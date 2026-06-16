Nintendo a déployé la mise à jour système version 22.5.0 pour la Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch, publiée officiellement le 15 juin 2026. Cette version introduit plusieurs modifications, dont une refonte de l’interface du Nintendo eShop pour la Switch, ainsi que des améliorations d’accessibilité et de stabilité pour les deux consoles.

Pour la Nintendo Switch 2, cette mise à jour apporte principalement des améliorations générales de stabilité destinées à optimiser l’expérience utilisateur. Deux nouvelles langues sont ajoutées aux fonctionnalités d’accessibilité « Text to Speech » : le néerlandais et le russe. De plus, ces deux langues sont désormais disponibles pour l’option « Change Speech ⇔ Text During GameChat » dans les paramètres d’accessibilité.

Côté Nintendo Switch, cette version 22.5.0 introduit une refonte complète du Nintendo eShop, modifiant ainsi la disposition de l’interface utilisateur. Désormais, la couleur de l’eShop reflétera celle du thème « Basic Dark » si ce dernier est activé dans les paramètres système. Une nouvelle fonctionnalité de vérification par code PIN est également ajoutée : elle permet d’utiliser un code de vérification pour confirmer l’accès au Nintendo eShop ainsi que l’utilisation des méthodes de paiement enregistrées. Une autre nouveauté concerne la lecture des vidéos en plein écran : il est désormais possible de rembobiner de 10 secondes ou d’avancer de 10 secondes en utilisant les boutons ZL et ZR, que ce soit dans l’onglet Actualités ou dans le Nintendo eShop.

Les deux consoles bénéficient d’améliorations générales de stabilité afin d’améliorer l’expérience globale des utilisateurs.

Cette mise à jour intervient peu après celle d’avril 2026 et fait suite à une mise à jour majeure pour la Switch 2 en mars 2026, qui avait notamment ajouté la fonctionnalité « Handheld Mode Boost » ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour le Game Chat.

Les joueurs qui n’ont pas reçu automatiquement la notification de mise à jour peuvent l’installer manuellement via les paramètres système de leur console. Les notes de patch complètes sont disponibles sur la page de support officielle de Nintendo.

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