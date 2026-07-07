The Gecko Gods est un titre d’aventure et d’énigmes sorti le 16 avril 2026, disponible sur l’eShop au prix de 19,50€, et qui a récemment été mis à jour pour la Nintendo Switch 2. Le jeu est développé par Inresin, un studio indépendant basé à Londres, au Royaume-Uni. The Gecko Gods constitue leur premier projet commercial d’envergure après quelques créations expérimentales plus confidentielles. Avec ce titre, le studio fait son entrée sur le marché des consoles en se concentrant sur une expérience de jeu axée sur l’exploration. La philosophie d’Inresin repose sur la création de mondes invitant à la curiosité, sans guidage excessif. Le studio privilégie des mécaniques de mouvements fluides et organiques, comme la capacité du protagoniste à grimper sur n’importe quelle paroi, afin de proposer une progression naturelle au sein d’environnements atmosphériques.

Qu’apporte la version Nintendo Switch 2 ?

Nous n’allons pas refaire le test dans son intégralité ; nous allons plutôt nous concentrer sur les nouveautés. Si vous souhaitez lire le test de la version Switch 1 en détails, rendez-vous ici. Le DLC The Gecko Gods – Forgotten Cove s’avère globalement plus séduisant visuellement : vous y verrez les îles de plus loin et les effets d’ombre sont plus réussis, même s’ils restent parfois étranges et s’agitent de manière frénétique sans réelle raison. Vous noterez qu’il y a toujours de légères saccades lors des mouvements de caméra durant les cinématiques, mais rien de catastrophique. Les effets sur l’eau sont plus marqués, ce qui rend l’exploration marine d’autant plus agréable que vous passerez une grande partie de votre temps en mer. De plus, la majorité des textures gagnent en finesse, affichant bien moins de pixels grossiers ; le rendu est plus lisse qu’auparavant et les effets de lumière s’avèrent plus prononcés. Sans être une révolution, l’ensemble est nettement mieux fignolé.

Côté nouveau contenu : il y a la nouvelle île à visiter qui réunit 4 nouveaux insectes et deux statues supplémentaires. Les joueurs les plus assidus seront récompensés par des explications en détails de tous les dessins précédemment rencontrés, ce qui rendra l’histoire beaucoup plus claire. Il y a également quatre nouvelles couleurs pour customiser votre gecko, disponibles immédiatement dans le magasin sans avoir à débourser une pièce, un petit bonus bien sympathique. Si vous aviez déjà terminé le jeu à 100% et que vous vous lancez sur cette nouvelle île, cela vous prendra entre trente minutes et une heure maximum car ce DLC n’ajoute que deux énigmes — qui ne sont pas extrêmement difficiles — et la collecte des insectes ne représente jamais un grand défi. Il n’y a rien à ajouter : c’est une petite récompense pour les plus motivés et il y a toujours des performances améliorées avec cette version Nintendo Switch 2 dont le prix est identique à sa première version.

Les défauts sont toujours présents et de nouveaux s’invitent

Malheureusement, cette nouvelle version est un peu gâchée par des bugs ou des soucis qui auraient pu être résolus avant la sortie. Vous pourrez voir qu’il y toujours la présence de popping. Bien que rare, ce phénomène touche surtout les herbes sur les montagnes et certains éléments du décor plus gênants. C’est notamment le cas des flammes indiquant la réussite d’un lieu : si vous êtes trop éloigné, elles ne s’affichent pas. Cela peut vous contraindre à faire des allers-retours inutiles, en vous faisant croire que vous n’avez pas validé l’épreuve. C’est dommage que la version Switch 2 ne règle pas ça. Vous traverserez également certaines textures, comme les montagnes, car la hit box n’est pas correctement ajustée. Par conséquent, soit vous butez contre une paroi invisible, soit vous passez à travers le décor pour vous retrouver sous la montagne entière. Cela peut s’avérer frustrant, même s’il reste heureusement facile de revenir dans la zone de jeu normale. Étrangement, nous n’avions pas rencontré ce bug lors du test initial, bien qu’il ne soit pas si rare sur certaines îles. Enfin, un bug inédit s’est produit : en récupérant une statue bonus qui ne sert qu’à viser les 100 %, il est possible de gagner de l’argent à l’infini. Le problème, c’est que l’objet reste bloqué juste au-dessus de votre gecko, le suivant dans tous ses déplacements. De plus, si vous ne désactivez pas l’option, la manette, censée ne vibrer qu’une seule fois, se met à trembler en continu. Ce souci persiste même après avoir quitté et relancé le jeu. Certes, la statue disparaît au redémarrage, mais le compteur d’argent continue de grimper en boucle (nous avons dépassé les 42 000 de notre côté). De plus, dès que vous ramassez une nouvelle statue, les vibrations reprennent de plus belle tandis que l’objet se remet à suivre votre mignon gecko. Très lumineuse et située en plein centre de l’écran, elle finit par grandement gêner votre visibilité. De surcroît, cela bloque la boutique après chaque achat, vous obligeant à quitter le jeu et à le relancer pour la moindre transaction, ce qui n’est évidemment pas normal. Tout de même, il est possible que le bug disparaisse après un redémarrage de la console, mais ce n’est pas toujours le cas. Si les ajouts sont sympathiques, des bugs assez conséquents sont malheureusement apparus. Il est regrettable qu’ils gâchent l’expérience alors que nous espérions que cette version corrigerait les quelques défauts restants de la précédente. En fin de compte, vous vous retrouverez avec une partie instable sans aucun moyen de régler le souci, en espérant simplement que vous passiez entre les mailles du filet avant le prochain correctif.