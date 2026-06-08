Le Summer Game Fest 2026 a permis à SEGA de célébrer le 35e anniversaire de Sonic avec plusieurs aperçus des contenus à venir pour Sonic Racing: CrossWorlds. Un tout nouveau jeu indépendant sous licence, SONIC PICO PARK dont la sortie est prévue en 2026, a également été annoncé !

Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds (Nintendo Switch 2)

SEGA a révélé la toute première séquence de gameplay du prochain Pack Tortues Ninja à venir dans Sonic Racing: CrossWorlds, prévu pour juillet 2026. Inspiré de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Ninja Turtles : Teenage Years en Français), ce contenu permet de faire la course en incarnant les quatre tortues légendaires : Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo, le tout dans de nouveaux véhicules, circuits et en profitant de nouvelles pistes musicales inspirées des Tortues Ninja.

Les fans ont également eu la chance de découvrir une avant-première du Pack Avatar pour Sonic Racing: CrossWorlds, qui sera disponible en octobre 2026 ! Il sera possible de soumettre les éléments à votre volonté en incarnant les personnages chéris du public Aang et Katara à bord de nouveaux véhicules, sur de nouveaux circuits et en profitant de nouvelles pistes musicales et emotes inspirés d’Avatar. D’autres surprises sont également au programme.

Pour finir, la bande-annonce dévoilait un premier coup d’œil sur ce qui attend les fans pour la Deuxième année de Sonic Racing: CrossWorlds. De nouveaux contenus palpitants tels que le Pack DLC Godzilla et le Pack DLC EVANGELION, qui proposeront des courses effrénées, des personnages inoubliables et bien d’autres choses encore, seront de la partie ! Le Season Pass deux inclura un total de six nouveaux Packs DLC ; davantage de détails seront révélés au cours de l’année 2026.

SONIC PICO PARK

SEGA a annoncé un nouveau partenariat avec un développeur indépendant pour la création du jeu SONIC PICO PARK ! Développé par TECOPARK et édité par PICO PARK au Japon, SONIC PICO PARK est un nouveau jeu Sonic sous licence inspiré du jeu indépendant à succès PICO PARK. Il proposera son mélange signature d’action en coopération et de casse-têtes, revisité avec une touche de Sonic ! Les fans pourront découvrir de nombreux personnages et niveaux issus de l’univers Sonic et des moments emblématiques de la licence, avec une belle dose de chaos pour pimenter le tout ! Plus de détails à propos de SONIC PICO PARK seront révélés très bientôt.