollars, Rune Factory 5 à 13.99 dollars au lieu de 39.99 dollars ou encore Samurai Warriors 5 affiché à 29.99 dollars contre 59.99 dollars. Les différentes entrées de la série Atelier sont également largement représentées, incluant Atelier Lulua à 14.99 dollars au lieu de 59.99 dollars ainsi que les versions DX de Rorona, Totori et Meruru chacune proposées à 9.99 dollars au lieu de 39.99 dollars.

Les expériences multijoueur et coopératives ne sont pas absentes avec Overcooked 2 à 6.24 dollars contre 24.99 dollars, Human Fall Flat à 5.99 dollars au lieu de 19.99 dollars ou encore Totally Reliable Delivery Service à 2.99 dollars contre 14.99 dollars. Dans un registre différent, Untitled Goose Game est affiché à 8.99 dollars au lieu de 19.99 dollars.

Enfin, plusieurs titres affichent des réductions particulièrement marquées, comme Figment 1 + 2 proposé à 2.30 dollars au lieu de 39.99 dollars, The Sinking City à 4.99 dollars contre 49.99 dollars ou encore Scribblenauts Mega Pack à 3.99 dollars au lieu de 39.99 dollars. Cette sélection inclut également des jeux récents ou plus spécialisés tels que System Shock à 27.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster à 17.99 dollars contre 29.99 dollars ou encore Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord proposé à 13.99 dollars au lieu de 39.99 dollars.