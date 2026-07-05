Le média culturel européen ARTE France et les studios de développement indépendants français Swing Submarine et La Poule Noire ont le plaisir d’annoncer la date de sortie de Looking For Fael. Co-produit par Swing Swing Submarine, La Poule Noire et ARTE France, Looking for Fael sera disponible le 16 juillet 2026 sur Steam (PC/Mac), XBOX Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

L’HISTOIRE :

Hello, c’est Fael… Écoute, ça va te paraître bizarre, mais… je crois que je me suis perdu dans l’appartement. Là…je… je ne sais pas où je suis. Tu peux venir m’aider ?

Looking for Fael est un jeu de puzzle narratif dans lequel le joueur part à la recherche de Fael, son colocataire, disparu dans son appartement. Equipé d’une console de jeu rétro, il devra résoudre les énigmatiques puzzles laissés par Fael.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Une exploration surréaliste en huis clos

Tout commence par un étrange message vocal laissé par Fael. Peu à peu, l’appartement qu’il pensait connaître se démultiplie sous les yeux du joueur pour devenir un labyrinthe aux multiples facettes, rempli de mystérieux puzzles.

À la recherche d’un signe de vie, le joueur devra apprendre à trouver ses marques dans cet espace à l’atmosphère étrange et solitaire. Avancer pièce par pièce, décrypter les indices laissés derrière lui pour embarquer dans l’aventure qui a transformé cet appartement en un dédale surréaliste. D’un simple salon à une chambre envahie par la végétation en passant par un cinéma, un laboratoire et bien d’autres pièces, tout est lié, tout ne fait qu’un.

Au fil de sa progression, le joueur sera amené à questionner la nature même de la réalité. Il devra prendre son temps, tester des hypothèses, multiplier les allers-retours, être attentif aux détails, échos et correspondances pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes matérialisées sous formes d’appareils à manipuler.

Un escape game immersif et nostalgique

Pour retrouver Fael, la réflexion sera la seule alliée du joueur. Il ne faudra pas hésiter à sortir son calepin pour prendre des notes au fil du périple ! Chaque appartement est une énigme à part entière et dispose de sa propre logique à l’origine d’une multitude de puzzles. Fael a disséminé des indices sur son passage : des post-it, des messages audios et différents objets, chacun placé avec intention, rien n’étant laissé au hasard.

Cependant, un fil rouge relie chaque appartement aux autres : les actions menées à un endroit donné pourront se répercuter ailleurs avec des conséquences parfois inattendues. Toutes sortes de machines issues du génie de Fael sont accessibles comme la Game Leaf, une étrange console de jeux indispensable pour progresser.

Le mystère de l’appartement

L’énigmatique message laissé sur le répondeur par Fael soulève des questions qui motivent la recherche mais qui créent également une atmosphère de mystère et de tension.

L’étrange état de l’appartement, qui a l’air d’évoluer en fonction des avancées du joueur, et les messages cryptiques semés par Fael, qui semble avoir perdu la raison, amènent à se demander ce qu’il a bien pu se passer.