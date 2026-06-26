La France brûle… En attendant, malgré cette chaleur ambiante qui rend les organismes lents, nous continuons à vous proposer notre article sur les meilleures promotions hebdomadaires.

Cronos: The New Dawn (Nintendo Switch 2)

35,99€ au lieu de 59,99€

Nous commençons avec Cronos: The New Dawn, qui passe sur l’eShop à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%) jusqu’au 12 juillet.

Cronos: The New Dawn était l’un des jeux au lancement de la Nintendo Switch 2. Un an après, ce survival-horror s’offre une belle promotion. Si vous acceptez les quelques textures baveuses, vous trouverez un très bon titre à l’ambiance bien stressante qui nous rappelle à bien des égards ce qu’on a vécu avec le Covid. Notre testeur lui avait mis la note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Until Then

12,99€ au lieu de 19,99€

Une autre pépite de 2025, Until Then, s’affiche sur l’eShop au prix de 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%) jusqu’au 26 juin !

Until Then est un sublime visual novel tranche de vie, peut-être l’un des jeux les plus émouvants de l’année 2025. Si vous cherchez une expérience à la fois douce, belle, à la direction artistique et à la bande-son réussies, alors n’hésitez pas. Ce jeu a été noté 8,8 sur 10 dans nos colonnes.

Vous pouvez lire notre test ici.

Planet of Lana II

14,99€ au lieu de 19,99€

Cette fois-ci, le jeu est sorti il y a trois mois ! Planet of Lana II est sur l’eShop au prix de 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%) jusqu’au 13 juillet.

Malgré quelques défauts (comme sa première partie trop longue), Planet of Lana II est une suite réussie, avec une direction artistique sublime. Si vous cherchez un beau platformer avec quelques énigmes, le jeu pourrait vous séduire. Notre testeur lui a mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici ou regarder la vidéo de gameplay !

Dave the Diver

10,99€ au lieu de 19,99€

Petite promotion canicule ! Dave the Diver est sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-45%) jusqu’au 8 juillet.

Vous aimez la pêche ? Vous aimez les restaurants ? Vous aimez les histoires mignonnes et abracadantesques ? N’hésitez pas, Dave the Diver est un must have, un jeu amusant, à la durée de vie colossale… Notre testeur lui avait mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

ISLANDERS: New Shores

6,49€ au lieu de 9,99€

Nous terminons d’explorer les sorties de 2025 avec ISLANDERS: New Shores qui est en promotion sur l’eShop à 6,49€ au lieu de 9,99€ (-35%) jusqu’au 13 juillet.

ISLANDERS: New Shores est le deuxième opus de ce titre. Le but est simple : nous devons réussir à créer une ville sur une petite île montagneuse… avec toutes les contraintes que cela implique. Ce city-builder cosy mais stratégique est très agréable et addictif à souhait. Nous l’avions noté 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici (ou regarder la vidéo de gameplay ci-dessous).