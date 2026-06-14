C’est sur la page Steam du développeur indépendant MrDboy que nous avons appris que son premier jeu, MR FARMBOY, est annoncé sur Nintendo Switch pour 2026 !

MR FARMBOY est un jeu de ferme basé sur l’automatisation (et un peu idle par moments). Nous incarnons un fermier qui vit dans un vaste terrain vide que nous allons transformer en véritable industrie agricole. En recrutant des cueilleurs, des agriculteurs et bien d’autres corps de métier, nous n’aurons plus qu’à nous reposer et regarder tous ces ouvriers qui travaillent pour nous ! MR FARMBOY est annoncé pour 2026 sur Nintendo Switch en partenariat avec Shipmates, développeur qui a aidé notamment aux portages de Scott Pilgrim EX ou Castaway.