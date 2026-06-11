Le duo de développement indépendant Powerhoof, déjà reconnu pour ses titres Peridium et Crawl, annonce aujourd’hui le lancement de The Drifter sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, prévu pour le 22 juin 2026. Ce jeu d’aventure à l’esthétique pixel art brute et au scénario haletant, mêlant investigation et action frénétique, s’inscrit comme une expérience narrative intense, inspirée des œuvres de Stephen King, Michael Crichton et John Carpenter, avec une touche d’exploitation grindhouse australienne des années 1970.

The Drifter se distingue par ses performances techniques sur Nintendo Switch 2, où il prend en charge jusqu’à 4K à 120 images par seconde, offrant une netteté accrue pour son pixel art et une fluidité optimisée grâce à un scrolling parallaxe ultra-lisse. Les joueurs sur cette plateforme bénéficient également d’une flexibilité de contrôle inédite : le jeu permet de basculer entre un système à double sticks et les commandes classiques de type pointer-cliquer, grâce à la fonctionnalité de souris intégrée aux Joy-Con 2. Cette hybridation vise à offrir une expérience aussi naturelle sur canapé que devant un écran d’ordinateur.

L’histoire de The Drifter plonge le joueur dans la peau de Mick Carter, un homme en perpétuelle fuite professionnelle, qui retourne dans sa ville natale en sautant dans un wagon de marchandises. Le scénario bascule brutalement lorsque, témoin d’un meurtre commis par des soldats équipés de technologies futuristes, il est jeté dans un réservoir où il se noie. Pourtant, sa conscience est ramenée dans son corps quelques secondes avant sa mort, le laissant vivant mais marqué par une expérience aux confins de l’inexplicable. Accusé à tort du crime qu’il a vu commettre, hanté par des réminiscences de son passé et par la sensation qu’une présence l’a suivi depuis l’au-delà, Mick se retrouve plongé dans une intrigue complexe. Il devra affronter les rouages d’entreprises obscures, une série de meurtres inexpliqués et l’obsession millénaire d’un individu dérangé, tout en tentant de démêler une toile de conspirations bien plus vaste qu’il n’y paraît.

Le récit, salué pour son rythme implacable et sa construction narrative serrée, s’appuie sur des énigmes discrètes et pragmatiques, conçues pour s’intégrer naturellement à l’enquête. Les puzzles, bien que discrets, servent de colonne vertébrale à une progression où chaque élément semble contribuer à une logique d’investigation crédible. Le jeu évite délibérément les écueils d’une narration confuse : Mick est littéralement propulsé d’une situation à l’autre, sans temps mort, oscillant entre la fabrication d’un cocktail Molotov à partir d’une bouteille de rhum, l’interrogatoire d’une neurochirurgienne peu recommandable, et des échappées acrobatiques depuis les fenêtres d’immeubles à l’aide de rallonges électriques.

The Drifter se présente comme un hommage modernisé au genre point-and-click, mais avec une accélération marquée qui en fait une expérience plus proche d’un thriller pulp que d’un jeu d’aventure traditionnel. Son esthétique, volontairement crue et riche en détails pixelisés, est accompagnée d’animations percutantes qui renforcent l’immersion dans cet univers sombre et oppressant. La bande-son, composée dans un style dark-synth cinématographique, et les voix des comédiens professionnels contribuent à créer une atmosphère immersive, où chaque élément sonore et visuel semble conçu pour accentuer la tension narrative.

L’accueil critique réservé à The Drifter en 2025 a été particulièrement élogieux. Le jeu a remporté plusieurs distinctions majeures lors des Australian Game Developer Awards, dont le titre de Game of the Year, ainsi que les prix d’Excellence in Narrative, d’Excellence in Visual Art et d’Excellence in Sound Design. Il a également été récompensé par l’ANZ Indie Game Award lors des Indie Game Awards, et a figuré dans de nombreuses sélections des Meilleurs jeux de 2025 publiées par divers médias spécialisés. Ces reconnaissances soulignent non seulement la qualité technique de l’œuvre, mais aussi la cohérence de son univers narratif et artistique.