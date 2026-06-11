Après de longues années d’attente, la licence de jeux de rythme Rhythm Heaven fait enfin son retour. Nous avons eu la chance de tester pendant une toute petite durée Rhythm Paradise Groove, le nouveau titre édité par Nintendo. Voici nos premiers ressentis sur ce jeu annoncé pour le 2 juillet 2026, disponible sur l’eShop comme en physique au prix de quarante euros !

Des mini-jeux amusants, avec une bande-son dynamique comme jamais

Avant-propos : Avant de démarrer dans le vif du sujet, nous tenons à vous informer que nous avons joué à Rhythm Paradise Groove sur une toute petite durée. C’est bien sûr pas assez pour donner un avis définitif sur le jeu. Rhythm Paradise Groove est un jeu de rythme dans un univers décalé haut en couleur. Le gameplay se prend en main immédiatement où seules quelques touches sont nécessaires pour réaliser des mini-jeux aussi divers que funs. En solo, les mini-jeux reposent sur des mécaniques plus ou moins identiques. Nous avons un mini-jeu très simple, presque “enfantin”, et puis, plus nous avançons dans la chanson, plus la difficulté augmente et nous découvrons à quel point il peut être compliqué de garder la concentration sur les une à deux minutes de jeu. Nous avons par exemple un mini-jeu avec des parapluies. Dans celui-ci, nous devons imiter nos camarades pour ouvrir et fermer les parapluies dans le bon tempo afin de réaliser une magnifique chorégraphie. Un autre mini-jeu, dans lequel nous incarnons un chien, nous demande d’intercepter un frisbee sept secondes après le sifflement de notre maîtresse. Sur le papier, les mini-jeux sont simples, et suivre le rythme de la musique est un jeu d’enfant. Mais d’un coup, sans crier garde, la caméra se rapproche de nous, et nous perdons les informations visuelles qui nous servaient de béquille. À d’autres moments, c’est la chanson qui perd son beat et nous devons réussir à tenir le rythme sans ce métronome. Parfois c’est même pire : nous avons une toute petite variation dans le rythme, et notre cerveau doit conceptualiser cette rupture musicale pour essayer de faire le meilleur score. Chaque mini-jeu repose sur ce principe, que ce soit la femme qui coupe des légumes en rythme, les créatures qui sautent dans un cercle ou les Maneki-neko (chats porte-bonheurs) qui se déplacent en sautant et en roulant. En plus de ces mini-jeux, Rhythm Paradise Groove propose des medleys avec certains mini-jeux. Ces derniers sont comme des “tickets” de validation qui prouvent que nous maîtrisons les mini-jeux.

Énormément de nouveautés qu’on a hâte de découvrir en détail

Nous avons aussi découvert deux jeux à plusieurs. Le premier, en coopération, nous permet d’incarner des ninjas qui doivent sauver l’empereur d’une attaque de brigands. À l’aide de notre épée, nous devrons couper en rythme les flèches pour éviter que l’empereur perde toute sa barre de vie. Le deuxième, compétitif, nous demande de récupérer la dernière part de gâteau à seize heures précises. Nous devons compter le nombre de secondes qui reste, et le joueur le plus proche de l’heure fatidique remporte le goûter. Finalement, nous avons vu les deux premières missions du mode Beatspell, le nouveau RPG de la licence. Dans celui-ci, nous devons enchaîner les sorts afin de tuer les ennemis sur notre passage. Lors de la preview, nous avons appris deux sorts : celui de feu, pour attaquer les ennemis, et celui pour se soigner. Si leurs mécaniques sont assez simples (le sort de feu nous demande d’appuyer alternativement sur “B” et “A” en rythme), le mode Beatspell est comme à l’image du jeu : c’est simple de prime abord, mais enchaîner les sorts nécessite une dextérité à toute épreuve pour gérer le rythme tout en mémorisant les mécaniques de chaque sort et en surveillant sa vie. Rhythm Paradise Groove semble être, à première vue, un retour réussi pour la licence. Le jeu est drôle, accessible, et respecte la licence tout en proposant des nouveautés bien senties. Nous, qui découvrions l’univers avec cette preview, avons été conquis par ce côté haut en couleur et son gameplay simple d’apparence qui nécessite cependant une grande maîtrise. Les jeux à plusieurs sont alléchants, même si nous sommes restés avec plus d’interrogations que de réponses. Le jeu en coopération était un peu mou, avec un concept pas au niveau des “principaux” (le jeu des parapluies aurait été génial à plusieurs !). Cependant, nous nous doutons que ce n’est qu’un jeu parmi d’autres et que la moindre conclusion à ce niveau serait malvenue. Le jeu compétitif était amusant, mais là encore, nous sommes restés avec de nombreuses questions concernant les modalités des mini-jeux : pouvons-nous régler la difficulté ? Est-ce que nous sommes comme 51 Worldwide Games, à enchaîner sans but les mini-jeux, ou bien pouvons-nous créer des “tournois” entre amis ? Concernant le mode Beatspell, celui-ci, s’il est travaillé avec un vrai contenu, peut être une belle surprise. Le concept est intéressant, même si les deux missions vues, soit même pas dix minutes de jeu, nous laissent encore une fois avec plus de questions que de réponses. Combien de sorts ? Est-ce possible de les choisir ? Et quelle progression pour le joueur ? La musique, avec de grosses basses qui résonnent dans nos oreilles et son côté “funky”, arrive à la fois à moderniser la licence tout en restant fidèle à ses principes. Nous avons des chansons toujours aussi entraînantes, coincées dans un mélange d’hyperpop (toute proportion gardée) et de K-pop avec un résultat très agréable. Nous espérons que le reste de la musique sera du même acabit ! Concernant les graphismes, Rhythm Paradise Groove garde ce même côté haut en couleur à la fois agréable et amusant. Même si certains décors qui défilent pendant les mini-jeux n’aidaient pas à la concentration, nous sommes sûrs qu’ils plairont à la grande majorité des joueurs.

Premières impressions