Encore une semaine où nous espérons que vous profitez des grandes vacances… et des promotions d’été ! Par ailleurs, certaines des offres recommandées la semaine dernière sont encore disponibles jusqu’à dimanche (juste ici). Voici cinq nouveaux titres en promotion que nous recommandons !

Penny’s Big Breakaway

9,89€ au lieu de 29,99€

Nous commençons avec l’excellent Penny’s Big Breakaway qui descend enfin sous la barre symoblique des dix euros. Le jeu est sur l’eShop à 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) jusqu’au 23 août.

Penny’s Big Breakaway est un étonnant platformer dans lequel nous incarnons Penny, une artiste qui se déplace à l’aide de son yo-yo ! Le gameplay de ce jeu est très amusant, accessible, le level design est très bien pensé et ce n’est pas pour rien que notre testeur lui a mis la très (très) bonne note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Holy Gosh Darn

3,99€ au lieu de 19,99€

Besoin d’un peu d’humour ? The Holy Gosh Darn est en promotion sur l‘eShop à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) jusqu’au 23 août.

Pour aimer ce titre, il faut aimer l’humour absurde et noir. Si vous remplissez les critères, n’hésitez pas ! Cette aventure narrative est une petite pépite, de son scénario très drôle à son gameplay inventif. Pour ce tout prix de quatre euros, c’est une expérience très (très) rapidement rentabilisée : notre testeur avait mis la note exceptionnelle de 9,1 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Strange Antiquities

12,05€ au lieu de 17,99€

Première promotion intéressante pour ce titre sorti en septembre 2025. Strange Antiquities est disponible sur l’eShop à 12,05€ au lieu de 17,99€ (-33%) jusqu’au 7 août.

Strange Antiquities est la suite réussie de Strange Horticulture. Dans ce jeu d’énigmes, nous devenons le gérant d’une boutique d’antiquités aux pouvoirs lugubres. Notre rôle est de trouver le bon objet pour le bon client en fonction des indices laissés. Nous lui avions mis la note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici (ou regarder la vidéo ci-dessous).

Railway Empire

11,99€ au lieu de 39,99€

Petit pêché mignon du rédacteur pour cette promotion ! Railway Empire est actuellement sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%). Cette offre se termine le 9 août.

Railway Empire est un jeu de gestion ferroviaire dans lequel vous devrez réussir à la fois à relier les villes entre elles mais aussi à alimenter ces dernières en ressources ! C’est un jeu de gestion complet qui continue de nous amuser ! Notre testeur, lui, avait mis à sa sortie la note de 7,4 sur 10.

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SUPERHOT

6,89€ au lieu de 22,99€

SUPERHOT est disponible sur l’eShop à 6,89€ au lieu de 22,99€ (-70%) jusqu’au 15 août.

SUPERHOT est un FPS au concept vraiment original dans lequel nous devons réfléchir avant de tirer car nos balles sont limitées. C’est un jeu avec une superbe mise en scène et très addictif. Nous lui avions mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.