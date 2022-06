Très bavard pour vendre son livre, l’ancien président de la Nintendo Of America, Reggie Fils-Aimé, est de retour dans une récente interview avec CNET.

L’un des points les plus marquants de l’entretien concerne ses réflexions sur les « mini-consoles » comme la NES et la SNES mini. Lorsqu’on lui demande s’il pense que ce style d’appareil fera son retour, il suggère que Nintendo mette en ligne plus de titres rétro dans le cadre de ses services numériques (Nintendo Switch Online).

Est-ce qu’il reviendra ? Y aura-t-il d’autres boîtes physiques avec du contenu hérité ? Je ne pense pas. Si j’étais de retour chez Nintendo pour une journée, je me concentrerais davantage sur les questions suivantes : Comment l’entreprise peut-elle tirer parti de tout son excellent contenu et l’offrir au consommateur par le biais de l’expérience en ligne Nintendo ? C’est ce qu’elle fait… elle publie du contenu N64, elle travaille avec d’autres détenteurs de plateformes pour sortir une partie de ce contenu hérité. Mais c’est là qu’est l’opportunité. Nintendo a encore du contenu N64 à exploiter. Ils ont du contenu GameCube à exploiter, ils ont du contenu Wii. Je considère que l’avenir du contenu fourni numériquement à vous, le consommateur, est une opportunité en plein essor dont je voudrais continuer à tirer parti.